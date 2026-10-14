Олимлар сайёрани кутаётган «супер Эль-Ниньо» ва ўта кучли иссиқликдан огоҳлантирмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, жорий йилнинг декабр ойида энг юқори чўққисига чиқиши кутилаётган «супер Эл-Нино» феномени глобал миқёсда рекорд даражадаги аномал иссиқлик тўлқинларини келтириб чиқаради.
- Жаҳон метеорология ташкилоти (ЖМТ) маълумотларига кўра, бу ҳодиса 2027 йил феврал ойига қадар давом этиши ва 1950 йилдан бери кузатилган энг кучли ҳодисалардан бирига айланиши мумкин.
Халқаро иқлимшунослар ва етакчи олимлар Ер юзида яқин ойларда ўта хавфли табиий омил — «супер Эль-Ниньо» феномени авж олиши мумкинлигидан жиддий ташвиш билдирмоқда. Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, жорий йилнинг декабрь ойида ўзининг энг юқори чўққисига чиқиши кутилаётган мазкур йирик иқлим ҳодисаси глобал миқёсда рекорд даражадаги аномал иссиқлик тўлқинларини келтириб чиқаради.
Жаҳон метеорология ташкилоти (ЖМТ) ҳамда нуфузли тадқиқот марказлари ҳодисанинг инсоният саломатлиги ва хавфсизлигига таъсири бўйича фавқулодда хавотирли прогнозларни очиқлади.
ЖМТ таҳлили: 100 фоизга яқин эҳтимол ва 75 йиллик рекорд
Жаҳон метеорология ташкилотининг бош котиби Селесте Сауло кутилаётган табиий жараённинг кўлами ҳақида маълум қилди:
Давомийлик муддати: Ташкилот ҳисоб-китобларига кўра, мазкур йирик иқлим ҳодисасининг 2027 йил февраль ойига қадар сақланиб қолиш ва давом этиш эҳтимоли 100 фоизга яқин деб баҳоланмоқда;
Тарихий кўлам: «Ушбу ҳодиса 1950 йилдан бери сайёрамизда кузатилган энг кучли ва кенг қамровли ҳодисалардан бирига айланиши мумкин», — дея таъкидлади ЖМТ раҳбари;
Глобал мувозанатнинг бузилиши: Эль-Ниньо нафақат ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилишига, балки дунёнинг кўплаб қитъаларида кетма-кет қурғоқчилик, кучли ёнғинлар ҳамда океан оқимларининг бузилишига олиб келиши мумкин.
Чикаго университети ҳисоботи: 451 минг инсон ўлими хавфи
АҚШнинг Чикаго университети олимлари томонидан ўтказилган тиббий-иқлимий тадқиқот кутилаётган хавфнинг оқибатлари қай даражада жиддий эканини кўрсатмоқда:
Ўлим кўрсаткичларининг ошиши: Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, Эль-Ниньо таъсирида юзага келадиган ўта шиддатли иссиқлик 2026 йил июнь ойидан бошлаб 2027 йил февралигача бўлган давр ичида бутун дунё бўйича қўшимча 451 минг кишининг ўлимига сабаб бўлиши мумкин;
Асосий хавф гуруҳлари: Ҳаддан зиёд иссиқлик биринчи навбатда юрак-қон томир ва нафас йўллари хасталиклари бор инсонлар, қариялар ҳамда ичимлик суви ва совитиш тизимлари чекланган камбағал ҳудудлар аҳолисига оғир зарба бериши кутилмоқда.
Олимлар дунё мамлакатлари соғлиқни сақлаш ва фавқулодда вазиятлар тизимларини декабрь ойида бошланиши кутилаётган ҳарорат инқирозига қарши ҳозирдан пухта тайёргарлик кўришга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…