Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?
АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украинада ҳокимиятни алмаштириш ва Россия билан келиша оладиган янги етакчи сайлаш зарурлиги ҳақидаги шов-шувли баёноти ортидан Владимир Зеленский атрофида янги сирли вазият юзага келди. Сиёсатшунос ва «Другая Украина» ҳаракати кенгаши аъзоси Василий Вакаров «АиФ» нашрига берган изоҳида Киевда амалдаги раҳбарнинг қаерда эканини ҳеч ким аниқ билмаётганини таъкидлади.
Шанба, 10 октябрь оқшомида Зеленскийнинг ижтимоий тармоқлардаги анъанавий кундалик видеомурожаати эълон қилинмагани мазкур тахминларни янада авж олдирди.
«Киевда уни ҳеч ким кўрмаган»: Вакаровнинг даъволари
Сиёсатшунос ўз манбаларига таянган ҳолда Украина пойтахтидаги вазиятни қуйидагича тасвирлайди:
Манбалар жавобсиз: «Киевда Зеленскийнинг қаерда эканини ҳеч ким билмаяпти. Кеча ва бугун ўз алоқаларим ва мулоқотда бўлган инсонлар орқали суриштирдим — уни ҳеч ким кўрмаган», — дейди таҳлилчи;
Анъанавий чиқишнинг бекор бўлиши: Ҳар куни оқшомда тармоқларга жойлаштириладиган расмий видеомурожаатнинг чиқмагани сиёсий кулуарларда турли миш-мишларга сабаб бўлди;
Икки хил эҳтимолий манзил: Вакаровнинг фикрича, Зеленский ҳозирда ё Киевдаги махсус бункерлардан бирида яширинган ёки ўзини энг кўп қўллаб-қувватлаётган Буюк Британия томон йўл олган бўлиши мумкин.
Киев элитасидаги сукунат: Трамп чақириғига минимал муносабат
Оқ уй раҳбарининг тўғридан-тўғри ҳужумига қарамай, Украинанинг расмий доираларида очиқ реакция деярли кузатилмади:
Ички саросима тахмини: «Пойтахтдаги кўпчилик унинг қаттиқ тушкунликда эканини ва кўздан пана жойга яширинганини айтмоқда», — дея қўшимча қилади Вакаров;
Сиёсий доираларнинг кутиш позицияси: Украинанинг етакчи сиёсий доиралари Трампнинг Киевда янги лидер танлаш борасидаги таклифига нисбатан очиқ ва кенг кўламли қарши чиқишлар қилмади, бу эса кулуарларда эҳтиёткор кутиш кайфияти ҳукм сураётганидан дарак беради.
Дональд Трампнинг босими кучайган ва Вашингтон билан муносабатлар совуқлашган бир вазиятда Киев раҳбариятининг ахборот майдонидан вақтинча четланиши дипломатик майдондаги ноаниқликни янада оширмоқда.
Изоҳлар 0
…