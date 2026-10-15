15 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?

·24·Дунё
15 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 15-октябр куни Халқаро қишлоқ аёллари куни нишонланади, бу кун қишлоқ аёлларининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги ҳиссасини эътироф этади.
  • Россияда эса оила институтини мустаҳкамлаш мақсадида Оталар куни нишонланади.
  • Ушбу санада 1943-йилда МГИМО ташкил этилган, 1990-йилда Михаил Горбачёвга Нобел тинчлик мукофоти топширилган, 1995-йилда Саддам Ҳусайн Ироқ президенти этиб қайта сайланган ва 2020-йилда Қирғизистон Президенти Сооронбай Жеенбеков истеъфога…

Бугун, 15 октябрь — ҳафтанинг пайшанба куни. Ушбу сана дунё тақвимида ҳам халқаро муҳим касбий ва ижтимоий байрамлар, ҳам глобал сиёсий жараёнларни ўзгартириб юборган тарихий бурилишлар билан алоҳида ажралиб туради.

Қуйида ушбу кунда нишонланадиган муҳим саналар ва тарих саҳифаларига муҳрланган ҳал қилувчи воқеалар хроникасини тақдим этамиз.

Халқаро ва миллий байрамлар: Қишлоқ аёллари ҳамда оталар шарафига

15 октябрь бир қатор эзгу ва ижтимоий ташаббусларга бағишланган:

  • Халқаро қишлоқ аёллари куни: БМТ ташаббуси билан нишонланадиган ушбу кун озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва оила фаровонлигини сақлашда фидокорона меҳнат қилаётган қишлоқ аёлларининг беқиёс ҳиссасини эътироф этишга қаратилган;

  • Россияда Оталар куни: Мазкур санада оила институтини мустаҳкамлаш, жамиятда эркак ва ота масъулиятини юксалтириш мақсадида расман оталар байрами нишонланади.

Тарих зарварақлари: 15 октябрнинг оламшумул воқеалари

Ушбу сана турли йилларда жаҳон дипломатияси, халқаро сиёсат ва Марказий Осиё минтақаси тарихида муҳим из қолдирган:

  • 1943 йил — МГИМО ташкил этилди: Иккинчи жаҳон урушининг энг кескин палласида дипломатлар тайёрлаш бўйича дунёнинг етакчи олийгоҳларидан бирига айланган Москва давлат халқаро алоқалар институти (МГИМО)га расман асос солинди;

  • 1990 йил — Михаил Горбачёвга Нобель тинчлик мукофоти топширилди: СССРнинг биринчи ва охирги президенти «совуқ уруш»ни тинч йўл билан тугатиш ва халқаро ҳамжамиятда очиқлик сиёсатини олиб боришдаги хизматлари учун ушбу юксак халқаро мукофотга сазовор бўлди;

  • 1995 йил — Саддам Ҳусайн Ироқ президенти этиб қайта сайланди: Ироқда ўтказилган умумхалқ референдуми якунларига кўра, Саддам Ҳусайн яна бир муддатга давлат раҳбари лавозимида қолди ва ўз мутлақ ҳокимиятини мустаҳкамлади;

  • 2020 йил — Қирғизистон Президенти Сооронбай Жеенбековнинг истеъфоси: Парламент сайловларидан кейин Бишкекда бошланган оммавий норозилик намойишлари ва сиёсий инқироз шароитида давлат раҳбари Сооронбай Жеенбеков қон тўкилишининг олдини олиш мақсадида ўз ихтиёри билан истеъфога чиқишини эълон қилди.

15 октябрь куни содир бўлган бу воқеалар инсоният хотирасида миллионлаб инсонлар ҳаёти ва давлатлар тақдирига бевосита таъсир кўрсатган муҳим кун сифатида сақланиб қолмоқда.

МГИМОМихаил ГорбачёвСаддам ҲусайнСооронбай Жеенбеков
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

12 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеалар12 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеалар12 октябр 08:118 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?8 сентябр 09:199 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябрь: бугун Почта куни, тарихда эса муҳим воқеалар юз берган9 октябр 10:228 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябрь - Дунё тақвимини ўзгартирган муҳим воқеалар, байрамлар ва тарихий саналар8 октябр 09:417 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябрь: бугун тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?7 сентябр 08:4111 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябрь: тарихда қолган сана — бу кунда дунёда қандай воқеалар юз берган?11 сентябр 10:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди