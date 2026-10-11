Киевда эркак болалар майдончасидаги кучли портлашдан мўъжизавий тарзда омон қолди

·55·Дунё
Киевда эркак болалар майдончасидаги кучли портлашдан мўъжизавий тарзда омон қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Киев вилоятида болалар майдончасига ҳаво ҳужуми ёки ракета/дрон қолдиқлари қулаши оқибатида юз берган портлашдан бир эркак мўжизавий тарзда омон қолди.
  • Ҳодиса юз беришидан атиги бир неча сония олдин ушбу ҳудуддан ўтиб кетаётган фуқаро, портлашдан бир неча метр нарида бўлишига қарамай, тез ҳаракатланиб ўзини қутқариб қолди.

Киев вилоятида кузатув камералари инсон ҳаёти ва ўлими ўртасидаги чегара баъзан атиги бир неча қадам ва сонияларга боғлиқ эканини кўрсатувчи даҳшатли ҳодисани муҳрлади. Кўп қаватли турар-жойлар ҳовлисида жойлашган болалар майдончаси ва дам олиш ҳудудига уюштирилган ҳаво ҳужуми ёки ракета/дрон қолдиқлари қулаши оқибатида улкан ёнғинли портлаш содир бўлди.

Ҳодиса юз беришидан атиги бир неча сония олдин ушбу жойдан ўтиб кетаётган маҳаллий фуқаро ақлбовар қилмас мўъжиза туфайли омон қолди.

Секундлар ичида юз берган драма: Кузатув камераси тасвирлари

Эълон қилинган видеокадрлар воқеа ривожини сонияма-сония кўрсатиб турибди:

  • 17:22:09 — Одатий юриш: Эркак болалар майдончаси ва дам олиш шийпонлари ёнидаги йўлакчадан тинчгина ўтиб бормоқда;

  • 17:22:16 — Ҳудудни тарк этиш: Фуқаро пиёдалар йўлаги бўйлаб ҳаракатланиб, майдонча четига қараб қадам ташлайди;

  • 17:22:20 — Муқаррар зарба ва шошилиш: Ҳаводан келаётган шиддатли овозни пайқаган эркак тезлигини ошириб, қочишга ҳаракат қилади. Айни шу сонияда у эндигина босиб ўтган майдонча устига улкан олов тўпи қулаб, даҳшатли портлаш юз беради;

  • 17:22:21 — Оловли тўлқин: Портлашнинг кучли зарб тўлқини, аланга ва парчалари бутун майдонни қамраб олади. Эркак портлаш эпицентридан атиги бир неча метр нарида бўлганига қарамай, бир неча қадам илгарилаб улгургани уни тўғридан-тўғри зарбадан қутқариб қолади;

  • 17:22:24 — Қора тутун ва вайронагарчилик: Зарбадан сўнг болалар майдончаси аланга ичида қолган, шийпон ва атрофдаги конструкциялар буткул вайрон бўлган.

Мўъжизавий нажот ва тинч аҳоли хавфсизлиги

Ушбу видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, муҳокамаларга сабаб бўлди:

  • Бир неча сониянинг қадри: Агар фуқаро йўлда бир неча сонияга тўхтаб қолганда ёки қадамини секинлатганда, портлашнинг тўғридан-тўғри марказида қолиб кетиши муқаррар эди;

  • Хавфсизлик чоралари муҳимлиги: Мазкур ҳолат турар-жой массивларида ҳам ҳаво ҳужуми хавфи юқорилигини кўрсатмоқда. Мутахассислар ҳаво тревогаси вақтида очиқ жойларда юрмаслик ва дарҳол яшириниш жойларига йўл олиш ҳаётни сақлаб қолишда муҳимлигини таъкидламоқда.

Киев вилоятибала майдончасиавиаҳужуммўъжизавий нажот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)5 октябр 21:37"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди6 сентябр 13:12Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)Хитойда қиз ёққан пиротехника унинг ёнида портлади (видео)20 сентябр 19:30FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Ҳавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келдиҲавода узилиб кетган ғилдирак ва салон ичидаги даҳшат: Эрон самолёти ҳалокат ёқасига келди16 сентябр 09:10Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)Нью-Йоркда яшин урган эркак омон қолди (видео)5 сентябр 05:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди