Оқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позицияси

·60·Дунё
Оқ уй ва Киев ораси совумоқда: Разведка маълумотлари ва Трампнинг кутилмаган позицияси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ ва Украина муносабатларида сезиларли совиш кузатилмоқда, бунга Доналд Трампнинг Володимир Зеленскийга нисбатан танқидий позицияси ва Россия ҳамда Хитой раҳбарлари билан учрашув ўтказиш таклифини кўриб чиқишга тайёрлиги сабаб бўлмоқда.
  • Трампнинг таъкидлашича, Зеленский урушни ҳал қилиш бўйича муросага тайёр эмас ва Киевга етказилаётган ёрдам ҳамда разведка маълумотлари номутаносибдир.

АҚШ ва Украина муносабатларида кўпдан бери кузатилмаган совуқлашув даври бошланди. АҚШ Президенти Дональд Трамп Украина етакчиси Володимир Зеленскийни яна бир бор очиқ танқид қилиб, уни урушни якунлаш бўйича муросага боришни истамасликда айблади.

Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари Россия Президенти Владимир Путин ҳамда Хитой раҳбари Си Жинпинг билан уч томонлама учрашув ўтказиш таклифини маъқуллаши мумкинлигини очиқлаб, халқаро кун тартибини ўзгартириб юборди.

«Зеленский нима деяётганини ўзи билмайди»: Вашингтон ва Киев тўқнашуви

Журналистларнинг Зеленский томонидан айтилган «агар Вашингтон Москвани қўлласа, тарихнинг нотўғри томонида бўлади» деган баёнотига Трамп кескин эътироз билдирди:

  • Имкониятлар бой берилгани ҳақида: «Зеленский – урушни аллақачон ҳал қилиши керак бўлган одам. Агар у менга қулоқ солганида эди, анча вақт олдинроқ яхшироқ келишувга эришган бўларди», — деди Трамп.

  • Музокарачини алмаштириш даъвати: АҚШ раҳбари Овал кабинетда 2025 йил февралида кечган кескин тортишувни эслаб, эндиликда Киев номидан бошқа шахслар музокара столига ўтириши вақти келганини таъкидлади: «Балки Зеленскийга музокаралар олиб бориш учун бошқа одамни топиш вақти келгандир».

  • «Биз жуда кўп нарса берамиз, улар эса ҳеч нарса бермайди»: Трамп Украинага етказилаётган разведка маълумотлари ва ёрдам масаласида ҳам тўхталиб, Вашингтон бераётган ёрдам кўлами ва Киевнинг бунга муносабати номутаносиб эканини билдирди.

Энергетика, сунъий йўлдошлар ва босим омиллари

Оқ уй ва Киев ўртасидаги алоқалар совиши ортида бир қанча муҳим стратегик сабаблар ётибди:

  • Дизель келишуви ва санкциялар: Трампнинг Путин билан телефон орқали мулоқотидан сўнг, Россияга жаҳон бозорига дизель етказиб бериш имконини берувчи шартнома эълон қилинди ва сенатор Линдси Грэм номидаги қаттиқ санкциялар тўплами номаълум муддатга кечиктирилди;

  • Нефть заводларига зарбалар тақиқи: Вашингтон Украинани Россиядаги нефтни қайта ишлаш заводларини нишонга олишни тўхтатишга ундади, Киев эса энергетика сулҳини Россиянинг ўзи бузганини билдирмоқда;

  • Starlink ва разведка узилишлари: Украина расмийлари АҚШдан ракета ҳужумлари ҳақидаги маълумотлар кечикиб берилаётгани ҳамда дронларга ўрнатилган SpaceX компаниясининг Starlink терминаллари тезлиги секинлаштирилгани оқибатида ҳарбий амалиётларда қийинчиликлар туғилаётганини таъкидламоқда.

Трамп, Путин ва Си Жинпинг: Шенчженда уч томонлама саммит бўладими?

Wall Street Journal манбаларига кўра, Владимир Путин 18-19 ноябрь кунлари Хитойнинг Шенчжен шаҳрида ўтказиладиган АТЭС (APEC) саммити доирасида АҚШ, Хитой ва Россия етакчиларининг алоҳида учрашувини ташкил этиш ташаббусини илгари сурган:

  • Кремль муносабати: Дмитрий Песков учала томон ҳам бундай учрашувнинг эҳтимолини тан олаётганини, бироқ кун тартиби ҳали шаклланмаганини тасдиқлади;

  • Трампнинг шарти: АҚШ президенти Си Жинпинг ташаббус кўрсатса, учрашувга тайёрлигини билдирди: «Биз бу учрашувни Украина эмас, балки ядро қуроли, қуролсизланиш ва савдо масалаларини муҳокама қилиш учун ўтказган бўлардик»;

  • Украинанинг эътирози: Украина Ташқи ишлар вазири Андрей Сибига Киев иштирокисиз ўтадиган бундай формат урушни тугатишга эмас, аксинча Кремлни босқинни давом эттиришга ундашидан қаттиқ огоҳлантирди;

  • Пекиннинг эҳтиёткорлиги: Washington Post таҳлилига кўра, Хитой Европа Иттифоқи билан муносабатларини хавф остига қўймаслик учун форум диққатини тортиб олувчи шов-шувли учлик саммитига розилик беришда эҳтиёткор позиция тутмоқда.

Дональд ТрампВладимир ПутинAPEC саммитиStarlink
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

12 нафар сенатор Трампдан Россия дизели бўйича келишувни бекор қилишни талаб этди12 нафар сенатор Трампдан Россия дизели бўйича келишувни бекор қилишни талаб этди14 октябр 09:26Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...11 октябр 09:50АҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилдиАҚШ, Европа ва Украина урушни қишгача тўхтатиш режасини муҳокама қилди10 октябр 21:54Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48Германиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилдиГерманиядаги маккажўхори даласида Путин ва Трамп расми чизилди5 август 19:16«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди«Янги ғоялар керак»: АҚШ ва Россия ўртасида сирли музокаралар ўтказилди24 июл 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда