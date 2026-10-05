Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга бурканди
Чилининг Атакама чўлида ноёб табиий ҳодиса кузатилди. Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири ҳисобланган ҳудуд кучли ёғингарчиликлардан сўнг ранг-баранг гулларга бурканиб, одатда сарғиш ва қуруқ манзараси билан танилган чўл бутунлай бошқача кўринишга келди.
Мутахассисларнинг маълумотларига кўра, ёғингарчилик натижасида узоқ вақт давомида тупроқда тиним ҳолатида ётган уруғ ва пиёзчалар униб чиқиб, гуллай бошлаган. Бу жараён «Гуллаган чўл» (Desierto Florido) номи билан танилган ноёб табиий ҳодисанинг юзага келишига сабаб бўлади.
2026 йилдаги гуллаш айниқса кенг кўламли бўлиб, 200 дан ортиқ ўсимлик тури қайд этилган. Айрим ҳудудларда чўлнинг қарийб 17 минг квадрат километрлик қисми ўсимликлар билан қопланган. Мутахассислар бу ҳодисани сўнгги ўн йилликлардаги энг кучли гуллаш мавсумларидан бири сифатида баҳоламоқда.
Ҳодисанинг юзага келишида кучли «Эль-Ниньо» об-ҳаво ҳодисаси сабаб кузатилган ноодатий ёғингарчиликлар муҳим роль ўйнаган. Атакама чўлида бундай гуллаш ҳар йили кузатилмайди ва одатда етарли миқдорда ёғингарчилик бўлган йилларда содир бўлади.
Қисқа муддат давом этадиган бу манзара чўлнинг биологик ҳаёти учун ҳам муҳим. Ўнлаб йиллар давомида тиним ҳолатида бўлган айрим уруғлар намлик пайдо бўлиши билан униб, қисқа вақт ичида чўлни яшил ва ранг-баранг майдонга айлантиради.
Атакама чўлининг одатда ниҳоятда қуруқ ва деярли ўсимликсиз кўринишини ҳисобга олсак, бундай манзара ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли. Табиатнинг бу ноёб ҳодисаси сайёҳлар ва олимларнинг ҳам катта қизиқишига сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…