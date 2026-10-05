Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)

·53·Дунё
Бир сониялик реакция: Мисрда деразадан қулаётган болани ўткинчи "илиб олди" (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мисрда бир ўткинчи юқори қават деразасидан қулаб тушаётган болани ҳаводаёқ ушлаб қолди.
  • Кўк либосли эркакнинг чаққонлиги ва тезкор ҳаракати туфайли бола ерга урилишидан олдин қутқарилди.
  • Ушбу воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, эркакни халқ қаҳрамонига айлантирди.
  • Мутахассислар ота-оналарни болаларни деразалар ёнида қаровсиз қолдирмаслик ва хавфсизлик чораларини кўришга чақирмоқда.

Миср шаҳарларидан бирида юз берган ва кўчадаги хавфсизлик камералари тасмасига тўлиқ муҳрланган воқеа бутун дунё ижтимоий тармоқларида катта шов-шув ва тўлқинланишга сабаб бўлди. Тор ва гавжум кўчалардан бирида юқори қаватдаги деразадан пастга қулаб тушган жажжи болакайни тасодифий ўткинчи эркак ўзининг чаққонлиги ва тезкор реакцияси туфайли ҳаводаёқ ушлаб олиб, муқаррар ўлимдан қутқариб қолди.

Ушбу сониялик жасорат акс этган видеолавҳа миллионлаб инсонлар томонидан томоша қилиниб, мисрлик фуқаро чинакам халқ қаҳрамонига айланди.

Ҳаммаси қандай юз берди? Камерага муҳрланган хронология

Кузатув камераси қайд этган кадрларда воқеалар ривожи бир неча сония ичида ҳал бўлганини кўриш мумкин:

  • Хавфни сезиш: Кўчада одатдагидек ҳаракатланаётган фуқаролардан бири (кўк либосли эркак) бинонинг юқори қават деразасида ёш бола муаллақ осилиб қолгани ва ҳозир тушиб кетиш арафасида турганини пайқаб қолади;

  • Сониялик чопиш ва таваккал: Бола қўллари сирғалиб пастга қулашни бошлаган лаҳзада эркак иккиланмасдан тўғридан-тўғри тушиш нуқтаси томон ташланади;

  • Ҳаводаги нажот: Қаттиқ асфальтга урилишига атиги бир метр қолганида, эркак қўлларини олдинга чўзиб, болани ерга туширмасдан чаққонлик билан бағрига босиб олади;

  • Хавфсизлик ва ҳайрат: Зарб кучига қарамай мувозанатини сақлаб қолган нажоткор болани даст кўтариб, унинг соғ-омон эканини кўздан кечиради. Атрофдаги гувоҳлар эса содир бўлган даҳшатли вазият ва унинг бахтли якунидан қотиб қолишади.

Масъулият ва ота-оналарга жиддий огоҳлантириш

Дастлабки маълумотларга кўра, болакай дераза ёнида қаровсиз қолдирилгани сабабли очиқ ромга чиқиб олган ва тасодифан мувозанатини йўқотган. Эркакнинг чаққонлиги туфайли гўдак оғир тан жароҳатисиз омон қолди.

Мутахассислар ва фавқулодда вазиятлар хизматлари мазкур воқеа ортидан ота-оналарни яна бир бор огоҳлантириб, айниқса кўп қаватли уйларда деразаларга махсус ҳимоя тўрлари ва хавфсизлик қулфларини ўрнатишни, ёш болаларни бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмасликни эслатиб ўтмоқда. Зеро, бу каби ҳолатларда мўъжизавий нажот ҳар доим ҳам рўй беравермайди.

Мисрқаҳрамонликболалар хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида28 сентябр 08:10АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортди7 август 16:58Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқини22 июл 01:54Болалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқдаБолалар хавфсизлиги учун махсус смартфонлар: Технология гигантлари ота-оналарга ёрдам бермоқда17 июл 21:20АҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмадиАҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмади19 сентябр 22:29Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда11 сентябр 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота