Вашингтондаги сирли музокара: Нетаньяху Эронга қарши урушни қайта бошлашга уринмоқда

1 дақиқа ўқиш45
Вашингтондаги сирли музокара: Нетаньяху Эронга қарши урушни қайта бошлашга уринмоқда

Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху АҚШ президенти Дональд Трампга Эронга қарши ҳарбий ҳаракатларни қайта бошлаш учун жиддий босим ўтказмоқда. Бу ҳақда оммавий ахборот воситалари хабар бермоқда.

Вашингтондаги музокаралар ва «Моссад» раҳбарининг сафари

Мазкур вазият фонида «Моссад» раҳбари Роман Гофман айни пайтда Вашингтон шаҳрида бўлиб турибди. У АҚШнинг юқори мартабали вакиллари билан махсус музокаралар олиб бормоқда, бу эса томонлар ўртасидаги муҳокамаларнинг нақадар муҳимлигидан далолат беради.

Дональд Трампнинг позицияси ва альтернатив чоралар

АҚШ президенти Дональд Трамп ҳозирча Эронга қарши урушни қайта бошлашга қарши чиқмоқда. Вашингтон маъмурияти ҳарбий ҳаракатлар ўрнига қуйидаги чораларни кўриб чиқмоқда:

  • Теҳронга нисбатан қатъий иқтисодий босим ўтказиш;

  • Савдо йўлларини чеклаш мақсадида денгиз блокадасини давом эттириш;

  • Дипломатик йўл билан янги келишувга эришиш имкониятларини қидириш.

Яқин кунларда Исроил ва АҚШ раҳбарияти ўртасидаги ушбу муҳокамалар минтақадаги геосиёсий вазиятнинг кейинги тақдирини ҳал қилиши мумкин.

Сизнингча, АҚШ ва Исроил Эрон масаласида ягона тўхтамга кела оладими ёки вазият янада кескинлашадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари