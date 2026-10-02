Криштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳси
Футбол оламида янги давр бошлангани секин-аста ўз таъсирини кўрсатмоқда. ixbt.com ва бошқа халқаро спорт нашрлари хабар беришича, Криштиану Роналду майдонда бўлмаган учрашувда Португалия терма жамоаси Данияга қарши баҳсда 4:2 ҳисобида зафар қучди. Голларга бой ва очиқ курашларга бой ўтган бу беллашув кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди ва ХХИ аср юлдузи тушмаган илк ўйин сифатида тарихга кирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиндан олдин мураббий Хорхе Хесус Криштиану Роналду даври тугагани ёки якунига етаётгани ҳақида тўхталиб, бу вазиятда ўз виждони тоза эканини ва мутлақо хотиржамлигини таъкидлаганди. Шундан сўнг у Рафаел Леаога имкон беришга қарор қилди. Бироқ афсонавий ҳужумчининг рақами остида ҳаракат қилиш футболчига қўшимча босим юклади.
Рафаел Леао ва еттинчи рақам масъулиятиРоналду тўп сурган ва барчага таниш бўлган 7-рақамли либосни кийган Рафаел Леао ўйин давомида турлича таассурот қолдирди. У учрашув бошларида яхши имкониятга эга бўлиб, ўнг оёғи билан қанотдан марказга ҳаракат қилган бўлса-да, қулай вазиятдан фойдалана олмади. Шунингдек, ҳужумнинг сўнгги босқичида тўпни бой бериб қўйиши жамоадошларига қўшимча вазифалар юклади.
Натижада, португалиялик бош мураббий иккинчи бўлимнинг 63-дақиқасида Рафаел Леаони алмаштиришга қарор қилди ва унинг ўрнига Тринкандни майдонга туширди. Шунга қарамай, CR7 давридан кейинги дастлабки ўйинда ушбу рақамнинг айнан Леаога берилгани муҳим психологик сигнал бўлди.
Расмус Хойлунднинг «Сиууум» байрамиЎйиндаги энг қизиқарли воқеалардан бири даниялик ҳужумчи Расмус Хойлунд билан боғлиқ бўлди. 53-дақиқада ҳисобни 2:2 кўринишига келтирган ҳужумчи трибуналар эътиборини тортиб, Криштиану Роналдуга хос бўлган машҳур «Сиууум» нишонлаш усулини такрорлади. У аввал қўлини кўтариб, кейин сакраб ҳавода бурилди ва португалиялик юлдузнинг услубида голни нишонлади.
Бу ҳаракат ҳурмат белгиси сифатида баҳоландими ёки провокациями, мухлислар ўртасида қизғин баҳсларни келтириб чиқарди. Хойлунд бунгача ҳам 2025-йилда Криштиану Роналду майдонда рақиб бўлган вақтда шундай қилган эди. Ҳужумчи матбуотдаги чиқишларида ҳам доимо португалиялик афсонани ўзининг кумири деб билиши ва ундан ўрнак олишини таъкидлаб келган.
Изоҳлар 0
…