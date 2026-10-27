Форс кўрфазидан Исроилгача: Эроннинг янги нишонларида қандай гигант иншоотлар бор?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрон ҳарбий тўқнашув юз берган тақдирда зарба берилиши мумкин бўлган ISROил ва араб давлатларидаги стратегик инфратузилма обектларининг рўйхатини эълон қилди.
- Ушбу «Нол соати нишонлари» рўйхатига транспорт, энергетика, сув таъминоти, алоқа ҳамда йирик нефт-кимё корхоналари, жумладан, САБИК, АДНОК, Базан Гроуп ва ҚатарЕнергй каби гигантлар киритилган.
Яқин Шарқда ҳарбий ҳаракатлар қайта авж олган тақдирда, Эрон жавоб зарбалари бериладиган стратегик инфратузилма объектларининг кенг қамровли рўйхатини тақдим этди. Минтақадаги АҚШ ҳарбий базалари билан бир қаторда, транспорт, энергетика, сув таъминоти, глобал алоқа ва савдо тармоқларини издан чиқаришга қаратилган нишонлар белгиланди.
Ошкор қилинган махсус инфографикада «Ноль соати нишонлари» (Zero Hour Target) сифатида Исроил ҳамда араб давлатларининг энг йирик нефть-кимё саноати мажмуалари алоҳида харитага туширилган. Мутахассислар ушбу объектларнинг нишонга олиниши бутун минтақа бўйлаб мисли кўрилмаган гуманитар ва иқтисодий инқирозни келтириб чиқаришидан огоҳлантирмоқда.
Тўлиқ фалажлик стратегияси: Транспорт, сув ва рақамли алоқа
Эрон томонидан эълон қилинган зарба нишонлари еттита йирик ҳаётий муҳим соҳани ўз ичига олади:
Транспорт ва логистика артериялари: Стратегик кўприклар, темир йўл чорраҳалари, халқаро аэропортлар ва денгиз портлари;
Алоқа ва юқори технологиялар: Форс кўрфази тубидан ўтувчи қитъалараро сув ости интернет кабеллари ҳамда технология ва сунъий интеллект (AI) компаниялари;
Энергетика ва ичимлик суви таъминоти: Денгиз сувини чучуклаштирувчи (тузсизлантириш) гигант заводлар, йирик электр станциялари ва нефть-кимё корхоналари;
Савдо ва туризм сектори: Халқаро меҳмонхоналар тармоғи ҳамда энг йирик савдо марказлари.
«Zero Hour Target»: Харитага тушган саноат гигантлари
Харитада Исроил ва қўшни араб давлатларининг энг асосий нефть-кимё ва ўғит ишлаб чиқарувчи корхоналари аниқ кўрсатиб ўтилган:
Исроил: Ҳайфа ва соҳилбўйи ҳудудларидаги Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd ва Haifa Group корхоналари;
Саудия Арабистони: Жаҳон миқёсидаги SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh ҳамда SHARQ саноат мажмуалари;
Бирлашган Араб Амирликлари: ADNOC миллий нефть компанияси, Borouge ва Fertiglobe кимёвий корхоналари;
Қатар: Газ-кимё захираларини қайта ишловчи QatarEnergy, QAPCO, Q-Chem, QAFCO ва QAFAC гигантлари;
Кувайт, Баҳрайн ва Иордания: Кувайтнинг PIC, EQUATE ва Kuwait Aromatics компаниялари; Баҳрайннинг GPIC мажмуаси; Иорданиянинг асосий кимё корхонаси ҳисобланган Arab Potash Company (APC).
Ҳарбий тўқнашувнинг эҳтимолий оқибатлари
Йўналиш
Нишонга олинадиган иншоотлар
Хавф ва эҳтимолий оқибатлар
Нефть-кимё саноати
SABIC, ADNOC, Bazan, QatarEnergy, EQUATE
Глобал бозорда ёқилғи ва минерал ўғитлар нархининг кескин ошиши
Сув ва энергетика
Тузсизлантириш заводлари, электр станциялари
Кўрфаз давлатларида ичимлик суви танқислиги ва оммавий блэкаут
Алоқа ва интернет
Форс кўрфази сув ости кабеллари, IT-марказлар
Халқаро молиявий тизим ва интернет трафигининг узилиши
Логистика
Халқаро портлар, аэропортлар, кўприклар
Минтақа бўйлаб халқаро денгиз қатнови ва савдонинг тўхташи
Изоҳлар 0
…