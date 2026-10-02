Криштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳси

·2·Спорт
Криштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳси

Футбол оламида янги давр бошлангани секин-аста ўз таъсирини кўрсатмоқда. ixbt.com ва бошқа халқаро спорт нашрлари хабар беришича, Криштиану Роналду майдонда бўлмаган учрашувда Португалия терма жамоаси Данияга қарши баҳсда 4:2 ҳисобида зафар қучди. Голларга бой ва очиқ курашларга бой ўтган бу беллашув кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди ва ХХИ аср юлдузи тушмаган илк ўйин сифатида тарихга кирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиндан олдин мураббий Хорхе Хесус Криштиану Роналду даври тугагани ёки якунига етаётгани ҳақида тўхталиб, бу вазиятда ўз виждони тоза эканини ва мутлақо хотиржамлигини таъкидлаганди. Шундан сўнг у Рафаел Леаога имкон беришга қарор қилди. Бироқ афсонавий ҳужумчининг рақами остида ҳаракат қилиш футболчига қўшимча босим юклади.

Рафаел Леао ва еттинчи рақам масъулияти

Роналду тўп сурган ва барчага таниш бўлган 7-рақамли либосни кийган Рафаел Леао ўйин давомида турлича таассурот қолдирди. У учрашув бошларида яхши имкониятга эга бўлиб, ўнг оёғи билан қанотдан марказга ҳаракат қилган бўлса-да, қулай вазиятдан фойдалана олмади. Шунингдек, ҳужумнинг сўнгги босқичида тўпни бой бериб қўйиши жамоадошларига қўшимча вазифалар юклади.

Натижада, португалиялик бош мураббий иккинчи бўлимнинг 63-дақиқасида Рафаел Леаони алмаштиришга қарор қилди ва унинг ўрнига Тринкандни майдонга туширди. Шунга қарамай, CR7 давридан кейинги дастлабки ўйинда ушбу рақамнинг айнан Леаога берилгани муҳим психологик сигнал бўлди.

Расмус Хойлунднинг «Сиууум» байрами

Ўйиндаги энг қизиқарли воқеалардан бири даниялик ҳужумчи Расмус Хойлунд билан боғлиқ бўлди. 53-дақиқада ҳисобни 2:2 кўринишига келтирган ҳужумчи трибуналар эътиборини тортиб, Криштиану Роналдуга хос бўлган машҳур «Сиууум» нишонлаш усулини такрорлади. У аввал қўлини кўтариб, кейин сакраб ҳавода бурилди ва португалиялик юлдузнинг услубида голни нишонлади.

Бу ҳаракат ҳурмат белгиси сифатида баҳоландими ёки провокациями, мухлислар ўртасида қизғин баҳсларни келтириб чиқарди. Хойлунд бунгача ҳам 2025-йилда Криштиану Роналду майдонда рақиб бўлган вақтда шундай қилган эди. Ҳужумчи матбуотдаги чиқишларида ҳам доимо португалиялик афсонани ўзининг кумири деб билиши ва ундан ўрнак олишини таъкидлаб келган.

Криштиану РоналдуПортугалияДанияРасмус ХойлундФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиБриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланади30 сентябр 17:19Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди30 сентябр 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди30 сентябр 21:18Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53Криштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитдиКриштиану Роналду 18 йилда илк бор захирада қолди ва мухлисларни ранжитди28 сентябр 09:19Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келади27 сентябр 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди