Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилди

·3·Техно
Сатурн планетасида улкан ўн бурчакли атмосфера аномалияси топилди

Астрономлар Сатурн планетасининг жанубий ярим шарида улкан ўн бурчакли булут тузилмасини аниқлашди. ixbt.com маълумотига кўра, ғайриоддий декагон сайёранинг шимолий қисмида жойлашган машҳур олти бурчакдан кейин иккинчи йирик маълум бўлган атмосфера кўпбурчагига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу муҳим кашфиёт космик телескоп Hubble томонидан 2023-йилда олинган суратлар туфайли амалга оширилди. 2012-йилдан 2023-йилгача Сатурннинг Ерга нисбатан тутган ўрни сабабли планетанинг жанубий қисми кузатиш учун деярли ёпиқ бўлган, шунинг учун олдинги изланишлар натижа бермаганди.

Улкан тузилманинг кўлами ва хусусиятлари

Ўн бурчакли булут ҳосиласи ўзининг улкан ўлчамлари билан эътиборни тортади. Ҳисоб-китобларга кўра, булутли декагоннинг перетри тахминан 167 820 километрни ташкил этади, ҳар бир томонининг узунлиги эса 16 782 километр атрофида баҳоланмоқда.

Солиштириш учун, Сатурннинг шимолий қутбидаги машҳур олти бурчакнинг кенглиги тахминан 32 минг километрга тенг. Олимларнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, янги топилган кўпбурчак атрофида тўлиқ бир айланишни амалга ошириш учун қарийб 800 кун сарфлайди.

Ат атмосфера оқимларининг роли

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур декагон кучли атмосфера оқимларининг ўзаро таъсири натижасида юзага келган. Компьютер моделлаштириши шуни кўрсатдики, реактив оқим томонидан ушлаб туриладиган эгри тўлқин барқарор кўпбурчак тузилмаларни шакллантириш қобилиятига эга.

Худди шу механизм ёрдамида олимлар аввалроқ шимолий олти бурчакнинг келиб чиқишини ҳам тушунтириб беришган эди. Бироқ, иккала ҳосиланинг ўзига хос фарқли жиҳатлари ҳам мавжуд.

Шимолий олти бурчак ўн йилликлар давомида деярли ўзгармас шаклини сақлаб келаётган бўлса, жанубий декагоннинг айрим қисмлари ёрқинлигини сезиларли даражада ўзгартириб туради. Бу эса янги структура ҳали ҳам шаклланиш жараёнида эканлигидан ёки беқарорлигидан далолат беради.

Ҳозирда тадқиқотчилар декагонни бир неча йил давомида кузатишни режалаштиришмоқда. Улар ушбу тузилма шимолий олти бурчак каби барқарор бўлиб қолишини ёки Сатурннинг мавсумий ёритилиши ўзгариши билан тарқалиб кетишини аниқлашлари керак. Ушбу ҳудуднинг максимал қуёш нури билан ёритилиши 2032-йилга бориб кутилмоқда.

СатурнАстрономияHubbleКоинотИлмий кашфиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиВенерада ҳаёт қидириш миссияси Neutron ракетасига боғланиб қолдиБугун, 17:22Физиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиФизиклар қоронғи материя заррачаси бўлиши мумкин бўлган сирли сигнални қайд этдиБугун, 14:55Starlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумStarlink БААда расман иш бошлади: сунъий йўлдош интернети нархлари маълумБугун, 14:20iPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиiPhone 17 Pro 30 км баландликдан ташланди — натижа ҳайратланарлиБугун, 14:10Джон Тернус Appleдан йилига $55 млнлик акция оладиДжон Тернус Appleдан йилига $55 млнлик акция оладиБугун, 14:01Rocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиRocket Lab космосга навбатдаги Electron ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди