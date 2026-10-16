“Нетаньяхуга ишонасизми?”: Трампнинг кутилмаган ва очиқ иқрори шов-шувга сабаб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доналд Трамп журналистнинг Бинямин Нетаняхуга ишончи ҳақидаги саволига "Очиғини айтганда, мен ҳеч кимга ишонмайман" деб жавоб берди.
- Ушбу жавоб халқаро таҳлилчилар ва сиёсий доираларда муҳокамаларга сабаб бўлди, чунки у Трампнинг шахсий дўстликдан кўра аниқ манфаатлар ва натижаларга таянишини кўрсатди.
- Трампнинг бу баёноти Вашингтон ва Тел-Авив ўртасидаги иттифоқчилик давом этаётган бўлса-да, АҚШ ўз миллий манфаатларини устун қўйишини англатади.
АҚШ президенти Дональд Трамп Оқ уйда журналистлар билан ўтказилган қисқа савол-жавоб чоғида Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху билан шахсий ва сиёсий муносабатларига оид саволга кутилмаган тарзда қатъий ва очиқ жавоб қайтарди.
Оммавий ахборот воситалари вакилининг Исроиллик ҳамкасбига бўлган ишончи ҳақидаги тўғридан-тўғри саволига Трамп ўзига хос дипломатик услубдан йироқ тарзда муносабат билдирди.
Қисқа ва ўткир мулоқот: Савол-жавоб тафсилоти
Журналист ва АҚШ раҳбари ўртасида кечган суҳбат қуйидагича кўриниш олди:
Журналистнинг саволи: «Жаноб президент, сиз Биньямин Нетаньяхуга ишонасизми?»;
Дональд Трампнинг жавоби: «Очиғини айтганда, мен ҳеч кимга ишонмайман».
Баёнот ортидаги сиёсий маъно: Экспертлар нима дейди?
Трампнинг ушбу совуққон ва қатъий жавоби халқаро таҳлилчилар ва сиёсий доираларда турли муҳокамаларга йўл очди:
Прагматик ва эҳтиёткор ёндашув: Трамп халқаро сиёсатда шахсий дўстлик ва ҳиссиётларга эмас, фақатгина аниқ манфаатлар ва натижаларга таянишини яна бир бор намойиш этди;
Муносабатлардаги мураккаблик: Саволнинг айнан Нетаньяхуга тегишли экани ва Трампнинг умумий «ҳеч кимга ишонмаслик» формуласидан фойдаланиши икки сиёсатчи ўртасидаги алоқалар аввалгидек сўзсиз ишончга эмас, балки мураккаб геосиёсий балансга қурилганини англатади;
Катта сиёсатдаги сигнал: Ушбу баёнот Вашингтон ва Тель-Авив ўртасидаги расмий иттифоқчилик давом этаётган бўлса-да, ҳар қандай қарор қабул қилишда АҚШ ўз миллий манфаатларини мутлақ устувор деб билишини кўрсатади.
Трампнинг бу иқрори халқаро майдонда катта сиёсат фақат шахсий садоқат эмас, балки муттасил синов ва ҳушёрлик майдони эканини яна бир карра исботлайди.
Изоҳлар 0
…