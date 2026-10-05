Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мисрда бир ўткинчи юқори қават деразасидан қулаб тушаётган болани ҳаводаёқ ушлаб қолди.
- Кўк либосли эркакнинг чаққонлиги ва тезкор ҳаракати туфайли бола ерга урилишидан олдин қутқарилди.
- Ушбу воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, эркакни халқ қаҳрамонига айлантирди.
- Мутахассислар ота-оналарни болаларни деразалар ёнида қаровсиз қолдирмаслик ва хавфсизлик чораларини кўришга чақирмоқда.
Миср шаҳарларидан бирида юз берган ва кўчадаги хавфсизлик камералари тасмасига тўлиқ муҳрланган воқеа бутун дунё ижтимоий тармоқларида катта шов-шув ва тўлқинланишга сабаб бўлди. Тор ва гавжум кўчалардан бирида юқори қаватдаги деразадан пастга қулаб тушган жажжи болакайни тасодифий ўткинчи эркак ўзининг чаққонлиги ва тезкор реакцияси туфайли ҳаводаёқ ушлаб олиб, муқаррар ўлимдан қутқариб қолди.
Ушбу сониялик жасорат акс этган видеолавҳа миллионлаб инсонлар томонидан томоша қилиниб, мисрлик фуқаро чинакам халқ қаҳрамонига айланди.
Ҳаммаси қандай юз берди? Камерага муҳрланган хронология
Кузатув камераси қайд этган кадрларда воқеалар ривожи бир неча сония ичида ҳал бўлганини кўриш мумкин:
Хавфни сезиш: Кўчада одатдагидек ҳаракатланаётган фуқаролардан бири (кўк либосли эркак) бинонинг юқори қават деразасида ёш бола муаллақ осилиб қолгани ва ҳозир тушиб кетиш арафасида турганини пайқаб қолади;
Сониялик чопиш ва таваккал: Бола қўллари сирғалиб пастга қулашни бошлаган лаҳзада эркак иккиланмасдан тўғридан-тўғри тушиш нуқтаси томон ташланади;
Ҳаводаги нажот: Қаттиқ асфальтга урилишига атиги бир метр қолганида, эркак қўлларини олдинга чўзиб, болани ерга туширмасдан чаққонлик билан бағрига босиб олади;
Хавфсизлик ва ҳайрат: Зарб кучига қарамай мувозанатини сақлаб қолган нажоткор болани даст кўтариб, унинг соғ-омон эканини кўздан кечиради. Атрофдаги гувоҳлар эса содир бўлган даҳшатли вазият ва унинг бахтли якунидан қотиб қолишади.
Масъулият ва ота-оналарга жиддий огоҳлантириш
Дастлабки маълумотларга кўра, болакай дераза ёнида қаровсиз қолдирилгани сабабли очиқ ромга чиқиб олган ва тасодифан мувозанатини йўқотган. Эркакнинг чаққонлиги туфайли гўдак оғир тан жароҳатисиз омон қолди.
Мутахассислар ва фавқулодда вазиятлар хизматлари мазкур воқеа ортидан ота-оналарни яна бир бор огоҳлантириб, айниқса кўп қаватли уйларда деразаларга махсус ҳимоя тўрлари ва хавфсизлик қулфларини ўрнатишни, ёш болаларни бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмасликни эслатиб ўтмоқда. Зеро, бу каби ҳолатларда мўъжизавий нажот ҳар доим ҳам рўй беравермайди.
Изоҳлар 0
…