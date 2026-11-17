Жорже Жезуш Криштиану Роналду ҳақида гапирди: «Португалия уни ҳеч қачон унутмайди!»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлади ва бу ҳолат мамлакат футболи тарихида янги давр бошланганини англатади.
- Бош мураббий Жорже Жезуш афсонавий ҳужумчининг миллий жамоа учун ўрни беқиёс эканлигини таъкидлаб, уни ҳеч қачон унутмасликларини билдирди.
- Шунингдек, Жезуш бир йил давомида бирга ишлаган Роналду билан ўрталарида ишончли муносабатлар мавжудлигини ва футболчи уни «Ал-Наср» клубига таклиф қилганини эслади.
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлади. Аммо унинг миллий жамоа тарихидаги ўрни ва футболга қўшган ҳиссаси ҳақида гап кетганда, бу афсонавий ҳужумчининг номи ҳали узоқ йиллар тилга олиниши аниқ. Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш ҳам Роналдунинг алоҳида мақомини яна бир бор таъкидлаб, унинг кетишини футбол учун табиий, аммо муҳим воқелик сифатида баҳолади.
«Криштиануни ҳеч қачон унута олмаймиз»
Жорже Жезуш Миллатлар лигаси доирасида Уэльс терма жамоасига қарши учрашув олдидан ташкил этилган матбуот анжуманида Криштиану Роналду ҳақидаги саволга жавоб берди.
Журналист Уэльс терма жамоасининг Гарет Бэйл каби юлдуз футболчилардан кейинги ҳолатини мисол қилиб келтирди. Унинг фикрича, бундай футболчиларнинг жамоадан кетиши миллий терма учун катта йўқотиш ҳисобланади.
«Уэльс терма жамоаси Гарет Бэйл каби футболчиларни йўқотгач, йирик турнирларга чиқишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Роналду эса Португалия терма жамоасидан кетди», — деди журналист.
«Ҳамиша бир хил мавзу», — деди Жезуш кулиб.
Шундан сўнг у Криштианунинг Португалия футболидаги ўрнини алоҳида эътироф этди.
«Криштиану — Португалия футболи ва миллий жамоасининг афсонаси. Биз уни ҳеч қачон унута олмаймиз», — дея таъкидлади мураббий.
Роналду Жезушни «Ал-Наср»га таклиф қилган эди
Жорже Жезушнинг Криштиану Роналду билан муносабатлари фақат терма жамоа мавзуси билан чекланмайди. Мураббий бир йил давомида юлдуз футболчи билан бирга ишлаганини ҳам эслади.
Унинг айтишича, Роналду Жезушни Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клубига таклиф қилганида, мураббий унга жамоани чемпион қилишда ёрдам беришини ваъда қилган.
«У билан бир йил бирга ишладим. У мени "Ал-Наср"га таклиф қилганида, унга чемпион бўлишда ёрдам беришимни айтгандим. Ва мен адашмадим», — деди Жезуш.
Бу гаплар мураббийнинг Роналдуга бўлган ҳурмати билан бирга, улар ўртасидаги ишончли муносабатларни ҳам кўрсатади.
Роналдунинг кетиши — Португалия футболи учун янги давр
Жезуш Криштианунинг миллий жамоадан кетишини барча олдиндан билиб турган ва қабул қилишга тайёр бўлган воқелик сифатида баҳолади.
«Бу барчамиз биладиган ва тайёр турган реалликдир», — деди у.
Дарҳақиқат, Роналдунинг терма жамоадаги фаолияти шунчаки бир футболчининг карьерасидаги босқич эмас. У Португалия футболи тарихида бутун бир даврни белгилаб берди. Энди эса жамоа янги етакчилар билан олдинга интилиши, мухлислар эса ўз қаҳрамонининг меросини эслаб яшаши керак.
Роналду майдонга тушмаса ҳам, унинг номи, рекордлари ва Португалия футболи учун қилган ишлари узоқ вақтгача муҳокамалар марказида бўлиб қолади. Жорже Жезушнинг сўзлари ҳам бунинг ёрқин тасдиғидир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…