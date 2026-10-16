Қозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтди

·47·Дунё
Қозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистонда ноёб ер металлари ва критик минералларни қидириш, қайта ишлаш ҳамда улгуржи савдосига ихтисослашган Кендала Критикал Минералс Лтд. номли АҚШнинг янги компанияси рўйхатга олинди.
  • Ушбу компаниянинг ягона аксиядори Ню-Ёркда жойлашган КазАмерикан Критикал Минералс, Инк. корпорацияси бўлиб, унинг дастлабки устав капитали 1 минг АҚШ долларини ташкил этади.

Марказий Осиёнинг стратегик хомашё захираларига глобал қизиқиш кучайиб бораётган бир пайтда, АҚШ компаниялари Қозоғистон тоғ-кон ва геология тармоғидаги иштирокини фаол кенгайтирмоқда. «Фарғона» ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, Қозоғистонда ноёб ер металлари ҳамда критик минералларни қидириш ва қайта ишлашга ихтисослашган АҚШнинг навбатдаги йирик хусусий корхонаси расман рўйхатга олинди.

Мазкур қадам Вашингтон ва Остона ўртасида стратегик хомашё бўйича ҳамкорликни чуқурлаштиришга қаратилган навбатдаги муҳим амалий босқич ҳисобланади.

МФЦАда рўйхатдан ўтиш: Ягона акциядор Нью-Йоркда жойлашган

Халқаро молиявий майдонда расмийлаштирилган ушбу келишув тафсилотлари қуйидагича:

  • Рўйхатга олиш маркази ва сана: Янги хусусий корхона 16 октябрь куни Остона халқаро молия марказида (МФЦА) расман ташкил этилди;

  • Компания номи: Корхона Kendala Critical Minerals Ltd. номи остида фаолият юритади;

  • Асосий таъсисчи: Янги компаниянинг ягона акциядори штаб-квартираси Нью-Йоркда жойлашган Американинг KazAmerican Critical Minerals, Inc. корпорацияси бўлди;

  • Дастлабки устав капитали: Ҳужжатларга мувофиқ, компаниянинг дастлабки устав капитали рамзий тарзда 1 минг АҚШ доллари миқдорида кўрсатилган.

Қайси йўналишлар қамраб олинади?

МФЦА ҳужжатларида кўрсатилган мақсад ва фаолият турлари кенг қамровли ҳисобланади:

  • Геология-қидирув ва қазиб олиш: Қозоғистон ҳудудидаги ноёб ва критик ресурсларни геологик жиҳатдан қидириш ва қазиб чиқариш;

  • Чуқур қайта ишлаш: Стратегик металлар ҳамда ноёб ер элементларини хомашё шаклида қолдирмай, чуқур саноат қайта ишловидан ўтказиш;

  • Улгуржи савдо ва экспорт: Қайта ишланган критик минералларнинг улгуржи савдосини йўлга қўйиш ва халқаро бозорларга етказиб бериш.

Нега ноёб ер металлари бу қадар қадрли?

Бугунги глобал технологиялар пойгасида ноёб ер элементлари мутлақ стратегик хомашё ҳисобланади:

  • Юқори технологиялар занжири: Литий, титан, уран, кобальт ва бошқа ноёб металларсиз микрочиплар, электромобил батареялари, смартфонлар ва мудофаа саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш имконсиз;

  • Хитойга қарамликни камайтириш: АҚШ ва Ғарб давлатлари ушбу соҳада Хитой монополиясини камайтириш мақсадида Марказий Осиё, хусусан, Қозоғистон захиралари билан тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлашга интилмоқда.

Kendala Critical Minerals Ltd.KazAmerican Critical MineralsInc.Qozog'iston kritik minerallariAQSh kompaniyalari Qozog'iston
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Германияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилдиГерманияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилди25 сентябр 10:30Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...22 май 08:59«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...17 август 13:28Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаганҚорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган21 сентябр 14:45Қозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқдаҚозоғистонда янги Конституция кучга кирди: ҳокимият тизими ўзгармоқда1 июл 00:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди