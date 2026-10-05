Ер юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв бурканди

·4·Дунё
Ер юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв бурканди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Чилидаги Атакама чўли рекорд даражадаги ёғингарчиликдан сўнг 200 дан ортиқ ўсимлик тури билан гуллаб-яшнади.
  • Эл-Нино феномени сабабли 190 мм гача ёғган ёмғир 30-40 йиллик уруғларнинг уйғонишига олиб келди.
  • Ушбу ҳодиса сўнгги 30 йилликдаги энг кенг кўламли гуллаш бўлиб, минглаб сайёҳларни ўзига тортмоқда.

Ер юзининг энг қурғоқчил ва ҳаёт деярли мавжуд бўлмаган нуқтаси саналмиш Чилидаги машҳур Атакама чўлида ҳайратланарли табиат метаморфозаси юз берди. Франс Пресс (AFP) агентлиги хабарига кўра, одатда ой юзасини эслатувчи қуруқ, тошлоқ ва жигарранг дюналар рекорд даражадаги ёғингарчиликдан сўнг бепоён гуллар гилами билан қопланди.

Иқлимшунослар ва ботаниклар бу ҳодисани сўнгги ўн йилликлардаги энг кенг кўламли ва ҳайратланарли гуллаш деб баҳоламоқда.

Тарихда кузатилмаган 190 мм ёмғир ва 200 дан ортиқ ўсимлик тури

Атакаманинг гуллаб-яшнашига Тинч океанидаги глобал Эль-Ниньо иқлим феномени сабаб бўлди:

  • Рекорд ёғингарчилик: Жорий йилнинг июль ва август ойларида Чилининг шимолида мисли кўрилмаган кучли ёмғирлар ёғди. Айрим ҳудудларда ёғингарчилик ҳажми 190 ммгача етди, бу эса қурғоқчил минтақа учун тарихий ва «илгари ҳеч қачон кузатилмаган» кўрсаткичдир;

  • Ўн йиллик уруғларнинг уйғониши: CONAF «Атакама» биохилма-хилликни муҳофаза қилиш хизмати раҳбари Сезар Писарронинг таъкидлашича, қалин тупроқ ва қум остида 30–40 йиллаб ухлаб ётган миллионлаб уруғ ҳамда пиёзчалар намлик ортидан ҳаётга қайтди;

  • Флора ранг-баранглиги: Қисқа муддат ичида саҳрода 200 дан ортиқ ёввойи ўсимлик турлари униб чиқди. Айни пайтда океан соҳилидан то уфққа қадар чўзилган саҳро оқ, сариқ ва сиёҳранг гуллар билан қопланган.

«1997 йилдан буён энг кучли гуллаш»

Мутахассисларнинг фикрича, жорий йилдаги табиат мўъжизаси сўнгги 30 йилликнинг мутлақ рекордига айланиши мумкин:

«Атакамада шундай тоғ тизмалари ва тепаликлар борки, уларда сўнгги 30 ёки ҳатто 40 йил ичида бирорта яшил гиёҳ ёки гул кўринмаган эди. Бугун эса бу ерлар тўлиқ ранг-баранг тус олди», — дея таъкидлади Сезар Писарро AFP нашрига.

Табиатнинг ушбу ноёб ҳодисаси дунё бўйлаб сайёҳлар эътиборини тортди. Минглаб маҳаллий аҳоли ва хорижий сайёҳлар фазовий манзаранинг бир лаҳзада тирик боққа айланишини ўз кўзлари билан кўриш учун Чили шимолига оқиб келмоқда.

Октябрь ойида чўққига чиқадиган 15 минг гектарлик «гул жаннати»

Чили миллий ўрмон корпорацияси (CONAF) прогнозларига кўра, «гуллаган чўл» феномени айнан октябрь ойида ўзининг энг юқори чўққисига чиқади.

Кузатувчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, яқин кунларда камида 15 минг гектар саҳро майдони яшил ва гулли ландшафтга айланади ва бу ноёб гўзаллик сув тўлиқ буғланиб кетгунига қадар бир неча ҳафта давомида давом этади.

Атакама чўлиСезар ПисарроCONAFЭль-Ниньо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга буркандиДунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга буркандиБугун 10:21Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди13 сентябр 11:31Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19БМТ огоҳлантирди: Эль-Ниньо Марказий Осиёга ёмғир олиб келадиБМТ огоҳлантирди: Эль-Ниньо Марказий Осиёга ёмғир олиб келади4 июн 14:36Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинМарказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкин4 июн 09:37БМТ огоҳлантирди: Марказий Осиёда кучли ёмғирлар кутилмоқдаБМТ огоҳлантирди: Марказий Осиёда кучли ёмғирлар кутилмоқда2 июн 21:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота