Португалия Даниядан йирик ҳисобда мағлуб бўлди: Миллатлар лигаси 5-тур натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 5-турида Португалия терма жамоаси ўз майдонида Данияга 1:4 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
- Криштиану Роналдусиз ҳаракат қилган мезбонлар сафида ягона голни 90+4-дақиқада Бернарду Силва киритди, данияликлардан эса Ҳёйберг, Андерсен ҳамда дубл қайд этган Расмус Ҳойлунд гол муаллифлари бўлишди.
Европада УЕФА Миллатлар лигасининг 5-тур учрашувлари мухлисларга ҳақиқий сенсациялар ва шиддатли баҳсларни тақдим этди. Тур доирасидаги энг шов-шувли натижалардан бири Португалия ва Дания терма жамоалари ўртасида қайд этилди. Роналдусиз майдонга тушган мезбонлар ўз мухлислари кўз ўнгида кутилмаганда йирик ҳисобда имкониятни бой беришди.
Португалия — Дания 1:4: Скандинавияликларнинг порлоқ ғалабаси
Майдонда Криштиану Роналду ҳаракат қилмаган Португалия миллий жамоаси (12 очко, 1-ўрин) ўз майдонида Данияни (9 очко, 2-ўрин) қабул қилди. Ўйин кутилмаган сценарий остида кечиб, скандинавияликлар рақиб дарвозасини нақ 4 марта ишғол қилишди.
Ўйин тақдирини данияликларнинг ҳужумдаги ўта фаол ҳаракатлари ҳал қилди:
43-дақиқада Ҳёйберг пеналтидан ҳисобни очди.
49- ва 57-дақиқаларда Расмус Ҳойлунд дубл қайд этиб, фарқни катташтирди.
75-дақиқада Андерсен жамоасининг тўртинчи голини урди.
Мезбонлар сафидан фақатгина учрашув сўнггида — 90+4-дақиқада Бернарду Силва битта жавоб голини киритишга муваффақ бўлди.
Португалия ва Дания таркиблари
Футболчилар
Португалия асосий таркиби
Диогу Кошта, Далот, Вейга, Диаш, Саму Кошта, Витиня, Невеш (Палиния, 64), Фернандеш (Бернарду Силва, 79), Нету (Тринкау, 64), Феликс (Форбш, 64), Рамуш.
Дания асосий таркиби
Ҳермансен, Ба, Провстгор, Андерсен (Нелссон, 82), Меле, Дамсгор (Йенсен, 66), Юлманн, Ҳойберг, Исаксен (Сков, 66), Дарами (Фрохолдт, 73), Ҳойлунд (Осула, 73).
Швеция ва Австрия А лигасига йўлланма олди
Ушбу турда бошқа гуруҳларда ҳам муҳим ва ҳал қилувчи ўйинлар ўтказилди:
Швеция — Босния ва Герцеговина 3:2: Грэм Поттер бошқарувидаги Швеция (13 очко, 1-ўрин) ўз майдонида Боснияни қабул қилди ва шиддатли курашда 3:2 ҳисобида зафар қучиб, турнирнинг А лигасига йўлланма олди. Швеция сафида Свенссон ва Гокереш (дубл) гол муаллифи бўлишди.
Австрия — Ирландия 1:0: Ралф Рангник бошқарувидаги Австрия (9 очко, 1-ўрин) ўз майдонида Ирландияни Калайджичнинг 78-дақиқада урган ягона голи эвазига мағлуб этиб, шунингдек А лигасига чиқди.
Бошқа учрашувлар натижалари:
Руминия — Полша 2:1 (Чикилдэу 68, Ман 72 — Регалу 82). Роберт Левандовски ҳаракат қилган Полша сафарда мағлубиятга учради.
Шимолий Ирландия — Украина 1:0 (Дэвлин 68). Украина миллий жамоаси сафарда минимал ҳисобда имкониятни бой берди.
Сизнингча, Роналдунинг йўқлиги Португалиянинг бундай йирик ҳисобда мағлуб бўлишига қанчалик таъсир кўрсатди? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…