Тарихнинг буюк дуэли: Роналду миллий жамоадаги рекордлар бўйича Мессини ортда қолдирди

·5·Спорт
Тарихнинг буюк дуэли: Роналду миллий жамоадаги рекордлар бўйича Мессини ортда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду миллий терма жамоалар сафидаги голлар ва ўтказилган ўйинлар сони бўйича Лионель Мессидан устун келиб, халқаро майдондаги тарихий пойгани якунлади.
  • Португалиялик футболчи 234 та ўйинда 146 та гол урган бўлса, аргентиналик юлдуз 208 та баҳсда 126 та гол қайд этди.
  • Роналду 5 ноябр куни 23 йиллик фаолиятига нуқта қўйган бўлса, Месси 6 октябр куни Бенинга қарши ўйинда терма жамоадаги сўнгги учрашувини ўтказди.

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк қарама-қаршилик сифатида эътироф этилган Криштиану Роналду ва Лионель Месси дуэлининг халқаро майдондаги босқичи расман ўз якунига етди. Иккала юлдуз ҳам миллий терма жамоалари билан хайрлашган бир паллада, португалиялик тўпурар терма жамоалар тарихидаги голлар ва ўйинлар сони бўйича аргентиналик рақиби устидан мутлақ устунлигини абадий мустаҳкамлаб қўйди.

Ҳар икки даҳо ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилишни тўхтатишга қарор қилгач, уларнинг кўп йиллик тарихий пойгаси якуний рақамлар билан муҳрланди.

Мутлақ рекодлар ва 20 та голлик устунлик

Криштиану Роналду халқаро футбол тарихидаги энг яхши кўрсаткичларни ўз номига расмийлаштириб кетди:

  • Голлар сони: 41 ёшли Роналду Португалия терма жамоаси сафида жами 146 та гол уришга муваффақ бўлди. Лионель Месси эса Аргентина таркибида ўз ҳисобига 126 та гол ёздириб қўйди — Роналду рақибини нақд 20 та гол фарқи билан ортда қолдирди;

  • Ўйинлар бўйича жаҳон рекорди: Роналду миллий либосда жами 234 та учрашув ўтказиб, жаҳон спортида такрорланмас рекорд ўрнатди. Месси эса «альбиселесте» либосида 208 та баҳсда майдонга тушди.

Икки афсонанинг хайрлашуви қандай кечди?

2026 йил кузи иккала афсона учун ҳам миллий жамоа билан хайрлашиш мавсуми бўлди:

  • Роналдунинг нуқтаси: Португалиялик тўпурар 5 ноябрь куни терма жамоадан расман кетганини билдириб, 23 йил давом этган беқиёс халқаро фаолиятига нуқта қўйди. Унинг миллий сафдаги сўнгги учрашуви 24 сентябрь куни Уэльсга қарши баҳс бўлди. Роналду Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клубида ўз фаолиятини давом эттирмоқда;

  • Мессининг бенефиси: Лионель Месси 31 августда хайрлашув ҳақида эълон қилган бўлса, 6 октябрь куни Буэнос-Айресда Бенинга қарши ўзининг сўнгги расмий учрашувини ўтказди. У 3:0 ҳисобидаги ғалабада битта пенальтидан гол уриб, яна иккита голли узатмага муаллифлик қилди ва жамоаси билан чиройли хайрлашди.

Криштиану РоналдуЛионель МессиПортугалия терма жамоасиАргентина терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Буни кўриш оғир”: Роналдунинг опаси Элма Авейру укасига бўлган муносабатдан норози“Буни кўриш оғир”: Роналдунинг опаси Элма Авейру укасига бўлган муносабатдан норози16 октябр 16:53Криштиану Роналдунинг онаси ўғлининг Португалияда қадрланмаётганидан хафалигини очиқ айтдиКриштиану Роналдунинг онаси ўғлининг Португалияда қадрланмаётганидан хафалигини очиқ айтди9 октябр 13:52Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтди7 октябр 07:15Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37Пирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атадиПирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атади5 октябр 19:55Роналдунинг 7 рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда (видео)Роналдунинг 7 рақами бошқа футболчига бериладими? Португалияда Роналду сабаб намойишлар авж олмоқда (видео)3 октябр 16:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози