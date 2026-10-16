“Нетаньяхуга ишонасизми?”: Трампнинг кутилмаган ва очиқ иқрори шов-шувга сабаб бўлди

·5·Дунё
“Нетаньяхуга ишонасизми?”: Трампнинг кутилмаган ва очиқ иқрори шов-шувга сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Доналд Трамп журналистнинг Бинямин Нетаняхуга ишончи ҳақидаги саволига "Очиғини айтганда, мен ҳеч кимга ишонмайман" деб жавоб берди.
  • Ушбу жавоб халқаро таҳлилчилар ва сиёсий доираларда муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки у Трампнинг шахсий дўстликдан кўра аниқ манфаатлар ва натижаларга таянишини кўрсатди.
  • Трампнинг бу баёноти Вашингтон ва Тел-Авив ўртасидаги иттифоқчилик давом этаётган бўлса-да, АҚШ ўз миллий манфаатларини устун қўйишини англатади.

АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда журналистлар билан ўтказилган қисқа савол-жавоб чоғида Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху билан шахсий ва сиёсий муносабатларига оид саволга кутилмаган тарзда қатъий ва очиқ жавоб қайтарди.

Оммавий ахборот воситалари вакилининг Исроиллик ҳамкасбига бўлган ишончи ҳақидаги тўғридан-тўғри саволига Трамп ўзига хос дипломатик услубдан йироқ тарзда муносабат билдирди.

Қисқа ва ўткир мулоқот: Савол-жавоб тафсилоти

Журналист ва АҚШ раҳбари ўртасида кечган суҳбат қуйидагича кўриниш олди:

  • Журналистнинг саволи: «Жаноб президент, сиз Биньямин Нетаньяхуга ишонасизми?»;

  • Дональд Трампнинг жавоби: «Очиғини айтганда, мен ҳеч кимга ишонмайман».

Баёнот ортидаги сиёсий маъно: Экспертлар нима дейди?

Трампнинг ушбу совуққон ва қатъий жавоби халқаро таҳлилчилар ва сиёсий доираларда турли муҳокамаларга йўл очди:

  • Прагматик ва эҳтиёткор ёндашув: Трамп халқаро сиёсатда шахсий дўстлик ва ҳиссиётларга эмас, фақатгина аниқ манфаатлар ва натижаларга таянишини яна бир бор намойиш этди;

  • Муносабатлардаги мураккаблик: Саволнинг айнан Нетаньяхуга тегишли экани ва Трампнинг умумий «ҳеч кимга ишонмаслик» формуласидан фойдаланиши икки сиёсатчи ўртасидаги алоқалар аввалгидек сўзсиз ишончга эмас, балки мураккаб геосиёсий балансга қурилганини англатади;

  • Катта сиёсатдаги сигнал: Ушбу баёнот Вашингтон ва Тель-Авив ўртасидаги расмий иттифоқчилик давом этаётган бўлса-да, ҳар қандай қарор қабул қилишда АҚШ ўз миллий манфаатларини мутлақ устувор деб билишини кўрсатади.

Трампнинг бу иқрори халқаро майдонда катта сиёсат фақат шахсий садоқат эмас, балки муттасил синов ва ҳушёрлик майдони эканини яна бир карра исботлайди.

Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуАҚШ-Исроил муносабатлариСавол-жаваб сессияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилиндиДунёнинг "энг таъсирли" яҳудийлари рейтинги эълон қилинди14 сентябр 20:41Трамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қораладиТрамп Исроилнинг Байрутга уюштирган ҳужумларини кескин қоралади17 июн 15:18“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратлади“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратлади3 июн 19:23Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!Бўм-бўш зал ва очиқ бойкот: БМТда Нетаньяхуга қарши дипломатик демарш!25 сентябр 12:33«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди13 сентябр 00:47АҚШ президенти тарафдорлари олдида шов-шувли баёнот берди...АҚШ президенти тарафдорлари олдида шов-шувли баёнот берди...13 октябр 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди