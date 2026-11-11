Трампнинг Нетаньяху билан кескин телефон мулоқоти: Эрон бўйича қаттиқ тортишув бўлган

1 дақиқа ўқиш21
Трампнинг Нетаньяху билан кескин телефон мулоқоти: Эрон бўйича қаттиқ тортишув бўлган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Президенти Доналд Трамп ва ISROил Бош вазири Бинямин Нетаняху ўртасида Эронга нисбатан олиб бориладиган сиёсат юзасидан кескин телефон мулоқоти бўлиб ўтди.
  • Бинямин Нетаняху Эронга қарши ҳарбий зарбаларни зудлик билан қайта бошлашни талаб қилаётган бўлса, Доналд Трамп дипломатик усулларга ва музокараларга мойиллик билдирмоқда.

Қўшма Штатлар Президенти Дональд Трамп ва Израиль Бош вазири Биньямин Нетаньяху ўртасида ўтган дам олиш кунлари бўлиб ўтган телефон мулоқоти ўта кескин руҳда ўтди. Ynet ва Financial Times нашрларининг хабар беришича, икки раҳбар ўртасидаги муносабатларда Эронга нисбатан олиб борилажак сиёсат юзасидан жиддий зиддиятлар юзага чиққан.

Келишмовчиликларнинг асосий моҳияти

Томонларнинг Эрон таҳдидига ёндашуви бир-биридан кескин фарқ қилмоқда:

  • Нетаньяхунинг позицияси: Исроил премьер-министри АҚШ раҳбарини Эронга қарши ҳарбий зарбаларни зудлик билан қайта бошлашга чақирмоқда. Нетаньяхунинг фикрича, Тегемондан келаётган ядровий ва ҳарбий хавфни фақатгина амалдаги ҳукмрон режимни алмаштириш орқалигина тўлиқ бартараф этиш мумкин.

  • Трампнинг позицияси: АҚШ Президенти ҳарбий куч ишлатишдан кўра дипломатик усулларга ва келишув имкониятларини тўлиқ тугатишга мойил. Мулоқотдан сал олдинроқ Трамп музокараларда «ижобий динамика» кузатилаётганини таъкидлаб, кенг кўламли америкалик ҳарбий зарбалар эҳтимоли жуда паст эканини айтган эди.

Мулоқот параметрлари

Тафсилотлар ва маълумотлар

Мулоқот иштирокчилари

АҚШ Президенти Дональд Трамп ва Израиль Бош вазири Биньямин Нетаньяху

Асосий баҳс мавзуси

Эрон сиёсати, ҳарбий зарбалар ва ядровий таҳдидлар

Инсайдерлик баҳоси

«Ноодатий қийин ва қизғин фикр алмашинув», «дўзахдан чиққан қичқириқ-перебранка»

Расмий Изроил реакцияси

Канцелярия бу хабарларни «тўлиқ чушча» деб атаб, мулоқот ишчи руҳда ўтганини билдирди

«Эрон масаласидаги стратегик ёндашувларнинг қарама-қаршилиги Вашингтон ва Тель-Авив ўртасидаги яқин ҳамкорликка ўз таъсирини кўрсатмай қўймаяпти».

Суҳбатга берилган турли хил баҳолар

Инсайдер манбаларнинг таъкидлашича, икки сиёсатчи ўртасидаги суҳбат ўта қаттиқ ва кескин мунозараларга бой бўлган. Айрим манбалар бу мулоқотни ҳатто «дўзахдан чиққан қичқириқ-перебранка» деб таърифлаган.

Бироқ Биньямин Нетаньяхунинг расмий канцелярияси бу маълумотларни кескин рад этди. Расмий баёнотга кўра, оммавий ахборот воситалари тарқатган можаро ҳақидаги миш-мишлар «тўлиқ чушча» бўлиб, аслида музокаралар ишбилармонлик ва конструктив руҳда кечган. Шунга қарамай, экспертлар АҚШ ва Израиль раҳбарияти ўртасида Яқин Шарқдаги хавфсизлик архитектураси бўйича келишмовчиликлар сақланиб қолаётганини таъкидламоқда.

Сизнингча, Дональд Трамп маъмурияти Эрон масаласида дипломатик йўлни танлайдими ёки Исроилнинг ҳарбий зарбалар бериш бўйича қатъий талабларига ёндашадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари