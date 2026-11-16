Роналдунинг онаси Португалия мағлубиятидан хурсанд бўлди: «Ўғлимни ҳурмат қилишмади!»
Криштиану Роналдунинг онаси Долореш Авейру Португалия терма жамоасидаги можаро юзасидан сукутни бузди. У нафақат ўғлининг миллий жамоадан кетганидан хафа эканини билдирди, балки португалияликларнинг Даниядан 1:4 ҳисобидаги мағлубиятидан хурсанд бўлганини ҳам яширмади. Авейрунинг фикрича, Роналдуга муносиб ҳурмат кўрсатилмаган, унинг шарафига ўтказилган маросим эса футболчининг иштирокисиз ташкил этилмаслиги керак эди.
Бу баёнот Португалия футболидаги шов-шувли воқеаларга янада олов қўшди. Айниқса, Долорешнинг терма жамоа футболчиларини ҳам танқид қилиши ва бош мураббий Жорже Жезуш билан муносабатлари ҳақидаги кескин жавоби мухлислар эътиборини тортди.
«Уни алдашди»: Долореш Авейру нима деди?
Долореш Авейру 16 ноябрь куни «Спортинг» клубида ўғлига бағишланган тадбирда журналистлар билан суҳбатлашди. Ундан Криштиану Роналдунинг терма жамоадан кетиши ва Данияга қарши учрашувдаги мағлубият ҳақида сўрашди.
«Албатта, у хафа бўлди. Уни алдашди. Мен ҳам хафаман. Даниядан учралган мағлубият эса муносиб бўлди. Ростини айтсам, бундан хурсанд бўлдим», — деди футболчининг онаси.
Долорешнинг бу гаплари айниқса кескин янгради. Чунки гап фақат терма жамоанинг мағлубияти ҳақида эмас, балки Португалия футболининг энг буюк юлдузларидан бири билан хайрлашув жараёнига бўлган муносабат ҳақида бормоқда.
Унинг фикрича, Роналдунинг хизматларини эътироф этиш учун ташкил этилган маросим футболчининг ўзи иштирокида ўтказилиши лозим эди.
«Шарафлаш маросими у йўқ пайтда эмас, балки унинг олдида ўтказилиши керак эди. Биз уни бу ерда, “Спортинг”да муносиб кутиб оламиз. Бу клубда уни қадрлашади. Миллий жамоада эса унга ҳурмат кўрсатишмади, ҳатто жамоадошлари ҳам», — деди Долореш.
Данияга қарши ўйинда Роналдуга қандай ҳурмат кўрсатилди?
Португалия терма жамоаси 14 ноябрь куни Миллатлар лигаси доирасида Данияни Брага шаҳрида қабул қилди. Бу Криштиану Роналду миллий жамоа билан хайрлашганини эълон қилганидан кейинги биринчи учрашув эди.
Мухлислар афсонавий футболчини унутмаганини кўрсатишди. Стадионда унинг шарафига «Раҳмат, сардор!» деган ёзувли баннер кўтарилди. Учрашувнинг еттинчи дақиқасида эса трибуналарда Роналдунинг номи янгради.
Португалия футболчилари ҳам собиқ сардорининг еттинчи рақами билан боғлиқ рамзий ҳурмат тадбирида иштирок этди. Аммо майдондаги натижа мухлислар кутганидек бўлмади.
Дания меҳмонларни 4:1 ҳисобида мағлуб этди. Бу Португалия учун нафақат Роналдусиз ўтган биринчи ўйин, балки ўз майдонидаги оғир мағлубиятлардан бири бўлди.
Шу тариқа, футбол афсонасига бағишланган ҳурмат тадбири мухлислар учун аламли натижа билан якунланди.
Роналду нима учун терма жамоадан кетди?
41 ёшли Криштиану Роналду 2026 йил 5 ноябрь куни Португалия миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди. Унинг терма жамоадаги йўли 23 йил давом этди.
Бу қарор Жорже Жезуш билан юзага келган келишмовчиликлар фонида қабул қилинди. Аввалроқ футболчи Норвегияга қарши учрашувда захирада қолдирилганидан норози бўлган, кейин эса терма жамоа йиғинини тарк этган эди. Кейинги воқеалардан сўнг у миллий жамоа билан хайрлашишини маълум қилди.
Роналду Португалия терма жамоаси сафида 234 та учрашув ўтказиб, 146 та гол урган. У мамлакат тарихидаги энг сермаҳсул футболчи ҳисобланади. Шунингдек, 2016 йилги Европа чемпионати ва 2019 ҳамда 2025 йиллардаги Миллатлар лигаси ғолиблигида муҳим ўрин тутган.
Шу сабабли унинг терма жамоадан кетиши оддий футболчининг фаолиятни якунлаши эмас, балки бутун бир даврнинг тугаши сифатида қабул қилинди.
Жорже Жезуш Долорешнинг гапларига қандай жавоб берди?
Долореш Авейрунинг кескин баёнотлари Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезушга ҳам етиб борди.
Журналистлар ундан Роналдунинг онаси айтган гапларга муносабат билдиришини сўрашди. Мураббий эса вазиятни кескинлаштирмасликка ҳаракат қилди.
«Энди Криштиану Роналдунинг онасига ҳам жавоб беришим керакми? У мен ҳурмат қиладиган аёл. Онаси нима десин? Она — она, бунинг бошқа иложи йўқ. Унинг гапларини тушунаман», — деди Жорже Жезуш.
Бу жавоб мураббийнинг Долореш билан очиқ баҳсга киришишни истамаётганини кўрсатди. Бироқ Роналду атрофидаги можаро ҳали ҳам Португалия футболида муҳокамалар марказида қолмоқда.
«Спортинг» Роналдуга алоҳида эҳтиром кўрсатмоқчи
Долореш Авейрунинг айтишича, ўғлининг ҳақиқий шарафлаш маросими «Спортинг» клубида ташкил этилади. Унинг фикрича, айнан шу клуб Роналдунинг футболдаги йўлини бошлаган ва унинг хизматларини муносиб қадрлайди.
Роналду «Спортинг» академиясида тарбияланган ва катта футболдаги илк қадамларини шу жамоада ташлаган. Кейинчалик у «Манчестер Юнайтед», «Реал» ва «Ювентус» каби клубларда тўп суриб, жаҳон футболининг энг машҳур юлдузларидан бирига айланди.
Долорешнинг баёнотидан кўриниб турибдики, у ўғлининг миллий жамоадаги фаолияти қандай якунланганидан кўнгли тўлмаган. У учун энг оғриқли жиҳат мағлубиятнинг ўзи эмас, балки Роналдуга муносиб ҳурмат кўрсатилмагани.
Португалиялик мухлислар эса бу вазиятга турлича муносабат билдирмоқда. Бир томонда 23 йил давомида мамлакат шарафини ҳимоя қилган футбол афсонасига миннатдорлик билдириш истаги бўлса, иккинчи томонда терма жамоа ҳаётининг Роналдудан кейинги даври бошланмоқда.
Бир нарса аниқ: Криштиану Роналдунинг миллий жамоадаги фаолияти тугади, аммо унинг кетиши атрофидаги баҳслар ҳали анча вақт давом этадиган кўринади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…