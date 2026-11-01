Эквадорда даҳшатли тошқин: Санта-Крус оролида фавқулодда ҳолат эълон қилинди (видео)

·0·Дунё
Эквадорда даҳшатли тошқин: Санта-Крус оролида фавқулодда ҳолат эълон қилинди (видео)

Эквадорга қарашли, ноёб табиати билан машҳур Галапагос архипелагининг Санта-Крус оролида мисли кўрилмаган даражадаги кучли сув тошқини содир бўлди. Табиий офат оқибатида камида бир киши ҳалок бўлди, икки киши бедарак йўқолди ва 80 дан ортиқ аҳоли хавфсиз ҳудудларга шошилинч эвакуация қилинди.

Ҳолатнинг ўта оғирлиги сабабли маҳаллий ҳокимият бутун орол бўйлаб фавқулодда ҳолат режимини жорий этди.

«Орол тарихида бундай офат кузатилмаганди»

Санта-Крус ороли ҳокими Фанни Урибе вазият ҳақида баёнот берар экан, ҳудуд тарихида бундай ҳалокатли табиий ҳодиса ҳеч қачон қайд этилмаганини таъкидлади:

«Бу офат оролимиз тарихидаги энг оғир синовга айланди. Умумий ҳисобда 2000 га яқин оила кучли талафот кўрди. Беллависта ва Дивино Ниньо ҳудудлари ўта жиддий шикастланган, кўплаб уйлар вайрон бўлган ва электр тармоқлари узилган».

Офат кўлами ва муҳим тафсилотлар

  • Тинимсиз 12 соатлик жала ва Эль-Ниньо: 30 октябрь куни кундузи бошланган ёғингарчилик узлуксиз 12 соат давомида кучли жала шаклида ёғган. Мутахассислар ушбу аномал ҳолатни кучайиб бораётган Эль-Ниньо иқлим феномени билан боғламоқда;

  • Инфратузилма фалажланди: Оролдаги асосий боғловчи йўллар сув остида қолгани боис автотранспорт қатнови кескин чекланган. Сув тошқинлари тиббиёт марказларига ҳам зарар етказган;

  • Аэропорт фаолияти чекланди: Қўшни Балтра оролидаги асосий аэропорт тижорий йўловчи рейсларини қабул қилишни тўхтатиб, фақатгина инсонпарварлик ёрдами ва қутқарув юкларини ташувчи самолётларга хизмат кўрсатмоқда;

  • Сайёҳлик марказлари ёпилди: Галапагос миллий боғи маъмурияти сайёҳлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Санта-Крусдаги 4 та ҳамда Сан-Кристобалдаги 2 та машҳур туризм масканини вақтинча ёпиб қўйди.

Қутқарув операцияси ва вақтинча бошпаналар

Ҳозирда фалокат ҳудудига ҳарбий тузилмалар ва қутқарув отрядлари жалб этилган бўлиб, қидирув-қутқарув операциялари олиб борилмоқда. Бошпанасиз қолган оилалар учун махсус вақтинчалик марказлар ташкил этилган бўлиб, аҳолига тиббий ва озиқ-овқат ёрдами кўрсатилмоқда.

Галапагос ороллариСанта-КрусЭль-Ниньотабиий офат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тинч океанида сув ҳарорати 150 кундан бери рекорд даражада сақланмоқдаТинч океанида сув ҳарорати 150 кундан бери рекорд даражада сақланмоқдаКеча 17:28Олимлар сайёрани кутаётган «супер Эль-Ниньо» ва ўта кучли иссиқликдан огоҳлантирмоқдаОлимлар сайёрани кутаётган «супер Эль-Ниньо» ва ўта кучли иссиқликдан огоҳлантирмоқда14 октябр 08:22Глобал иқлим таҳдиди: Эль-Ниньо ҳодисаси туфайли 347 миллиондан ортиқ бола хавф остидаГлобал иқлим таҳдиди: Эль-Ниньо ҳодисаси туфайли 347 миллиондан ортиқ бола хавф остида6 октябр 12:55Ер юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв буркандиЕр юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв бурканди5 октябр 14:49Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга буркандиДунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга бурканди5 октябр 10:21Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди13 сентябр 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда