“Буни кўриш оғир”: Роналдунинг опаси Элма Авейру укасига бўлган муносабатдан норози
Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду атрофидаги вазият футбол оламида муҳокамаларга сабаб бўлди. Хабарларга кўра, Норвегияга қарши учрашувда захирада қолдирилган футболчи терма жамоа лагерини тарк этган.
Мазкур ҳолат мухлислар ва спорт мутахассислари орасида турли фикрларни келтириб чиқарди. Айримлар футболчининг қарорини муҳокама қилган бўлса, бошқалар унга нисбатан муносабат юзасидан ўз фикрларини билдирди.
Роналдунинг опаси Элма Авейру эса укасини қўллаб-қувватлаб, унга бўлган муносабатдан норози эканини билдирди. У укасини шундай вазиятда кўриш ўзи учун оғир эканини таъкидлади.
Ушбу воқеа яна бир бор машҳур футболчининг терма жамоадаги ўрни, мураббий қарорлари ва унга нисбатан муносабат масалаларини кун тартибига олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…