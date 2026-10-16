Қозоғистонда ноёб металларни қазиб олиш бўйича АҚШнинг янги компанияси рўйхатдан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистонда ноёб ер металлари ва критик минералларни қидириш, қайта ишлаш ҳамда улгуржи савдосига ихтисослашган Кендала Критикал Минералс Лтд. номли АҚШнинг янги компанияси рўйхатга олинди.
- Ушбу компаниянинг ягона аксиядори Ню-Ёркда жойлашган КазАмерикан Критикал Минералс, Инк. корпорацияси бўлиб, унинг дастлабки устав капитали 1 минг АҚШ долларини ташкил этади.
Марказий Осиёнинг стратегик хомашё захираларига глобал қизиқиш кучайиб бораётган бир пайтда, АҚШ компаниялари Қозоғистон тоғ-кон ва геология тармоғидаги иштирокини фаол кенгайтирмоқда. «Фарғона» ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, Қозоғистонда ноёб ер металлари ҳамда критик минералларни қидириш ва қайта ишлашга ихтисослашган АҚШнинг навбатдаги йирик хусусий корхонаси расман рўйхатга олинди.
Мазкур қадам Вашингтон ва Остона ўртасида стратегик хомашё бўйича ҳамкорликни чуқурлаштиришга қаратилган навбатдаги муҳим амалий босқич ҳисобланади.
МФЦАда рўйхатдан ўтиш: Ягона акциядор Нью-Йоркда жойлашган
Халқаро молиявий майдонда расмийлаштирилган ушбу келишув тафсилотлари қуйидагича:
Рўйхатга олиш маркази ва сана: Янги хусусий корхона 16 октябрь куни Остона халқаро молия марказида (МФЦА) расман ташкил этилди;
Компания номи: Корхона Kendala Critical Minerals Ltd. номи остида фаолият юритади;
Асосий таъсисчи: Янги компаниянинг ягона акциядори штаб-квартираси Нью-Йоркда жойлашган Американинг KazAmerican Critical Minerals, Inc. корпорацияси бўлди;
Дастлабки устав капитали: Ҳужжатларга мувофиқ, компаниянинг дастлабки устав капитали рамзий тарзда 1 минг АҚШ доллари миқдорида кўрсатилган.
Қайси йўналишлар қамраб олинади?
МФЦА ҳужжатларида кўрсатилган мақсад ва фаолият турлари кенг қамровли ҳисобланади:
Геология-қидирув ва қазиб олиш: Қозоғистон ҳудудидаги ноёб ва критик ресурсларни геологик жиҳатдан қидириш ва қазиб чиқариш;
Чуқур қайта ишлаш: Стратегик металлар ҳамда ноёб ер элементларини хомашё шаклида қолдирмай, чуқур саноат қайта ишловидан ўтказиш;
Улгуржи савдо ва экспорт: Қайта ишланган критик минералларнинг улгуржи савдосини йўлга қўйиш ва халқаро бозорларга етказиб бериш.
Нега ноёб ер металлари бу қадар қадрли?
Бугунги глобал технологиялар пойгасида ноёб ер элементлари мутлақ стратегик хомашё ҳисобланади:
Юқори технологиялар занжири: Литий, титан, уран, кобальт ва бошқа ноёб металларсиз микрочиплар, электромобил батареялари, смартфонлар ва мудофаа саноати маҳсулотларини ишлаб чиқариш имконсиз;
Хитойга қарамликни камайтириш: АҚШ ва Ғарб давлатлари ушбу соҳада Хитой монополиясини камайтириш мақсадида Марказий Осиё, хусусан, Қозоғистон захиралари билан тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлашга интилмоқда.
Изоҳлар 0
…