Амазония ўрмонидаги ёпиқ қабила оч қолиб, одамлардан озиқ-овқат сўради: ноёб кадрлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилиянинг Маранян штатидаги Арарибоя қўриқхонасида яшовчи ава қабиласининг қарийб 20 нафар вакили озиқ-овқат етишмовчилиги сабабли ўрмондан чиқиб, маҳаллий аҳолидан ёрдам сўради.
- 2026 йил 16 ноябр куни содир бўлган ушбу воқеада қабила аъзоларининг озиб кетгани кузатилган бўлиб, ҳуқуқ фаоллари буни ҳудуддаги ноқонуний фаолият оқибати деб баҳоламоқда.
Бразилия Амазониясида ташқи дунё билан деярли алоқа қилмай яшайдиган ава қабиласининг қарийб 20 нафар вакили ўрмондан чиқиб, маҳаллий аҳолидан озиқ-овқат сўради. Уларнинг орасида аёллар ва болалар ҳам бор. Видеокадрларда айрим қабила аъзоларининг жуда озиб кетгани кўринади. Ҳуқуқ фаоллари бу ҳолатни ўрмондаги ноқонуний фаолият туфайли юзага келган жиддий гуманитар муаммо сифатида баҳоламоқда.
Воқеа 2026 йил 16 ноябрь куни Бразилиянинг Мараньян штатидаги Арарибоя қўриқхонаси ҳудудида содир бўлган. Ава қабиласи вакиллари маҳаллий аҳолидан ямс — илдизмевали озиқ-овқат сўраб олганидан кейин яна ўрмон ичкарисига қайтиб кетган.
Ўн йилликлардан кейинги ноёб учрашув
Учрашувни қўшни гуажажара маҳаллий жамоаси вакиллари видеога олган. Уларнинг илтимосига кўра, кадрлар Буюк Британиядаги Survival International инсон ҳуқуқлари ташкилоти томонидан эълон қилинган.
Видеода ўрмондан чиққан гуруҳ таркибида эркаклар, аёллар ва болалар борлиги кўринади. Улар маҳаллий аҳолидан озиқ-овқат сўраган ва керакли маҳсулотни олгач, ўрмонга қайтган.
Ава қабиласи вакилларининг бундай тарзда одамлар билан учрашуви сўнгги ўн йилликларда кам кузатилган ҳолатлардан бири ҳисобланади. Бу воқеа ташқи дунё билан алоқани чеклаб яшайдиган халқларнинг хавфсизлиги ва яшаш шароитига яна бир бор эътибор қаратди.
Нега қабила вакиллари озиқ-овқат сўрашга мажбур бўлди?
Ава қабиласи анъанавий равишда овчилик ва теримчилик орқали кун кечиради. Улар учун ўрмон нафақат яшаш жойи, балки озиқ-овқат ва ҳаёт манбаи ҳамдир.
Бироқ ҳуқуқ фаолларининг таъкидлашича, қабила яшайдиган ҳудудларга ноқонуний дарахт кесувчилар, браконьерлар ва чорвадорларнинг кириб келиши табиий ресурсларга жиддий зарар етказмоқда. Натижада ов қилиш ва теримчилик орқали озиқ-овқат топиш қийинлашган.
Survival International вакиллари қабила аъзоларининг озиб кетган ҳолатини жиддий огоҳлантириш белгиси сифатида баҳоламоқда. Уларнинг фикрича, бу ҳолат Арарибоя қўриқхонасини ноқонуний фаолиятдан ҳимоя қилиш зарурлигини кўрсатади.
Нега улар билан бевосита алоқа қилиш хавфли?
Ава каби ташқи дунё билан алоқани чеклаб яшайдиган маҳаллий халқлар учун оддий юқумли касалликлар ҳам катта хавф туғдириши мумкин. Жумладан, грипп каби инфекциялар улар орасида оғир оқибатларга олиб келиши эҳтимоли бор.
Бразилиянинг туб аҳоли ишлари бўйича миллий агентлиги — FUNAI бундай гуруҳларни ҳимоя қилишда улар билан бевосита алоқани чеклаш тамойилига амал қилади. Бу сиёсатнинг асосий мақсади ташқи касалликлар тарқалишининг олдини олиш ва қабилаларнинг мустақил ҳаёт тарзини сақлаб қолишдир.
Шу сабабли озиқ-овқат сўраб чиққан қабила вакилларига ёрдам бериш масаласи ҳам эҳтиёткорлик билан ҳал қилиниши керак. Ҳукуматнинг вазифаси бир вақтнинг ўзида уларнинг ҳаёти ва саломатлигини ҳимоя қилиш, шунингдек, ҳудудга бегона шахсларнинг кириб келишини чеклашдан иборат.
Амазониянинг энг ҳимоясиз аҳолиси хавф остида
Ава қабиласи билан боғлиқ ушбу воқеа Амазония ўрмонларидаги ноқонуний дарахт кесиш ва табиий муҳитнинг бузилиши фақат экологик муаммо эмаслигини кўрсатмоқда. Бу жараёнлар ўрмонга бевосита боғлиқ ҳолда яшайдиган халқларнинг озиқ-овқат хавфсизлиги ва келажагига ҳам таҳдид солади.
Ташқи дунёдан узоқ яшайдиган қабила вакилларининг озиқ-овқат сўраб ўрмондан чиқиши оддий учрашув эмас. Бу улар яшайдиган ҳудудни асраш, ноқонуний фаолиятга чек қўйиш ва энг муҳими, инсон ҳаётини ҳимоя қилиш зарурлигини эслатувчи жиддий сигналдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…