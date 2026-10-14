Олимлар сайёрани кутаётган «супер Эль-Ниньо» ва ўта кучли иссиқликдан огоҳлантирмоқда

·3·Дунё
Олимлар сайёрани кутаётган «супер Эль-Ниньо» ва ўта кучли иссиқликдан огоҳлантирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, жорий йилнинг декабр ойида энг юқори чўққисига чиқиши кутилаётган «супер Эл-Нино» феномени глобал миқёсда рекорд даражадаги аномал иссиқлик тўлқинларини келтириб чиқаради.
  • Жаҳон метеорология ташкилоти (ЖМТ) маълумотларига кўра, бу ҳодиса 2027 йил феврал ойига қадар давом этиши ва 1950 йилдан бери кузатилган энг кучли ҳодисалардан бирига айланиши мумкин.

Халқаро иқлимшунослар ва етакчи олимлар Ер юзида яқин ойларда ўта хавфли табиий омил — «супер Эль-Ниньо» феномени авж олиши мумкинлигидан жиддий ташвиш билдирмоқда. Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, жорий йилнинг декабрь ойида ўзининг энг юқори чўққисига чиқиши кутилаётган мазкур йирик иқлим ҳодисаси глобал миқёсда рекорд даражадаги аномал иссиқлик тўлқинларини келтириб чиқаради.

Жаҳон метеорология ташкилоти (ЖМТ) ҳамда нуфузли тадқиқот марказлари ҳодисанинг инсоният саломатлиги ва хавфсизлигига таъсири бўйича фавқулодда хавотирли прогнозларни очиқлади.

ЖМТ таҳлили: 100 фоизга яқин эҳтимол ва 75 йиллик рекорд

Жаҳон метеорология ташкилотининг бош котиби Селесте Сауло кутилаётган табиий жараённинг кўлами ҳақида маълум қилди:

  • Давомийлик муддати: Ташкилот ҳисоб-китобларига кўра, мазкур йирик иқлим ҳодисасининг 2027 йил февраль ойига қадар сақланиб қолиш ва давом этиш эҳтимоли 100 фоизга яқин деб баҳоланмоқда;

  • Тарихий кўлам: «Ушбу ҳодиса 1950 йилдан бери сайёрамизда кузатилган энг кучли ва кенг қамровли ҳодисалардан бирига айланиши мумкин», — дея таъкидлади ЖМТ раҳбари;

  • Глобал мувозанатнинг бузилиши: Эль-Ниньо нафақат ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилишига, балки дунёнинг кўплаб қитъаларида кетма-кет қурғоқчилик, кучли ёнғинлар ҳамда океан оқимларининг бузилишига олиб келиши мумкин.

Чикаго университети ҳисоботи: 451 минг инсон ўлими хавфи

АҚШнинг Чикаго университети олимлари томонидан ўтказилган тиббий-иқлимий тадқиқот кутилаётган хавфнинг оқибатлари қай даражада жиддий эканини кўрсатмоқда:

  • Ўлим кўрсаткичларининг ошиши: Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, Эль-Ниньо таъсирида юзага келадиган ўта шиддатли иссиқлик 2026 йил июнь ойидан бошлаб 2027 йил февралигача бўлган давр ичида бутун дунё бўйича қўшимча 451 минг кишининг ўлимига сабаб бўлиши мумкин;

  • Асосий хавф гуруҳлари: Ҳаддан зиёд иссиқлик биринчи навбатда юрак-қон томир ва нафас йўллари хасталиклари бор инсонлар, қариялар ҳамда ичимлик суви ва совитиш тизимлари чекланган камбағал ҳудудлар аҳолисига оғир зарба бериши кутилмоқда.

Олимлар дунё мамлакатлари соғлиқни сақлаш ва фавқулодда вазиятлар тизимларини декабрь ойида бошланиши кутилаётган ҳарорат инқирозига қарши ҳозирдан пухта тайёргарлик кўришга чақирмоқда.

Эль-НиньоЖаҳон метеорология ташкилотиЧикаго университетисупер Эль-Ниньо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глобал иқлим таҳдиди: Эль-Ниньо ҳодисаси туфайли 347 миллиондан ортиқ бола хавф остидаГлобал иқлим таҳдиди: Эль-Ниньо ҳодисаси туфайли 347 миллиондан ортиқ бола хавф остида6 октябр 12:55Ер юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв буркандиЕр юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв бурканди5 октябр 14:49Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга буркандиДунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга бурканди5 октябр 10:21Чикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилдиЧикаго университети профессори Зеленскийнинг тактикасини ошкор қилди11 август 09:07Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди13 сентябр 11:31Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда