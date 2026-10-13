Дональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилди

·17·Дунё
Дональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп КХДР етакчиси Ким Чен Ин билан ноябр ойида янги шахсий музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилди.
  • Трамп Пхенян раҳбарияти билан алоқаларни сақлаб қолаётганини ва уларнинг муносабатлари яхши эканлигини таъкидлади.
  • АҚШ ва Шимолий Корея ўртасидаги ядровий кун тартиби яна қизғин паллага кираётган бир вақтда, бу баёнот глобал хавфсизлик учун муҳим аҳамият касб этади.

АҚШ президенти Дональд Трамп жорий йилнинг ноябрь ойида КХДР етакчиси Ким Чен Ин билан янги шахсий музокара ўтказиш эҳтимоли борлигини очиқлади. Огайо штатига парвоз олдидан Оқ уй матбуот пули журналистлари билан суҳбатлашган Трамп Пхеньян раҳбарияти билан алоқалар сақланиб қолаётганини ва янги учрашувга тайёрлигини билдирди.

АҚШ ва Шимолий Корея ўртасидаги ядровий кун тартиби яна қизғин паллага кираётган бир вақтда, Оқ уй раҳбарининг бу баёноти халқаро дипломатия марказига чиқмоқда.

«Бу ажойиб бўларди»: Огайога парвоз олдидан янграган баёнот

Президент журналистларнинг бўлажак эҳтимолий саммит ҳақидаги саволларига оптимистик руҳда жавоб қайтарди:

  • Алоқаларнинг фаоллиги: Трамп Шимолий Корея етакчиси билан шахсий мулоқотни узмаганини ва алоқани мунтазам давом эттириб келаётганини таъкидлади;

  • Шахсий муносабатларга урғу: «Мен буни амалга оширишим мумкин. Бу ажойиб бўларди. Чунки бизнинг у билан муносабатларимиз жуда яхши», — дея билдирди АҚШ президенти;

  • Ядровий омилнинг муҳимлиги: Октябрь ойи бошида ҳам Трамп Шимолий Корея ядро қуролига эга давлат эканини эслатиб, унинг етакчиси Ким Чен Ин билан яхши алоқаларни сақлаб туриш глобал хавфсизлик учун ниҳоятда муҳимлигини қайд этган эди.

Тарихдаги учта саммит ва Вашингтоннинг янги ишончи

Трамп ва Ким Чен Ин ўртасидаги мулоқотлар тарихи жаҳон сиёсатидаги энг шов-шувли саҳифалардан бири ҳисобланади:

  • Биринчи муддатдаги учрашувлар: Америка етакчиси ўзининг биринчи президентлик даврида КХДР раҳбари билан уч марта юзма-юз учрашган — 2018 йилда Сингапурдаги тарихий саммит, 2019 йилда Вьетнамнинг Ханой шаҳридаги музокаралар ҳамда 2019 йил ёзида икки Корея чегарасидаги Демилитаризация зонасидаги учрашув;

  • Оқ уй кафолати: Трамп аввалроқ ўзи АҚШ президенти лавозимида экан, Шимолий Корея етакчиси ва минтақавий хавфсизлик масаласида «ҳаммаси яхши бўлиши»га ишонч билдирган эди.

Агар томонлар ноябрь ойида навбатдаги тўртинчи саммит бўйича келишувга эришса, бу Трампнинг қайта сайланганидан кейинги энг муҳим халқаро дипломатик қадамларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Дональд ТрампКим Чен ИнКХДРЯдровий саммит
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиСи Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунлади9 июн 22:12Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?3 июл 02:46Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчи20 август 09:00Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!2 октябр 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда