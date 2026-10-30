Бугун дунё нимани нишонламоқда? 30 октябрь куни рўй берган энг муҳим тарихий воқеалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 30 октябр санаси жаҳон тарихида муҳим илмий кашфиётлар, геосиёсий ўзгаришлар ҳамда таниқли шахсларнинг таваллуд кунлари билан аҳамиятлидир.
- Ушбу кунда Халқаро ортопедик ҳамширалар куни ва Индонезияда Миллий валюта куни нишонланиб, 1888 йилда Жон Лауд шарикли ручкани патентлаган, 1961 йилда эса СССР энг кучли водород бомбасини синовдан ўтказган.
Тақвимдаги ҳар бир кун инсоният тамаддунида ўчмас из қолдирган муҳим сиёсий, илмий ва маданий воқеликлар билан аҳамиятлидир. 30 октябрь санаси ҳам тарих саҳифаларида буюк шахсларнинг дунёга келиши, геосиёсий ўзгаришлар ҳамда ер юзини ларзага солган ҳодисалар билан муҳрланиб қолган.
Бугун жаҳонда нишонланадиган халқаро саналар ва ушбу кунда содир бўлган энг ёрқин тарихий воқеалар хроникаси билан танишинг.
Халқаро ва миллий байрамлар
30 октябрь куни жаҳон миқёсида қатор касбий ва миллий байрамлар нишонланади:
Халқаро ортопедик ҳамширалар куни: Тиббиёт соҳасида беморларнинг ҳаракатчанлигини қайта тиклаш ва ортопедик муолажаларда фидойилик кўрсатувчи ҳамшираларнинг машаққатли меҳнатига бағишланган халқаро кун;
Индонезияда Миллий валюта куни: Мамлакат миллий валютаси — Индонезия рупияси муомалага чиқарилган кун сифатида давлат миқёсида кенг нишонланади.
Тарихни ўзгартирган кашфиёт ва бурилиш нуқталари
Ушбу санада инсоният турмуш тарзини енгиллаштирган ихтиро ва йирик геосиёсий ҳодисалар юз берган:
1888 йил — Шарикли ручканинг кашф этилиши: Ихтирочи Жон Лауд ёзув қуроллари саноатида инқилоб ясаган дастлабки шарикли ручкани расман патентлади;
1918 йил — Биринчи жаҳон урушидаги чекиниш: Усмонлилар империяси Мудрос сулҳини имзолаб, Биринчи жаҳон урушидаги ҳарбий ҳаракатларига якун ясади ва урушдан расман чиқди;
1961 йил — Тарихдаги энг даҳшатли синов («Царь-бомба»): СССР Новая Земля оролидаги ҳарбий полигонда 58 мегатонна қувватга эга дунёдаги энг кучли водород бомбасини синовдан ўтказди;
1974 йил — Буюк комедиант хотиралари: Буюк Британия пойтахти Лондонда кино олами афсонаси Чарли Чаплиннинг автобиографик «Кинодаги ҳаётим» асари илк бор чоп этилди.
Футбол афсонасининг таваллуд куни
Бугун бутун дунё футбол ишқибозлари спорт тарихининг энг ёрқин намояндаларидан бирини хотирламоқда:
1960 йил — Диего Марадона туғилган кун: Аргентина футболининг бетакрор рамзи, 1986 йилги Жаҳон чемпиони, миллионлар қалбини забт этган буюк ҳужумчи Диего Армандо Марадона (1960–2020) дунёга келган. Унинг номи нафақат Аргентина, балки бутун жаҳон спорти тарихига олтин ҳарфлар билан битилган.
30 октябрь илмий кашфиётлардан тортиб спорт ва санъат чўққиларигача бўлган улкан тарихий меросни ўзида жамлаган кун сифатида муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…