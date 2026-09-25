Германияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилди

·10·Дунё
Германияда аср топилмаси: Адриан даврига оид 934 та кумуш танга топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германиянинг Весселинг шаҳри яқинида Оливер Ридл исмли шахс 3,1 килограмм оғирликдаги 934 та қадимги Рим кумуш денарийларини топди.
  • Бу топилма Германияда Адриан даврига оид энг йирик тангалар хазинаси ҳамда дунё миқёсида мазкур даврнинг бешинчи энг улкан топилмаси сифатида эътироф этилди.
  • Мутахассисларнинг аниқлашича, тангалар милодий 69–96 йилларда зарб қилинган бўлиб, энг сўнггиси милодий 124–125 йилларга тўғри келади.

Германиянинг Весселинг шаҳри яқинидаги оддий экин даласида археология тарихидаги энг шов-шувли ва ноёб топилмалардан бири аниқланди. Маҳаллий аҳоли вакили Оливер Ридль металлоқидирувчи ускунаси ёрдамида оғирлиги 3,1 килограмм бўлган жами 934 та қадимги Рим кумуш денарийларини топиб олди.

Бу ҳақда Германия маҳаллий нашрлари ҳамда Рейнланд минтақавий ассоциациясининг Археологик меросни муҳофаза қилиш бошқармаси (LVR-ABR) хабар бермоқда. Даладаги қишлоқ хўжалиги ишлари оқибатида кўмилган хазинанинг асл идиши шикастланиб, тангалар сочилиб кетган; шу сабабли мутахассислар қолган қисмини алоҳида тупроқ блоки билан бирга қазиб олиб, Бонндаги Рейн ўлкашунослик музейи реставрация устахонасида рентген нурлари орқали текширишди.

Лаборатория таҳлиллари сопол кўза синиқлари ҳамда сомон қолдиқларини фош этди — бу денарийлар айнан сомон билан қопланган кўзага жойлаб яширилганини тасдиқлайди. Мутахассисларнинг фикрича, хазинадаги энг сўнгги танга милодий 124–125 йилларга, яъни император Адриан бошқаруви даврига тўғри келади. Бу нафақат Германия тарихидаги Адриан даврига оид энг йирик тангалар хазинаси, балки дунё миқёсида мазкур даврнинг бешинчи энг улкан топилмаси сифатида расман эътироф этилди.

Хўш, 934 та кумуш танга далага нега кўмилган, Флавийлар ва Адриан даври бойликлари кимга тегишли бўлган ва бу артефактлар Рим империяси тарихига қандай янги фактларни олиб киради?

«934 кумуш танга, сопол кўза ва Адриан даври»: Весселинг топилмасининг 5 та асосий нуқтаси

Оливер Ридль кашфиёти ва экспертлар хулосасидан энг муҳим фактлар:

  • 3,1 килограммлик кумуш хазина: Жами 934 дона Рим денарийсидан иборат ноёб бойлик даладан муваффақиятли қазиб олинди;

  • Рентген ва сопол идиш сири: Музейдаги текширувлар тангалар махсус сомон тўшалган сопол кўза ичига яширилганини исботлади;

  • Флавийлар ва Адриан даври: Тангаларнинг аксарияти милодий 69–96 йилларда (Флавийлар сулоласи) зарб қилинган, охиргиси эса милодий 124/125 йилга (император Адриан даври) мансуб;

  • Германияда мутлақ рекорд: Мамлакатда ушбу даврга оид бундан катта ҳажмдаги Рим тангалари мажмуаси шу кунгача ҳеч қачон топилмаган;

  • Дунё бўйича ТОП-5 таликда: Ушбу топилма мазкур давр бўйича сайёрамиздаги энг йирик бешинчи хазина сифатида тан олинди.

Весселинг хазинаси таснифи: Тангалар даври ва техник параметрлар жадвали

Қазиб олинган артефактларнинг тарихий ва илмий хусусиятлари:

Параметрлар ва мезонлар

Расмий маълумотлар ва топилма кўрсаткичлари

Жами тангалар сони ва вазни

934 та кумуш денарий, оғирлиги 3,1 кг

Топилган жойи ва шахс

Весселинг шаҳри яқинидаги дала / Оливер Ридль (қидирувчи)

Асосий қисмининг даври

Милодий 69–96 йиллар (Флавийлар сулоласи даври)

Энг сўнгги танга санаси

Милодий 124/125 йиллар (Император Адриан ҳукмронлиги)

Сақланиш ва тадқиқот ҳолати

Тупроқ блоки билан олинган, рентгендан ўтказилиб, реставрацияга берилди

Халқаро ва миллий мақоми

Германияда 1-ўрин, дунё миқёсида энг йирик 5-хазина

Тарихий ва археологик экспертиза: Нега ушбу хазина бебаҳо аҳамиятга эга?

Археологлар, нумизматлар ва Рим тарихи экспертларининг хулосалари:

  • «Бой римликнинг жамғармаси»: 934 та кумуш денарий ўз вақтида жуда катта бойлик бўлиб, Рим легиони аскарининг бир неча йиллик маошига тенг келган; эҳтимол, юқори мартабали офицер ёки савдогар маблағларини милодий 100-йиллар атрофида жамғарган ва хавф туфайли сомонли кўзага солиб ерга яширган;

  • Германия чегарасидаги ҳарбий ҳаёт: Рейн бўйлари Рим империясининг герман қабилалари билан тўқнашган шимолий сарҳади (Limes) бўлган; ушбу тангалар ўша даврда чегара олди ҳудудларида савдо ва пул муомаласи қанчалик юксак даражада бўлганини кўрсатади;

  • Маданий мерос сифатида сақланиши: Оливер Ридлнинг топилмани шахсий манфаат учун яширмасдан, давлат инспекциясига топшириши илм-фан учун ноёб маълумотларни сақлаб қолишга имкон берди; барча тангалар тўлиқ реставрация қилиниб, музей экспозициясига қўйилади.

Весселингдаги ушбу кумуш хазина қадимги Римнинг қудрати, савдо муносабатлари ва Германия тупроғида яширинган минг йиллик тарихнинг янги саҳифасини очиб берди.

Сизнингча, 934 та кумуш тангани ерга кўмиб кетган қадимги эгасига нима бўлган — у ҳарбий тўқнашувда ҳалок бўлганми ёки хазинасини олишга қайтиб кела олмаганми? Оддий далада минг йиллаб ётган бундай артефактларнинг топилишига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва қадимги Рим тарихига бағишланган ушбу қизиқарли мақолани барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

ВесселингОливер РидльАдриан давриРим кумуш денарийлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиАҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилди5 сентябр 12:06Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)22 сентябр 09:25Археологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топдиАрхеологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топди10 июл 22:45Швецияда 24 мингдан ортиқ кумуш тангадан иборат улкан хазина топилдиШвецияда 24 мингдан ортиқ кумуш тангадан иборат улкан хазина топилдиКеча 15:33Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичФуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткич31 август 21:46АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)7 июл 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота