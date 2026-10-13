Дональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ президенти Доналд Трамп КХДР етакчиси Ким Чен Ин билан ноябр ойида янги шахсий музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилди.
- Трамп Пхенян раҳбарияти билан алоқаларни сақлаб қолаётганини ва уларнинг муносабатлари яхши эканлигини таъкидлади.
- АҚШ ва Шимолий Корея ўртасидаги ядровий кун тартиби яна қизғин паллага кираётган бир вақтда, бу баёнот глобал хавфсизлик учун муҳим аҳамият касб этади.
АҚШ президенти Дональд Трамп жорий йилнинг ноябрь ойида КХДР етакчиси Ким Чен Ин билан янги шахсий музокара ўтказиш эҳтимоли борлигини очиқлади. Огайо штатига парвоз олдидан Оқ уй матбуот пули журналистлари билан суҳбатлашган Трамп Пхеньян раҳбарияти билан алоқалар сақланиб қолаётганини ва янги учрашувга тайёрлигини билдирди.
АҚШ ва Шимолий Корея ўртасидаги ядровий кун тартиби яна қизғин паллага кираётган бир вақтда, Оқ уй раҳбарининг бу баёноти халқаро дипломатия марказига чиқмоқда.
«Бу ажойиб бўларди»: Огайога парвоз олдидан янграган баёнот
Президент журналистларнинг бўлажак эҳтимолий саммит ҳақидаги саволларига оптимистик руҳда жавоб қайтарди:
Алоқаларнинг фаоллиги: Трамп Шимолий Корея етакчиси билан шахсий мулоқотни узмаганини ва алоқани мунтазам давом эттириб келаётганини таъкидлади;
Шахсий муносабатларга урғу: «Мен буни амалга оширишим мумкин. Бу ажойиб бўларди. Чунки бизнинг у билан муносабатларимиз жуда яхши», — дея билдирди АҚШ президенти;
Ядровий омилнинг муҳимлиги: Октябрь ойи бошида ҳам Трамп Шимолий Корея ядро қуролига эга давлат эканини эслатиб, унинг етакчиси Ким Чен Ин билан яхши алоқаларни сақлаб туриш глобал хавфсизлик учун ниҳоятда муҳимлигини қайд этган эди.
Тарихдаги учта саммит ва Вашингтоннинг янги ишончи
Трамп ва Ким Чен Ин ўртасидаги мулоқотлар тарихи жаҳон сиёсатидаги энг шов-шувли саҳифалардан бири ҳисобланади:
Биринчи муддатдаги учрашувлар: Америка етакчиси ўзининг биринчи президентлик даврида КХДР раҳбари билан уч марта юзма-юз учрашган — 2018 йилда Сингапурдаги тарихий саммит, 2019 йилда Вьетнамнинг Ханой шаҳридаги музокаралар ҳамда 2019 йил ёзида икки Корея чегарасидаги Демилитаризация зонасидаги учрашув;
Оқ уй кафолати: Трамп аввалроқ ўзи АҚШ президенти лавозимида экан, Шимолий Корея етакчиси ва минтақавий хавфсизлик масаласида «ҳаммаси яхши бўлиши»га ишонч билдирган эди.
Агар томонлар ноябрь ойида навбатдаги тўртинчи саммит бўйича келишувга эришса, бу Трампнинг қайта сайланганидан кейинги энг муҳим халқаро дипломатик қадамларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…