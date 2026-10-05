Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга бурканди

·71·Дунё
Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири кутилмаганда гулларга бурканди

Чилининг Атакама чўлида ноёб табиий ҳодиса кузатилди. Дунёдаги энг қуруқ чўллардан бири ҳисобланган ҳудуд кучли ёғингарчиликлардан сўнг ранг-баранг гулларга бурканиб, одатда сарғиш ва қуруқ манзараси билан танилган чўл бутунлай бошқача кўринишга келди.

Мутахассисларнинг маълумотларига кўра, ёғингарчилик натижасида узоқ вақт давомида тупроқда тиним ҳолатида ётган уруғ ва пиёзчалар униб чиқиб, гуллай бошлаган. Бу жараён «Гуллаган чўл» (Desierto Florido) номи билан танилган ноёб табиий ҳодисанинг юзага келишига сабаб бўлади.

2026 йилдаги гуллаш айниқса кенг кўламли бўлиб, 200 дан ортиқ ўсимлик тури қайд этилган. Айрим ҳудудларда чўлнинг қарийб 17 минг квадрат километрлик қисми ўсимликлар билан қопланган. Мутахассислар бу ҳодисани сўнгги ўн йилликлардаги энг кучли гуллаш мавсумларидан бири сифатида баҳоламоқда.

Ҳодисанинг юзага келишида кучли «Эль-Ниньо» об-ҳаво ҳодисаси сабаб кузатилган ноодатий ёғингарчиликлар муҳим роль ўйнаган. Атакама чўлида бундай гуллаш ҳар йили кузатилмайди ва одатда етарли миқдорда ёғингарчилик бўлган йилларда содир бўлади.

Ochiq osmon ostida joylashgan quruq choʻl va uzoqdagi togʻ tizmalari.

Қисқа муддат давом этадиган бу манзара чўлнинг биологик ҳаёти учун ҳам муҳим. Ўнлаб йиллар давомида тиним ҳолатида бўлган айрим уруғлар намлик пайдо бўлиши билан униб, қисқа вақт ичида чўлни яшил ва ранг-баранг майдонга айлантиради.

Атакама чўлининг одатда ниҳоятда қуруқ ва деярли ўсимликсиз кўринишини ҳисобга олсак, бундай манзара ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли. Табиатнинг бу ноёб ҳодисаси сайёҳлар ва олимларнинг ҳам катта қизиқишига сабаб бўлмоқда.

Атакама чўлиГуллаган чўлЭль-Ниньо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди13 сентябр 11:31Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?11 сентябр 16:19БМТ огоҳлантирди: Эль-Ниньо Марказий Осиёга ёмғир олиб келадиБМТ огоҳлантирди: Эль-Ниньо Марказий Осиёга ёмғир олиб келади4 июн 14:36Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинМарказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкин4 июн 09:37БМТ огоҳлантирди: Марказий Осиёда кучли ёмғирлар кутилмоқдаБМТ огоҳлантирди: Марказий Осиёда кучли ёмғирлар кутилмоқда2 июн 21:20Яқин 5 йил ичида ҳарорат рекорд даражага чиқиши кутилмоқдаЯқин 5 йил ичида ҳарорат рекорд даражага чиқиши кутилмоқда2 июн 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота