15 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 15-октябр куни Халқаро қишлоқ аёллари куни нишонланади, бу кун қишлоқ аёлларининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги ҳиссасини эътироф этади.
- Россияда эса оила институтини мустаҳкамлаш мақсадида Оталар куни нишонланади.
- Ушбу санада 1943-йилда МГИМО ташкил этилган, 1990-йилда Михаил Горбачёвга Нобел тинчлик мукофоти топширилган, 1995-йилда Саддам Ҳусайн Ироқ президенти этиб қайта сайланган ва 2020-йилда Қирғизистон Президенти Сооронбай Жеенбеков истеъфога…
Бугун, 15 октябрь — ҳафтанинг пайшанба куни. Ушбу сана дунё тақвимида ҳам халқаро муҳим касбий ва ижтимоий байрамлар, ҳам глобал сиёсий жараёнларни ўзгартириб юборган тарихий бурилишлар билан алоҳида ажралиб туради.
Қуйида ушбу кунда нишонланадиган муҳим саналар ва тарих саҳифаларига муҳрланган ҳал қилувчи воқеалар хроникасини тақдим этамиз.
Халқаро ва миллий байрамлар: Қишлоқ аёллари ҳамда оталар шарафига
15 октябрь бир қатор эзгу ва ижтимоий ташаббусларга бағишланган:
Халқаро қишлоқ аёллари куни: БМТ ташаббуси билан нишонланадиган ушбу кун озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва оила фаровонлигини сақлашда фидокорона меҳнат қилаётган қишлоқ аёлларининг беқиёс ҳиссасини эътироф этишга қаратилган;
Россияда Оталар куни: Мазкур санада оила институтини мустаҳкамлаш, жамиятда эркак ва ота масъулиятини юксалтириш мақсадида расман оталар байрами нишонланади.
Тарих зарварақлари: 15 октябрнинг оламшумул воқеалари
Ушбу сана турли йилларда жаҳон дипломатияси, халқаро сиёсат ва Марказий Осиё минтақаси тарихида муҳим из қолдирган:
1943 йил — МГИМО ташкил этилди: Иккинчи жаҳон урушининг энг кескин палласида дипломатлар тайёрлаш бўйича дунёнинг етакчи олийгоҳларидан бирига айланган Москва давлат халқаро алоқалар институти (МГИМО)га расман асос солинди;
1990 йил — Михаил Горбачёвга Нобель тинчлик мукофоти топширилди: СССРнинг биринчи ва охирги президенти «совуқ уруш»ни тинч йўл билан тугатиш ва халқаро ҳамжамиятда очиқлик сиёсатини олиб боришдаги хизматлари учун ушбу юксак халқаро мукофотга сазовор бўлди;
1995 йил — Саддам Ҳусайн Ироқ президенти этиб қайта сайланди: Ироқда ўтказилган умумхалқ референдуми якунларига кўра, Саддам Ҳусайн яна бир муддатга давлат раҳбари лавозимида қолди ва ўз мутлақ ҳокимиятини мустаҳкамлади;
2020 йил — Қирғизистон Президенти Сооронбай Жеенбековнинг истеъфоси: Парламент сайловларидан кейин Бишкекда бошланган оммавий норозилик намойишлари ва сиёсий инқироз шароитида давлат раҳбари Сооронбай Жеенбеков қон тўкилишининг олдини олиш мақсадида ўз ихтиёри билан истеъфога чиқишини эълон қилди.
15 октябрь куни содир бўлган бу воқеалар инсоният хотирасида миллионлаб инсонлар ҳаёти ва давлатлар тақдирига бевосита таъсир кўрсатган муҳим кун сифатида сақланиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…