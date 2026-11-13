Вашингтондаги сирли музокара: Нетаньяху Эронга қарши урушни қайта бошлашга уринмоқда
Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху АҚШ президенти Дональд Трампга Эронга қарши ҳарбий ҳаракатларни қайта бошлаш учун жиддий босим ўтказмоқда. Бу ҳақда оммавий ахборот воситалари хабар бермоқда.
Вашингтондаги музокаралар ва «Моссад» раҳбарининг сафари
Мазкур вазият фонида «Моссад» раҳбари Роман Гофман айни пайтда Вашингтон шаҳрида бўлиб турибди. У АҚШнинг юқори мартабали вакиллари билан махсус музокаралар олиб бормоқда, бу эса томонлар ўртасидаги муҳокамаларнинг нақадар муҳимлигидан далолат беради.
Дональд Трампнинг позицияси ва альтернатив чоралар
АҚШ президенти Дональд Трамп ҳозирча Эронга қарши урушни қайта бошлашга қарши чиқмоқда. Вашингтон маъмурияти ҳарбий ҳаракатлар ўрнига қуйидаги чораларни кўриб чиқмоқда:
Теҳронга нисбатан қатъий иқтисодий босим ўтказиш;
Савдо йўлларини чеклаш мақсадида денгиз блокадасини давом эттириш;
Дипломатик йўл билан янги келишувга эришиш имкониятларини қидириш.
Яқин кунларда Исроил ва АҚШ раҳбарияти ўртасидаги ушбу муҳокамалар минтақадаги геосиёсий вазиятнинг кейинги тақдирини ҳал қилиши мумкин.
Сизнингча, АҚШ ва Исроил Эрон масаласида ягона тўхтамга кела оладими ёки вазият янада кескинлашадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…