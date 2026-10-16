16 октябрда рўй берган оламшумул бурилишлар ва халқаро байрамлар
Ҳар бир кун инсоният тарихида ўчмас из қолдирган муҳим сиёсий воқеалар, буюк кашфиётлар ҳамда глобал аҳамиятга молик саналар билан ёдда қолади. Бугун, 16 октябрь — дунё бўйлаб ҳаётий неъматлар қадрланадиган, технологик инқилоблар хотирланадиган ва тарих йўналишини ўзгартирган қарорлар қабул қилинган кун ҳисобланади.
Халқаро миқёсда нишонланадиган муҳим саналар
Бугунги кунда сайёра бўйлаб бир нечта рамзий ва ижтимоий аҳамиятга эга саналар нишонланмоқда:
Бутунжаҳон озиқ-овқат куни: 1945 йилда БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) ташкил этилган кун муносабати билан белгиланган бўлиб, асосий мақсад сайёрадаги очлик муаммосига қарши курашиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдир;
Бутунжаҳон нон куни: Инсониятнинг энг қадимий, муқаддас ва ҳаётий неъмати бўлган нон маҳсулотларига эҳтиром кўрсатиш ҳамда нонвойларнинг оғир меҳнатини қадрлаш мақсадида байрам қилинади;
АҚШда Стив Жобс куни: Рақамли дунё, смартфонлар ва замонавий ахборот технологияларини тубдан ўзгартирган афсонавий ихтирочи ҳамда «Apple» асосчиси хотирасига бағишланган расмий кун.
16 октябрь тарихи: Дунёни ўзгартирган бурилиш нуқталари
Ушбу сана бир қатор улкан тарихий воқеаларга гувоҳ бўлган:
1853 йил — Туркия Россияга қарши уруш эълон қилди: Усмонлилар империясининг ушбу қарори тарихда «Қрим уруши» номи билан машҳур бўлган йирик халқаро ихтилофга йўл очди ва минтақадаги геосиёсий мувозанатни ўзгартириб юборди;
1923 йил — «The Walt Disney Company» ташкил топди: Ака-ука Уолт ва Рой Диснейлар томонидан кичик мультипликация студияси сифатида асос солинган компания кейинчалик жаҳон кинематографияси ва медиа саноатининг энг қудратли империясига айланди;
1964 йил — Хитойнинг илк ядро синови: Хитой Халқ Республикаси ўзининг «596» кодли лойиҳаси доирасида Лобнор полигонида илк бор атом бомбасини муваффақиятли портлатди ва шу тариқа дунёдаги бешинчи расмий ядровий давлат мақомини олди.
Мазкур сана инсониятга тинчлик, бунёдкорлик, илм-фан ютуқлари ва кундалик ҳаётда ноз-неъматларни асраб-авайлаш қанчалик зарур эканини яна бир бор эслатади.
Изоҳлар 0
…