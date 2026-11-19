Путин Хитойга «ядровий жомадон» билан борди: сирли «Чегет» камераларга муҳрланди
Россия президенти Владимир Путиннинг Хитойдаги халқаро саммитга ташрифи чоғида унинг ёнида олиб юриладиган энг махфий қурилмалардан бири — «Чегет» номли ядровий жомадон камераларга тушди. Қизиғи шундаки, бу сафар унинг мавжудлиги ҳақидаги маълумотни Россия давлат телеканали журналистининг саволига ҳарбий офицернинг ўзи тасдиқлади.
Мазкур кадрлар 18 ноябрь куни Шэньчжэнь шаҳрида ўтаётган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги (ОТИҲ/APEC) саммити доирасида тасвирга олинган. Бу ҳолат халқаро эътиборни тортди, чунки «Чегет» Россиянинг стратегик ядровий кучларини бошқариш тизимида муҳим ўрин тутадиган, одатда омма кўзидан йироқ сақланадиган қурилмадир.
Журналистнинг саволи ва ҳарбий офицернинг жавоби
«Россия-1» телеканали журналисти Евгений Попов саммит ўтаётган бино яқинида Путинга ҳамроҳлик қилаётган ҳарбий-денгиз флоти офицерининг қўлидаги қора чамадонга эътибор қаратган.
Журналист ундан бу жомадон Россия президентининг ядровий қуролларни бошқариш тизимига тегишли қурилмами, деб сўраган. Офицер эса унинг айнан ўша жомадон эканини тасдиқлаган.
Шу тариқа, одатда хавфсизлик протоколлари сабабли камералардан четда қоладиган қурилма бу сафар Россия давлат телеканали эфирида намойиш этилди. Бу ҳақда халқаро нашрлар, жумладан, South China Morning Post ҳам хабар берди.
«Чегет» қандай вазифани бажаради?
«Чегет» — Россиянинг стратегик ядровий кучларини бошқаришга мўлжалланган «Казбек» тизимининг кўчма абонент терминали ҳисобланади. У давлат раҳбарига олий ҳарбий қўмондонлик билан ҳимояланган алоқа ўрнатиш ва ядровий қуроллардан фойдаланиш билан боғлиқ қарорларни узатиш имконини беради.
Бироқ бу қурилмани оддий маънодаги «ядровий тугма» деб тушуниш тўғри эмас. Унинг вазифаси ядровий зарбани мустақил равишда амалга ошириш эмас, балки стратегик кучларни бошқариш ва тегишли буйруқларни узатиш жараёнида иштирок этишдан иборат.
«Чегет» Россия ядровий бошқарув тизимининг муҳим қисмларидан бири бўлиб, унга оид техник тафсилотлар ва ишлаш тартиби тўлиқ ошкор қилинмаган.
Нега бу жомадоннинг кўриниши алоҳида эътибор тортди?
Давлат раҳбарларининг хорижий сафарларида хавфсизлик ва ҳарбий бошқарув тизимлари ҳам улар билан бирга ҳаракатланади. Россия президентининг ядровий бошқарув терминали ҳам шундай қурилмалар қаторига киради.
Бироқ «Чегет»нинг камераларга тушиши кам учрайдиган ҳолат. Бунгача шунга ўхшаш кадрлар 2023 йил октябрь ойида Путиннинг Хитойга ташрифи чоғида ҳам пайдо бўлган эди.
Шу сабабли бу сафарги тасвирлар ҳам халқаро ОАВ эътиборини жалб қилди. Айрим нашрлар қурилманинг айнан уч давлат раҳбари иштирокидаги музокаралар арафасида намойиш этилишини алоҳида таъкидлади.
Путин, Трамп ва Си Цзиньпин учрашуви олдидан
«Чегет» акс этган кадрлар 19 ноябрь куни Шэньчжэнь шаҳрида Владимир Путин, Хитой раҳбари Си Цзиньпин ва АҚШ президенти Дональд Трамп иштирокида уч томонлама учрашув ўтказилиши режалаштирилган бир пайтда тарқалди.
Хитой Ташқи ишлар вазирлиги мазкур учрашувни тасдиқлаган. АҚШ томони ҳам музокараларда ядровий қуролларни қисқартириш ва уларнинг тарқалишининг олдини олиш масалалари муҳокама қилиниши мумкинлигини билдирган.
Шу боис ядровий бошқарув қурилмасининг саммитда кўриниши сиёсий ва рамзий жиҳатдан ҳам қизиқиш уйғотди. Бироқ унинг намойиш этилиши учрашувда муайян ядровий қарор қабул қилиниши ёки томонлар ўртасида кескинлик кучайганини англатмайди.
Хавфсизлик рамзими ёки сиёсий ишорами?
Путиннинг «Чегет» билан бирга юриши, аввало, Россия президентининг ядровий кучларни бошқариш тизими доирасидаги хавфсизлик протоколлари билан боғлиқ. Аммо қурилманинг оммага кўрсатилиши ва бу ҳақдаги саволга офицернинг очиқ жавоб бериши воқеага қўшимча сиёсий тус берди.
Дунёдаги уч йирик давлат раҳбарлари ядровий хавфсизлик, қуролланишни чеклаш ва халқаро муносабатлар масалаларини муҳокама қилиш арафасида турган бир пайтда бу кадрлар яна бир бор ядровий омил жаҳон сиёсатининг энг муҳим мавзуларидан бири бўлиб қолаётганини эслатди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…