Ер юзидаги энг қурғоқчил саҳрода мўъжиза: Атакама чўли ранг-баранг гулларгв бурканди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Чилидаги Атакама чўли рекорд даражадаги ёғингарчиликдан сўнг 200 дан ортиқ ўсимлик тури билан гуллаб-яшнади.
- Эл-Нино феномени сабабли 190 мм гача ёғган ёмғир 30-40 йиллик уруғларнинг уйғонишига олиб келди.
- Ушбу ҳодиса сўнгги 30 йилликдаги энг кенг кўламли гуллаш бўлиб, минглаб сайёҳларни ўзига тортмоқда.
Ер юзининг энг қурғоқчил ва ҳаёт деярли мавжуд бўлмаган нуқтаси саналмиш Чилидаги машҳур Атакама чўлида ҳайратланарли табиат метаморфозаси юз берди. Франс Пресс (AFP) агентлиги хабарига кўра, одатда ой юзасини эслатувчи қуруқ, тошлоқ ва жигарранг дюналар рекорд даражадаги ёғингарчиликдан сўнг бепоён гуллар гилами билан қопланди.
Иқлимшунослар ва ботаниклар бу ҳодисани сўнгги ўн йилликлардаги энг кенг кўламли ва ҳайратланарли гуллаш деб баҳоламоқда.
Тарихда кузатилмаган 190 мм ёмғир ва 200 дан ортиқ ўсимлик тури
Атакаманинг гуллаб-яшнашига Тинч океанидаги глобал Эль-Ниньо иқлим феномени сабаб бўлди:
Рекорд ёғингарчилик: Жорий йилнинг июль ва август ойларида Чилининг шимолида мисли кўрилмаган кучли ёмғирлар ёғди. Айрим ҳудудларда ёғингарчилик ҳажми 190 ммгача етди, бу эса қурғоқчил минтақа учун тарихий ва «илгари ҳеч қачон кузатилмаган» кўрсаткичдир;
Ўн йиллик уруғларнинг уйғониши: CONAF «Атакама» биохилма-хилликни муҳофаза қилиш хизмати раҳбари Сезар Писарронинг таъкидлашича, қалин тупроқ ва қум остида 30–40 йиллаб ухлаб ётган миллионлаб уруғ ҳамда пиёзчалар намлик ортидан ҳаётга қайтди;
Флора ранг-баранглиги: Қисқа муддат ичида саҳрода 200 дан ортиқ ёввойи ўсимлик турлари униб чиқди. Айни пайтда океан соҳилидан то уфққа қадар чўзилган саҳро оқ, сариқ ва сиёҳранг гуллар билан қопланган.
«1997 йилдан буён энг кучли гуллаш»
Мутахассисларнинг фикрича, жорий йилдаги табиат мўъжизаси сўнгги 30 йилликнинг мутлақ рекордига айланиши мумкин:
«Атакамада шундай тоғ тизмалари ва тепаликлар борки, уларда сўнгги 30 ёки ҳатто 40 йил ичида бирорта яшил гиёҳ ёки гул кўринмаган эди. Бугун эса бу ерлар тўлиқ ранг-баранг тус олди», — дея таъкидлади Сезар Писарро AFP нашрига.
Табиатнинг ушбу ноёб ҳодисаси дунё бўйлаб сайёҳлар эътиборини тортди. Минглаб маҳаллий аҳоли ва хорижий сайёҳлар фазовий манзаранинг бир лаҳзада тирик боққа айланишини ўз кўзлари билан кўриш учун Чили шимолига оқиб келмоқда.
Октябрь ойида чўққига чиқадиган 15 минг гектарлик «гул жаннати»
Чили миллий ўрмон корпорацияси (CONAF) прогнозларига кўра, «гуллаган чўл» феномени айнан октябрь ойида ўзининг энг юқори чўққисига чиқади.
Кузатувчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, яқин кунларда камида 15 минг гектар саҳро майдони яшил ва гулли ландшафтга айланади ва бу ноёб гўзаллик сув тўлиқ буғланиб кетгунига қадар бир неча ҳафта давомида давом этади.
Изоҳлар 0
…