Киевда эркак болалар майдончасидаги кучли портлашдан мўъжизавий тарзда омон қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Киев вилоятида болалар майдончасига ҳаво ҳужуми ёки ракета/дрон қолдиқлари қулаши оқибатида юз берган портлашдан бир эркак мўжизавий тарзда омон қолди.
- Ҳодиса юз беришидан атиги бир неча сония олдин ушбу ҳудуддан ўтиб кетаётган фуқаро, портлашдан бир неча метр нарида бўлишига қарамай, тез ҳаракатланиб ўзини қутқариб қолди.
Киев вилоятида кузатув камералари инсон ҳаёти ва ўлими ўртасидаги чегара баъзан атиги бир неча қадам ва сонияларга боғлиқ эканини кўрсатувчи даҳшатли ҳодисани муҳрлади. Кўп қаватли турар-жойлар ҳовлисида жойлашган болалар майдончаси ва дам олиш ҳудудига уюштирилган ҳаво ҳужуми ёки ракета/дрон қолдиқлари қулаши оқибатида улкан ёнғинли портлаш содир бўлди.
Ҳодиса юз беришидан атиги бир неча сония олдин ушбу жойдан ўтиб кетаётган маҳаллий фуқаро ақлбовар қилмас мўъжиза туфайли омон қолди.
Секундлар ичида юз берган драма: Кузатув камераси тасвирлари
Эълон қилинган видеокадрлар воқеа ривожини сонияма-сония кўрсатиб турибди:
17:22:09 — Одатий юриш: Эркак болалар майдончаси ва дам олиш шийпонлари ёнидаги йўлакчадан тинчгина ўтиб бормоқда;
17:22:16 — Ҳудудни тарк этиш: Фуқаро пиёдалар йўлаги бўйлаб ҳаракатланиб, майдонча четига қараб қадам ташлайди;
17:22:20 — Муқаррар зарба ва шошилиш: Ҳаводан келаётган шиддатли овозни пайқаган эркак тезлигини ошириб, қочишга ҳаракат қилади. Айни шу сонияда у эндигина босиб ўтган майдонча устига улкан олов тўпи қулаб, даҳшатли портлаш юз беради;
17:22:21 — Оловли тўлқин: Портлашнинг кучли зарб тўлқини, аланга ва парчалари бутун майдонни қамраб олади. Эркак портлаш эпицентридан атиги бир неча метр нарида бўлганига қарамай, бир неча қадам илгарилаб улгургани уни тўғридан-тўғри зарбадан қутқариб қолади;
17:22:24 — Қора тутун ва вайронагарчилик: Зарбадан сўнг болалар майдончаси аланга ичида қолган, шийпон ва атрофдаги конструкциялар буткул вайрон бўлган.
Мўъжизавий нажот ва тинч аҳоли хавфсизлиги
Ушбу видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, муҳокамаларга сабаб бўлди:
Бир неча сониянинг қадри: Агар фуқаро йўлда бир неча сонияга тўхтаб қолганда ёки қадамини секинлатганда, портлашнинг тўғридан-тўғри марказида қолиб кетиши муқаррар эди;
Хавфсизлик чоралари муҳимлиги: Мазкур ҳолат турар-жой массивларида ҳам ҳаво ҳужуми хавфи юқорилигини кўрсатмоқда. Мутахассислар ҳаво тревогаси вақтида очиқ жойларда юрмаслик ва дарҳол яшириниш жойларига йўл олиш ҳаётни сақлаб қолишда муҳимлигини таъкидламоқда.
Изоҳлар 0
…