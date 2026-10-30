Бугун дунё нимани нишонламоқда? 30 октябрь куни рўй берган энг муҳим тарихий воқеалар

·50·Дунё
Бугун дунё нимани нишонламоқда? 30 октябрь куни рўй берган энг муҳим тарихий воқеалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 30 октябр санаси жаҳон тарихида муҳим илмий кашфиётлар, геосиёсий ўзгаришлар ҳамда таниқли шахсларнинг таваллуд кунлари билан аҳамиятлидир.
  • Ушбу кунда Халқаро ортопедик ҳамширалар куни ва Индонезияда Миллий валюта куни нишонланиб, 1888 йилда Жон Лауд шарикли ручкани патентлаган, 1961 йилда эса СССР энг кучли водород бомбасини синовдан ўтказган.

Тақвимдаги ҳар бир кун инсоният тамаддунида ўчмас из қолдирган муҳим сиёсий, илмий ва маданий воқеликлар билан аҳамиятлидир. 30 октябрь санаси ҳам тарих саҳифаларида буюк шахсларнинг дунёга келиши, геосиёсий ўзгаришлар ҳамда ер юзини ларзага солган ҳодисалар билан муҳрланиб қолган.

Бугун жаҳонда нишонланадиган халқаро саналар ва ушбу кунда содир бўлган энг ёрқин тарихий воқеалар хроникаси билан танишинг.

Халқаро ва миллий байрамлар

30 октябрь куни жаҳон миқёсида қатор касбий ва миллий байрамлар нишонланади:

  • Халқаро ортопедик ҳамширалар куни: Тиббиёт соҳасида беморларнинг ҳаракатчанлигини қайта тиклаш ва ортопедик муолажаларда фидойилик кўрсатувчи ҳамшираларнинг машаққатли меҳнатига бағишланган халқаро кун;

  • Индонезияда Миллий валюта куни: Мамлакат миллий валютаси — Индонезия рупияси муомалага чиқарилган кун сифатида давлат миқёсида кенг нишонланади.

Тарихни ўзгартирган кашфиёт ва бурилиш нуқталари

Ушбу санада инсоният турмуш тарзини енгиллаштирган ихтиро ва йирик геосиёсий ҳодисалар юз берган:

  • 1888 йил — Шарикли ручканинг кашф этилиши: Ихтирочи Жон Лауд ёзув қуроллари саноатида инқилоб ясаган дастлабки шарикли ручкани расман патентлади;

  • 1918 йил — Биринчи жаҳон урушидаги чекиниш: Усмонлилар империяси Мудрос сулҳини имзолаб, Биринчи жаҳон урушидаги ҳарбий ҳаракатларига якун ясади ва урушдан расман чиқди;

  • 1961 йил — Тарихдаги энг даҳшатли синов («Царь-бомба»): СССР Новая Земля оролидаги ҳарбий полигонда 58 мегатонна қувватга эга дунёдаги энг кучли водород бомбасини синовдан ўтказди;

  • 1974 йил — Буюк комедиант хотиралари: Буюк Британия пойтахти Лондонда кино олами афсонаси Чарли Чаплиннинг автобиографик «Кинодаги ҳаётим» асари илк бор чоп этилди.

Футбол афсонасининг таваллуд куни

Бугун бутун дунё футбол ишқибозлари спорт тарихининг энг ёрқин намояндаларидан бирини хотирламоқда:

  • 1960 йил — Диего Марадона туғилган кун: Аргентина футболининг бетакрор рамзи, 1986 йилги Жаҳон чемпиони, миллионлар қалбини забт этган буюк ҳужумчи Диего Армандо Марадона (1960–2020) дунёга келган. Унинг номи нафақат Аргентина, балки бутун жаҳон спорти тарихига олтин ҳарфлар билан битилган.

30 октябрь илмий кашфиётлардан тортиб спорт ва санъат чўққиларигача бўлган улкан тарихий меросни ўзида жамлаган кун сифатида муҳим аҳамият касб этади.

Диего МарадонаЦарь-бомбаМудрос сулҳи30 октябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

12 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеалар12 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеалар12 октябр 08:118 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябр 09:419 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:2215 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?15 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?15 октябр 10:248 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябр 09:1911 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябр 10:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда