Трампнинг Нетаньяху билан кескин телефон мулоқоти: Эрон бўйича қаттиқ тортишув бўлган
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Президенти Доналд Трамп ва ISROил Бош вазири Бинямин Нетаняху ўртасида Эронга нисбатан олиб бориладиган сиёсат юзасидан кескин телефон мулоқоти бўлиб ўтди.
- Бинямин Нетаняху Эронга қарши ҳарбий зарбаларни зудлик билан қайта бошлашни талаб қилаётган бўлса, Доналд Трамп дипломатик усулларга ва музокараларга мойиллик билдирмоқда.
Қўшма Штатлар Президенти Дональд Трамп ва Израиль Бош вазири Биньямин Нетаньяху ўртасида ўтган дам олиш кунлари бўлиб ўтган телефон мулоқоти ўта кескин руҳда ўтди. Ynet ва Financial Times нашрларининг хабар беришича, икки раҳбар ўртасидаги муносабатларда Эронга нисбатан олиб борилажак сиёсат юзасидан жиддий зиддиятлар юзага чиққан.
Келишмовчиликларнинг асосий моҳияти
Томонларнинг Эрон таҳдидига ёндашуви бир-биридан кескин фарқ қилмоқда:
Нетаньяхунинг позицияси: Исроил премьер-министри АҚШ раҳбарини Эронга қарши ҳарбий зарбаларни зудлик билан қайта бошлашга чақирмоқда. Нетаньяхунинг фикрича, Тегемондан келаётган ядровий ва ҳарбий хавфни фақатгина амалдаги ҳукмрон режимни алмаштириш орқалигина тўлиқ бартараф этиш мумкин.
Трампнинг позицияси: АҚШ Президенти ҳарбий куч ишлатишдан кўра дипломатик усулларга ва келишув имкониятларини тўлиқ тугатишга мойил. Мулоқотдан сал олдинроқ Трамп музокараларда «ижобий динамика» кузатилаётганини таъкидлаб, кенг кўламли америкалик ҳарбий зарбалар эҳтимоли жуда паст эканини айтган эди.
Мулоқот параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Мулоқот иштирокчилари
АҚШ Президенти Дональд Трамп ва Израиль Бош вазири Биньямин Нетаньяху
Асосий баҳс мавзуси
Эрон сиёсати, ҳарбий зарбалар ва ядровий таҳдидлар
Инсайдерлик баҳоси
«Ноодатий қийин ва қизғин фикр алмашинув», «дўзахдан чиққан қичқириқ-перебранка»
Расмий Изроил реакцияси
Канцелярия бу хабарларни «тўлиқ чушча» деб атаб, мулоқот ишчи руҳда ўтганини билдирди
«Эрон масаласидаги стратегик ёндашувларнинг қарама-қаршилиги Вашингтон ва Тель-Авив ўртасидаги яқин ҳамкорликка ўз таъсирини кўрсатмай қўймаяпти».
Суҳбатга берилган турли хил баҳолар
Инсайдер манбаларнинг таъкидлашича, икки сиёсатчи ўртасидаги суҳбат ўта қаттиқ ва кескин мунозараларга бой бўлган. Айрим манбалар бу мулоқотни ҳатто «дўзахдан чиққан қичқириқ-перебранка» деб таърифлаган.
Бироқ Биньямин Нетаньяхунинг расмий канцелярияси бу маълумотларни кескин рад этди. Расмий баёнотга кўра, оммавий ахборот воситалари тарқатган можаро ҳақидаги миш-мишлар «тўлиқ чушча» бўлиб, аслида музокаралар ишбилармонлик ва конструктив руҳда кечган. Шунга қарамай, экспертлар АҚШ ва Израиль раҳбарияти ўртасида Яқин Шарқдаги хавфсизлик архитектураси бўйича келишмовчиликлар сақланиб қолаётганини таъкидламоқда.
Сизнингча, Дональд Трамп маъмурияти Эрон масаласида дипломатик йўлни танлайдими ёки Исроилнинг ҳарбий зарбалар бериш бўйича қатъий талабларига ёндашадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…