Жорже Жезуш шармандали мағлубиятдан кейин: «Роналду бизга қандай ёрдам берарди?»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоаси Криштиану Роналду халқаро фаолиятини якунлаганидан кейинги илк ўйинда Данияга 1:4 ҳисобида йирик мағлубиятга учради.
- Бош мураббий Жорже Жезуш мағлубиятни 41 ёшли юлдузнинг йўқлиги билан боғлаш мантиқсиз эканлигини таъкидлаб, унинг терма жамоада энди ўйнамаслигини кескин оҳангда эслатди.
- 14 ноябр куни Braga шаҳрида ўтган баҳсда Дания сафида Пер-Емил Хёйберг, Расмус Хойлунд ва Ёаким Андерсен гол муаллифлари бўлишди.
Португалия терма жамоаси Даниядан ўз майдонида 1:4 ҳисобида мағлуб бўлди. Бу учрашув Криштиану Роналду халқаро фаолиятини якунлаганини эълон қилганидан кейинги жамоанинг илк ўйини эди. Шу боис бош мураббий Жорже Жезушдан афсонавий ҳужумчининг йўқлиги ҳақида сўрашди. Бироқ мураббийнинг жавоби журналистларни ҳам, футбол мухлисларини ҳам бефарқ қолдирмади.
Португалия терма жамоаси учун бу кеча бир нечта маънода ўзига хос бўлди. Бир томондан, жамоа ўз тарихидаги энг буюк футболчилардан бири — Криштиану Роналду билан хайрлашиш кайфиятида майдонга тушди. Иккинчи томондан эса мухлислар кутган натижа қайд этилмади: Дания португалларни йирик ҳисобда мағлуб этди.
Учрашувдан кейин матбуот анжуманида асосий эътибор яна Роналдуга қаратилди. Журналистлар Жорже Жезушдан жамоага 41 ёшли юлдуз етишмаган-етишмаганини сўрашди.
Жезушнинг жавоби: «У энди терма жамоада ўйнамайди»
Мураббий саволга анча кескин муносабат билдирди. Унинг фикрича, Роналду терма жамоадаги фаолиятини якунлаганидан кейин унинг йўқлигини мағлубият сабаби сифатида кўрсатиш мантиққа тўғри келмайди.
«Роналду етишмадими? “Етишмади” дегани нима? У энди терма жамоа учун ўйнамайди. У ҳолда бизга қандай ёрдам бериши мумкин эди? Матбуот анжуманида ёнимда ўтириб бердими? Роналду энди ўйнамайди, у бу ерда йўқ. У бу борада ўзининг қатъий қарорини қабул қилган», — деди Жезуш.
Мураббийнинг бу жавоби Португалиядаги асосий муҳокама мавзусига айланди. Чунки Роналдунинг терма жамоадан кетиши шунчаки навбатдаги футболчи билан хайрлашув эмас, балки бутун бир даврнинг якунланишини англатади.
Роналду кетганидан кейинги илк ўйинда Португалия нима учун йирик ҳисобда ютқазди?
14 ноябрь куни Брага шаҳрида ўтказилган Миллатлар лигаси учрашувида Дания Португалияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашувнинг 43-дақиқасида Пьер-Эмиль Хёйбьерг пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди. Иккинчи бўлим бошида Расмус Хойлунд икки марта — 49 ва 57-дақиқаларда рақиб дарвозасини ишғол қилди. 75-дақиқада Йоаким Андерсен тўртинчи голни киритди.
Португалия фақат қўшимча вақтда Бернарду Силванинг голи эвазига жавоб қайтарди.
Шундай қилиб, Роналдунинг халқаро фаолияти якунланганидан кейинги биринчи учрашув португаллар учун оғир мағлубият билан тугади. Қизиғи, жамоа гуруҳ босқичидаги дастлабки тўрт ўйинда ҳаммаси бўлиб тўртта гол ўтказиб юборган эди. Данияга қарши эса бир кечанинг ўзида яна шунча гол ўтказди.
Бироқ мағлубиятни фақат Роналдунинг йўқлиги билан изоҳлаш тўғри бўлмайди. Учрашувдаги ҳимоявий хатолар ва Дания ҳужумчиларининг самарали ҳаракатлари ҳам натижага жиддий таъсир кўрсатди.
Роналдунинг терма жамоадаги даври қандай якунланди?
Криштиану Роналду 5 ноябрь куни Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди. Унинг миллий жамоадаги сўнгги учрашуви 24 сентябрь куни Уэльсга қарши бўлиб ўтган ва португаллар 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Роналду терма жамоа сафида 234 та ўйин ўтказиб, 146 та гол урди. У эркаклар футболи тарихида халқаро учрашувларда энг кўп майдонга тушган ва энг кўп гол урган футболчи сифатида рекордларни сақлаб қолди.
Унинг кетишигача бўлган сўнгги ойларда Жорже Жезуш билан муносабатларида келишмовчилик юзага келган эди. Роналду сентябрь ойида Норвегияга қарши ўйинда захирада қолдирилганидан норози бўлган, кейин эса терма жамоа йиғинини муддатидан олдин тарк этган.
Кейинчалик футболчи мураббий билан келишув бузилганини иддао қилган. Жезуш эса ўз қарорларини жамоа манфаатларидан келиб чиқиб қабул қилганини билдирган. Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақидаги расмий баёноти эса 5 ноябрь куни эълон қилинди.
Португалия Роналдуни қандай кузатди?
Данияга қарши учрашув нафақат мағлубият, балки Роналдуга бағишланган рамзий тадбирлар билан ҳам ёдда қолди.
Майдонга чиқиш олдидан Португалия футболчилари афсонавий ҳужумчининг машҳур 7-рақами туширилган либосларда кўриниш беришди. Стадионда эса собиқ капитанга бағишланган баннерлар намойиш этилди.
Португалия футбол федерацияси Роналдунинг миллий жамоа тарихидаги ўрнини алоҳида эътироф этишга ҳаракат қилди. Бу — 23 йил давомида мамлакат шарафини ҳимоя қилган футболчига билдирилган ҳурмат рамзи эди.
Бироқ мухлислар учун энг катта совға ғалаба бўлиши мумкин эди. Жамоа эса бу вазифани уддалай олмади.
Португалия мағлубиятдан кейин ҳам гуруҳ пешқадами
Данияга қарши мағлубиятга қарамай, Португалия Миллатлар лигаси А лигаси 4-гуруҳида 12 очко билан пешқадамликни сақлаб қолди. Дания 9 очко билан иккинчи ўринда бормоқда. Ҳар икки жамоа ҳам чорак финалга чиқишни олдиндан таъминлаган.
Демак, Жезуш шогирдлари учун бу мағлубият жиддий огоҳлантириш бўлди, аммо мусобақадаги асосий мақсад ҳали ўз кучини йўқотгани йўқ.
Хулоса шуки, Криштиану Роналдунинг терма жамоадан кетиши Португалия футболи учун катта даврнинг якунланишидир. Аммо энди жамоа унинг номи ва обрўсига суяниб қолмасдан, янги етакчиларни шакллантириши керак. Жезушнинг кескин жавоби ҳам айнан шу ҳақиқатни эслатади: Роналдунинг ўрнини ҳеч ким осонликча тўлдиролмайди, лекин Португалия унинг иштирокисиз ҳам ғалаба қозонишни ўрганиши шарт.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…