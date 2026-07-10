Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этди

·0·Техно
Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этди

Россиянинг «Ростех» давлат корпорацияси таркибига кирувчи «Радиоэлектрон технологиялар» концерни (КРEТ) илк бор «Сатурн» туркумидаги учувчисиз учиш аппаратларини (УУА) кенг жамоатчиликка тақдим этди. Қозон шаҳрида бўлиб ўтган «Дрон Экспо-2026» халқаро кўргазмасида намойиш этилган ушбу қурилмалар замонавий технологик ечимлари ва кенг қамровли имкониятлари билан соҳа мутахассислари эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги линия таркибидан универсал характерга эга бўлган «Сатурн-30» ҳамда оптик-электрон тизим билан жиҳозланган кичик ҳажмли «Сатурн-10» дронлари жой олган. Ушбу аппаратларнинг асосий ўзига хослиги шундаки, улар техник кўриш ва сунъий интеллектга асосланган мухтор (автоном) навигация ҳамда бошқарув тизимлари билан таъминланган. Бу эса дронларга мураккаб шароитларда ҳам инсон омилисиз топшириқларни бажариш имконини беради.

Техник имкониятлар ва функционаллик

«Сатурн-30» модели ўзининг юк кўтариш қобилияти ва тезлиги билан ажралиб туради. Умумий вазни 30 кг бўлган ушбу аппарат ҳавода бир соатгача қолиши ва соатига 180 км тезликка чиқиши мумкин. Қурилма 3000 метр баландликкача кўтарила олади ва 7 кг гача бўлган юкларни манзилларга етказиб бериш қувватига эга. Бу кўрсаткичлар уни логистика ва тезкор етказиб бериш хизматлари учун қулай воситага айлантиради.

Кичикроқ модел ҳисобланган «Сатурн-10» эса асосан мониторинг ва қидирув ишларига мўлжалланган. Унинг вазни 10 кг бўлиб, парвоз давомийлиги 30 дақиқани ташкил этади. Ҳар иккала дрон электр двигателлари билан жиҳозланган бўлиб, бу уларнинг экологик тозалиги ва шовқинсиз ишлашини таъминлайди. «Ростех» маълумотига кўра, мазкур қурилмалар тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлардан йиғилган.

Ушбу дронлар фуқаролик мақсадларида кенг қўлланилиши кутилмоқда. Хусусан, улардан қуйидаги йўналишларда фойдаланиш режалаштирилган:

  • Ҳудудларни масофадан туриб мониторинг қилиш ва назорат ўрнатиш;
  • Қийин етиб бориладиган жойларга юкларни етказиб бериш;
  • Фавқулодда вазиятларда қидирув-қутқарув ишларини олиб бориш;
  • Инфратузилма объектларининг ҳолатини сунъий интеллект ёрдамида таҳлил қилиш.
Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, лойиҳани амалга ошириш жараёни рекорд даражадаги қисқа муддатни банд этган. Лойиҳалаш босқичидан бошлаб парвоз синовларигача бўлган йўл атиги олти ой ичида босиб ўтилган. Ҳозирда «Сатурн» туркумидаги барча дронлар якуний парвоз синовларидан ўтказилмоқда ва тез орада серияли ишлаб чиқаришга йўналтирилиши кутилмоқда.

Ўзбекистон каби кенг ҳудудга ва ривожланаётган логистика тизимига эга мамлакатлар учун ҳам бундай автоном дронлар технологияси келажакда қишлоқ хўжалиги ва етказиб бериш соҳаларида муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Сунъий интеллект ёрдамида бошқариладиган аппаратлар инсон ресурсини тежаш ва хавфсизликни оширишда асосий драйверга айланиб бормоқда.

РостехДронСатурнТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиOpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиБугун, 03:56Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиСунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 03:27OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингOpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингБугун, 03:26Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Бугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги