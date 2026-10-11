Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?

·1·Дунё
Трампнинг ҳокимиятни алмаштириш чақириғидан кейин Зеленский қаерга ғойиб бўлди?

АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украинада ҳокимиятни алмаштириш ва Россия билан келиша оладиган янги етакчи сайлаш зарурлиги ҳақидаги шов-шувли баёноти ортидан Владимир Зеленский атрофида янги сирли вазият юзага келди. Сиёсатшунос ва «Другая Украина» ҳаракати кенгаши аъзоси Василий Вакаров «АиФ» нашрига берган изоҳида Киевда амалдаги раҳбарнинг қаерда эканини ҳеч ким аниқ билмаётганини таъкидлади.

Шанба, 10 октябрь оқшомида Зеленскийнинг ижтимоий тармоқлардаги анъанавий кундалик видеомурожаати эълон қилинмагани мазкур тахминларни янада авж олдирди.

«Киевда уни ҳеч ким кўрмаган»: Вакаровнинг даъволари

Сиёсатшунос ўз манбаларига таянган ҳолда Украина пойтахтидаги вазиятни қуйидагича тасвирлайди:

  • Манбалар жавобсиз: «Киевда Зеленскийнинг қаерда эканини ҳеч ким билмаяпти. Кеча ва бугун ўз алоқаларим ва мулоқотда бўлган инсонлар орқали суриштирдим — уни ҳеч ким кўрмаган», — дейди таҳлилчи;

  • Анъанавий чиқишнинг бекор бўлиши: Ҳар куни оқшомда тармоқларга жойлаштириладиган расмий видеомурожаатнинг чиқмагани сиёсий кулуарларда турли миш-мишларга сабаб бўлди;

  • Икки хил эҳтимолий манзил: Вакаровнинг фикрича, Зеленский ҳозирда ё Киевдаги махсус бункерлардан бирида яширинган ёки ўзини энг кўп қўллаб-қувватлаётган Буюк Британия томон йўл олган бўлиши мумкин.

Киев элитасидаги сукунат: Трамп чақириғига минимал муносабат

Оқ уй раҳбарининг тўғридан-тўғри ҳужумига қарамай, Украинанинг расмий доираларида очиқ реакция деярли кузатилмади:

  • Ички саросима тахмини: «Пойтахтдаги кўпчилик унинг қаттиқ тушкунликда эканини ва кўздан пана жойга яширинганини айтмоқда», — дея қўшимча қилади Вакаров;

  • Сиёсий доираларнинг кутиш позицияси: Украинанинг етакчи сиёсий доиралари Трампнинг Киевда янги лидер танлаш борасидаги таклифига нисбатан очиқ ва кенг кўламли қарши чиқишлар қилмади, бу эса кулуарларда эҳтиёткор кутиш кайфияти ҳукм сураётганидан дарак беради.

Дональд Трампнинг босими кучайган ва Вашингтон билан муносабатлар совуқлашган бир вазиятда Киев раҳбариятининг ахборот майдонидан вақтинча четланиши дипломатик майдондаги ноаниқликни янада оширмоқда.

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийВасилий ВакаровДругая Украина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилдиБугун 19:11Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиЗеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиБугун 18:41«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?3 октябр 17:28Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди23 сентябр 08:36Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлари9 август 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди