Роналдунинг кетиши Белламига ҳам таъсир қилди: «У футбол тарихида абадий қолади!»
Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидаги фаолияти якунланди. Футбол афсонасининг халқаро майдон билан хайрлашиши нафақат мухлислар, балки рақиб жамоалар вакилларини ҳам бефарқ қолдирмади. Уэльс терма жамоаси бош мураббийи Крейг Беллами португалиялик юлдузнинг футбол тарихидаги ўрнига юқори баҳо бериб, унинг ўйинини қадрлашга чақирди.
«Роналдуни қадрланг!»
Уэльс ва Португалия ўртасидаги Миллатлар лигаси учрашуви олдидан журналистлар Белламидан Криштиану Роналдунинг халқаро фаолиятини якунлаши ҳақида сўрашди.
«Роналдуни қадрланг. Унинг ўйинини томоша қилиш имкониятига эга бўлганимиз учун миннатдор бўлишимиз керак. Мен бундан миннатдорман.
Португалиялик мухлислар эса унинг ўз мамлакатини шараф билан ҳимоя қилганидан янада кўпроқ фахрланиши лозим. У футбол тарихида абадий сақланиб қоладиган из қолдирди», — деди Беллами.
Роналдунинг терма жамоадан кетиши можаро билан кечди
41 ёшли ҳужумчининг Португалия терма жамоасидан кетиши осон бўлмади. У бош мураббий Жорже Жезуш билан ўйиндаги роли борасида келишмовчиликка дуч келганидан сўнг Данияга қарши учрашув олдидан жамоа қароргоҳини тарк этган.
Бу воқеа ортидан Португалия футбол федерацияси Роналдуга 30 кунлик дисквалификация ва 255 евро жарима белгилади. Кейинчалик футболчи миллий жамоадаги фаолиятини якунлашини эълон қилди. <Cite refs={["turn357823news25","turn357823search1","turn357823search12"]}/>
234 ўйин, 146 гол — такрорлаш қийин бўлган рекорд
Роналду Португалия терма жамоаси сафида 234 та учрашув ўтказиб, 146 та гол урди. Ҳар икки кўрсаткич ҳам эркаклар миллий жамоалари футболида жаҳон рекорди ҳисобланади.
Унинг халқаро фаолияти 23 йил давом этди. Бу даврда Роналду Португалия билан 2016 йилги Европа чемпионати ва Миллатлар лигасининг икки марта ғолиби бўлди. <Cite refs={["turn357823search1","turn357823search8"]}/>
Уэльс — Португалия: учрашув қачон?
Уэльс ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги баҳс 17 ноябрь куни Кардифф шаҳрида бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан 18 ноябрьга ўтар кечаси соат 00:45 да бошланади.
Роналдусиз майдонга тушадиган Португалия учун бу учрашув янги даврнинг навбатдаги синовларидан бири бўлади. Бироқ Беллами таъкидлаганидек, Криштианунинг футбол тарихида қолдирган изини ҳеч қандай натижа ёки янги авлод футболчилари билан ўлчаб бўлмайди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…