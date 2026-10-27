Форс кўрфазидан Исроилгача: Эроннинг янги нишонларида қандай гигант иншоотлар бор?

·88·Дунё
Форс кўрфазидан Исроилгача: Эроннинг янги нишонларида қандай гигант иншоотлар бор?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрон ҳарбий тўқнашув юз берган тақдирда зарба берилиши мумкин бўлган ISROил ва араб давлатларидаги стратегик инфратузилма обектларининг рўйхатини эълон қилди.
  • Ушбу «Нол соати нишонлари» рўйхатига транспорт, энергетика, сув таъминоти, алоқа ҳамда йирик нефт-кимё корхоналари, жумладан, САБИК, АДНОК, Базан Гроуп ва ҚатарЕнергй каби гигантлар киритилган.

Яқин Шарқда ҳарбий ҳаракатлар қайта авж олган тақдирда, Эрон жавоб зарбалари бериладиган стратегик инфратузилма объектларининг кенг қамровли рўйхатини тақдим этди. Минтақадаги АҚШ ҳарбий базалари билан бир қаторда, транспорт, энергетика, сув таъминоти, глобал алоқа ва савдо тармоқларини издан чиқаришга қаратилган нишонлар белгиланди.

Ошкор қилинган махсус инфографикада «Ноль соати нишонлари» (Zero Hour Target) сифатида Исроил ҳамда араб давлатларининг энг йирик нефть-кимё саноати мажмуалари алоҳида харитага туширилган. Мутахассислар ушбу объектларнинг нишонга олиниши бутун минтақа бўйлаб мисли кўрилмаган гуманитар ва иқтисодий инқирозни келтириб чиқаришидан огоҳлантирмоқда.

Тўлиқ фалажлик стратегияси: Транспорт, сув ва рақамли алоқа

Эрон томонидан эълон қилинган зарба нишонлари еттита йирик ҳаётий муҳим соҳани ўз ичига олади:

  • Транспорт ва логистика артериялари: Стратегик кўприклар, темир йўл чорраҳалари, халқаро аэропортлар ва денгиз портлари;

  • Алоқа ва юқори технологиялар: Форс кўрфази тубидан ўтувчи қитъалараро сув ости интернет кабеллари ҳамда технология ва сунъий интеллект (AI) компаниялари;

  • Энергетика ва ичимлик суви таъминоти: Денгиз сувини чучуклаштирувчи (тузсизлантириш) гигант заводлар, йирик электр станциялари ва нефть-кимё корхоналари;

  • Савдо ва туризм сектори: Халқаро меҳмонхоналар тармоғи ҳамда энг йирик савдо марказлари.

«Zero Hour Target»: Харитага тушган саноат гигантлари

Харитада Исроил ва қўшни араб давлатларининг энг асосий нефть-кимё ва ўғит ишлаб чиқарувчи корхоналари аниқ кўрсатиб ўтилган:

  • Исроил: Ҳайфа ва соҳилбўйи ҳудудларидаги Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd ва Haifa Group корхоналари;

  • Саудия Арабистони: Жаҳон миқёсидаги SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh ҳамда SHARQ саноат мажмуалари;

  • Бирлашган Араб Амирликлари: ADNOC миллий нефть компанияси, Borouge ва Fertiglobe кимёвий корхоналари;

  • Қатар: Газ-кимё захираларини қайта ишловчи QatarEnergy, QAPCO, Q-Chem, QAFCO ва QAFAC гигантлари;

  • Кувайт, Баҳрайн ва Иордания: Кувайтнинг PIC, EQUATE ва Kuwait Aromatics компаниялари; Баҳрайннинг GPIC мажмуаси; Иорданиянинг асосий кимё корхонаси ҳисобланган Arab Potash Company (APC).

Форс кўрфазидан Исроилгача: Эроннинг янги нишонларида қандай гигант иншоотлар бор?

Ҳарбий тўқнашувнинг эҳтимолий оқибатлари

Йўналиш

Нишонга олинадиган иншоотлар

Хавф ва эҳтимолий оқибатлар

Нефть-кимё саноати

SABIC, ADNOC, Bazan, QatarEnergy, EQUATE

Глобал бозорда ёқилғи ва минерал ўғитлар нархининг кескин ошиши

Сув ва энергетика

Тузсизлантириш заводлари, электр станциялари

Кўрфаз давлатларида ичимлик суви танқислиги ва оммавий блэкаут

Алоқа ва интернет

Форс кўрфази сув ости кабеллари, IT-марказлар

Халқаро молиявий тизим ва интернет трафигининг узилиши

Логистика

Халқаро портлар, аэропортлар, кўприклар

Минтақа бўйлаб халқаро денгиз қатнови ва савдонинг тўхташи

ЭронЯқин ШарқZero Hour Targetнефть-кимё саноати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Форс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлдиФорс кўрфази давлатлари АҚШнинг хавфсизлик кафолатларидан ҳафсаласи пир бўлди15 сентябр 13:45Яқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирдиЯқин Шарқда кескинлик: Эрон Иорданиядаги АҚШ базасига 20 та баллистик ракета учирди9 сентябр 12:42Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!13 сентябр 00:48Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...12 сентябр 07:01Европада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқдиЕвропада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқди14 октябр 20:56Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?18 сентябр 07:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда