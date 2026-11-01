Эквадорда даҳшатли тошқин: Санта-Крус оролида фавқулодда ҳолат эълон қилинди (видео)
Эквадорга қарашли, ноёб табиати билан машҳур Галапагос архипелагининг Санта-Крус оролида мисли кўрилмаган даражадаги кучли сув тошқини содир бўлди. Табиий офат оқибатида камида бир киши ҳалок бўлди, икки киши бедарак йўқолди ва 80 дан ортиқ аҳоли хавфсиз ҳудудларга шошилинч эвакуация қилинди.
Ҳолатнинг ўта оғирлиги сабабли маҳаллий ҳокимият бутун орол бўйлаб фавқулодда ҳолат режимини жорий этди.
«Орол тарихида бундай офат кузатилмаганди»
Санта-Крус ороли ҳокими Фанни Урибе вазият ҳақида баёнот берар экан, ҳудуд тарихида бундай ҳалокатли табиий ҳодиса ҳеч қачон қайд этилмаганини таъкидлади:
«Бу офат оролимиз тарихидаги энг оғир синовга айланди. Умумий ҳисобда 2000 га яқин оила кучли талафот кўрди. Беллависта ва Дивино Ниньо ҳудудлари ўта жиддий шикастланган, кўплаб уйлар вайрон бўлган ва электр тармоқлари узилган».
Офат кўлами ва муҳим тафсилотлар
Тинимсиз 12 соатлик жала ва Эль-Ниньо: 30 октябрь куни кундузи бошланган ёғингарчилик узлуксиз 12 соат давомида кучли жала шаклида ёғган. Мутахассислар ушбу аномал ҳолатни кучайиб бораётган Эль-Ниньо иқлим феномени билан боғламоқда;
Инфратузилма фалажланди: Оролдаги асосий боғловчи йўллар сув остида қолгани боис автотранспорт қатнови кескин чекланган. Сув тошқинлари тиббиёт марказларига ҳам зарар етказган;
Аэропорт фаолияти чекланди: Қўшни Балтра оролидаги асосий аэропорт тижорий йўловчи рейсларини қабул қилишни тўхтатиб, фақатгина инсонпарварлик ёрдами ва қутқарув юкларини ташувчи самолётларга хизмат кўрсатмоқда;
Сайёҳлик марказлари ёпилди: Галапагос миллий боғи маъмурияти сайёҳлар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Санта-Крусдаги 4 та ҳамда Сан-Кристобалдаги 2 та машҳур туризм масканини вақтинча ёпиб қўйди.
Қутқарув операцияси ва вақтинча бошпаналар
Ҳозирда фалокат ҳудудига ҳарбий тузилмалар ва қутқарув отрядлари жалб этилган бўлиб, қидирув-қутқарув операциялари олиб борилмоқда. Бошпанасиз қолган оилалар учун махсус вақтинчалик марказлар ташкил этилган бўлиб, аҳолига тиббий ва озиқ-овқат ёрдами кўрсатилмоқда.
Изоҳлар 0
…