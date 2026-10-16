16 октябрда рўй берган оламшумул бурилишлар ва халқаро байрамлар

·0·Дунё
16 октябрда рўй берган оламшумул бурилишлар ва халқаро байрамлар

Ҳар бир кун инсоният тарихида ўчмас из қолдирган муҳим сиёсий воқеалар, буюк кашфиётлар ҳамда глобал аҳамиятга молик саналар билан ёдда қолади. Бугун, 16 октябрь — дунё бўйлаб ҳаётий неъматлар қадрланадиган, технологик инқилоблар хотирланадиган ва тарих йўналишини ўзгартирган қарорлар қабул қилинган кун ҳисобланади.

Халқаро миқёсда нишонланадиган муҳим саналар

Бугунги кунда сайёра бўйлаб бир нечта рамзий ва ижтимоий аҳамиятга эга саналар нишонланмоқда:

  • Бутунжаҳон озиқ-овқат куни: 1945 йилда БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) ташкил этилган кун муносабати билан белгиланган бўлиб, асосий мақсад сайёрадаги очлик муаммосига қарши курашиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдир;

  • Бутунжаҳон нон куни: Инсониятнинг энг қадимий, муқаддас ва ҳаётий неъмати бўлган нон маҳсулотларига эҳтиром кўрсатиш ҳамда нонвойларнинг оғир меҳнатини қадрлаш мақсадида байрам қилинади;

  • АҚШда Стив Жобс куни: Рақамли дунё, смартфонлар ва замонавий ахборот технологияларини тубдан ўзгартирган афсонавий ихтирочи ҳамда «Apple» асосчиси хотирасига бағишланган расмий кун.

16 октябрь тарихи: Дунёни ўзгартирган бурилиш нуқталари

Ушбу сана бир қатор улкан тарихий воқеаларга гувоҳ бўлган:

  • 1853 йил — Туркия Россияга қарши уруш эълон қилди: Усмонлилар империясининг ушбу қарори тарихда «Қрим уруши» номи билан машҳур бўлган йирик халқаро ихтилофга йўл очди ва минтақадаги геосиёсий мувозанатни ўзгартириб юборди;

  • 1923 йил — «The Walt Disney Company» ташкил топди: Ака-ука Уолт ва Рой Диснейлар томонидан кичик мультипликация студияси сифатида асос солинган компания кейинчалик жаҳон кинематографияси ва медиа саноатининг энг қудратли империясига айланди;

  • 1964 йил — Хитойнинг илк ядро синови: Хитой Халқ Республикаси ўзининг «596» кодли лойиҳаси доирасида Лобнор полигонида илк бор атом бомбасини муваффақиятли портлатди ва шу тариқа дунёдаги бешинчи расмий ядровий давлат мақомини олди.

Мазкур сана инсониятга тинчлик, бунёдкорлик, илм-фан ютуқлари ва кундалик ҳаётда ноз-неъматларни асраб-авайлаш қанчалик зарур эканини яна бир бор эслатади.

16 октябрьБутунжаҳон озиқ-овқат куниҚрим урушиУолт Дисней компанияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?15 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Кеча 10:248 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябр 09:41Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?9 сентябр 11:54Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!Англия клуби дарвозабони Уганда подшоҳи бўлди: Жорж Каморасининг шов-шувли ҳаёт йўли!14 сентябр 11:52Хитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказдиХитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказди10 июн 07:18Хитой дунёдаги энг йирик денгиз аэропорти лойиҳасини намойиш этдиХитой дунёдаги энг йирик денгиз аэропорти лойиҳасини намойиш этди29 май 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди