Қозоғистонда ўзбекистонлик профессор "жосуслик"да айбланиб, 10 йилга қамалди
Қозоғистон суди Ўзбекистон фуқароси, халқаро муносабатлар профессори Икболжон Қорабоевни жосусликда айблаб, 10 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилди. Махфийлик шароитида ўтган суд жараёни ва ишнинг тафсилотлари жамоатчиликка тўлиқ ошкор қилинмаган. Профессорнинг оиласи ҳукм ҳақида ўз манбалари орқали хабар топганини билдириб, уни апелляция тартибида шикоят қилиш ва оқлашга эришиш ниятида. Бу ҳақда Қозоғистоннинг КазТАГ агентлиги хабар берди.
Астанадаги университетда дарс берган
46 ёшли Икболжон Қорабоев ҳибсга олингунга қадар Астана шаҳридаги Мақсут Нарикбаев университетида (MNU) халқаро муносабатлар фанидан профессор сифатида фаолият юритган.
Унинг илмий қизиқишлари минтақавий интеграция, геоиқтисодиёт ва Марказий Осиёда стратегик аҳамиятга эга бўлган критик минерал ресурслар билан боғлиқ масалаларни қамраб олган.
Маълумотларга кўра, олим 2026 йил 3 июль куни Астанада қўлга олинган. Унинг ҳибсга олингани ҳақида кенг жамоатчилик август ойида хабар топган.
2026 йил сентябрь ойида Қозоғистон Миллий хавфсизлик қўмитаси (МХҚ) Ўзбекистон бу иш ҳақида дипломатик каналлар орқали расман хабардор қилинганини маълум қилган.
Профессор 10 йиллик қамоқ жазосига ҳукм қилинди
Қозоғистон Жиноят кодексининг 176-моддаси — жосуслик бўйича Икболжон Қорабоевга 10 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Ушбу моддада жосуслик учун 10 йилдан 15 йилгача қамоқ жазоси назарда тутилган.
Суд жараёни ёпиқ тарзда ўтказилган. Бунга иш материалларида давлат сирларига оид маълумотлар мавжудлиги сабаб қилиб кўрсатилган.
Ҳозиргача Қозоғистоннинг расмий идоралари ва суд органлари, шунингдек, Ўзбекистон ҳукумати ҳукм бўйича оммавий изоҳ бермаган.
Айбловнинг тафсилотлари ва далиллар очиқланмаган
Профессорнинг яқинлари ҳукм ҳақида ўз манбалари орқали хабар топганини билдирган. Уларнинг айтишича, тергов материаллари билан танишиш имконияти бўлмаган ва айблов айнан қайси давлат манфаати учун жосуслик қилингани ёки қандай далилларга асослангани ҳақида уларда маълумот йўқ.
Қорабоев ҳибсга олинган пайтда кучишлатар идоралар томонидан маълумотларни Ўзбекистоннинг Астанадаги консулхонаси ёки элчихонаси ходимига етказиш билан боғлиқ версия тилга олингани ҳақида хабарлар тарқалган. Бироқ бу маълумот расмий равишда тасдиқланмаган.
Профессорнинг ҳамкасблари эса унинг критик минераллар бўйича илмий тадқиқотларида фақат очиқ манбалардан фойдаланганини таъкидламоқда.
Олим айбини тан олмаган, оила ҳукм устидан шикоят қилмоқчи
Икболжон Қорабоев ўзини айбдор деб ҳисобламайди. Унинг оиласи суд ҳукми устидан апелляция шикояти бериш ва профессорнинг тўлиқ оқланишига эришиш ниятида эканини билдирган.
Ҳозирча иш бўйича айбловнинг тўлиқ мазмуни, судда келтирилган далиллар ва ҳукмнинг батафсил асослари жамоатчиликка очиқ эмас.
Шу сабабли профессорга нисбатан қўйилган айблов ва ишнинг айрим тафсилотлари ҳақидаги хабарларни расмий тасдиқланган маълумотлардан фарқлаш муҳим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…