Марсда тонг қандай кўриниши илк бор табиий рангда намойиш этилди

·40·Дунё
Марсда тонг қандай кўриниши илк бор табиий рангда намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NASAънинг Curiosity марсоходи Қизил сайёрада илк бор табиий рангларда Марс тонгини акс эттирувчи, ҳеч қандай рангли ишловсиз тақдим этилган ноёб панорамали тасвирларни юборди.
  • Бу тасвирлар 4982-марсиан кунида Масткам камераси ёрдамида олинган ва шамол эрозияси натижасида ҳосил бўлган, тахминан 16 километрга чўзилган ғайриоддий ярдангларни намойиш этади.

© NASA / JPL-Caltech

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармасининг (NASA) машҳур Curiosity марсоходи Қизил сайёрадан навбатдаги ноёб илмий тасвирларни тақдим этди. Аппарат шамол эрозияси туфайли минглаб йиллар давомида сайқалланган ғайриоддий тоғ жинслари — ярдангларни эрталабки қуёш нурлари остида суратга олишга муваффақ бўлди.

Одатда Ерга юбориладиган Марс суратлари инсон кўзига мослаштирилиб, оқ ранг балансига тузатиш киритилади. Бироқ бу сафар олти кадрдан йиғилган панорама ҳеч қандай рангли ишловларсиз, ўз ҳолича эълон қилинди ва коинот ихлосмандларига Қизил сайёра тонгини ўз кўзлари билан кўриш имконини берди.

Тонгги панорама ва 4982-«сол»: Тасвир қандай олинди?

Curiosity миссияси давомидаги навбатдаги муҳим визуал натижа бир нечта ўзига хос хусусиятларга эга:

  • Табиий ранглар уйғунлиги: Панораманинг олд қисмида совуқроқ кўкимтир туслар ажралиб турса, уфқ четидаги ярданглар қояси ёрқин эрталабки нурлар билан ёритилган;

  • Mastcam камераси маҳорати: Тасвирлар марсоходнинг 4982-марсиан кунида (Марсда бир сутка «сол» деб аталади) асосий Mastcam камераси орқали суратга олиниб, Ердаги мутахассислар томонидан яхлит панорама ҳолига келтирилди;

  • 16 километрга чўзилган сирли ҳудуд: Суратга олинган ярданглар қатлами баландлиги 5 километр бўлган муаззам Шарп тоғининг шимоли-ғарбий қисми бўйлаб қарийб 16 километрга чўзилган.

Марсоходлар орасида мутлақ рекорд: 1 километрлик юксалиш

Curiosity аппарати нафақат тасвирлар олиш, балки техник ҳаракат бўйича ҳам тарихий маррани забт этди:

  • Тарихий баландлик: Марсоход 2014 йилдан бери Шарп тоғи ёнбағирлари бўйлаб юқорига кўтарилиб келмоқда ва яқинда унинг тик баландлик бўйича кўтарилиши роппа-роса 1 километрга (1000 метр) етди;

  • Марс рекорди: Бу натижа инсоният томонидан Қизил сайёрага юборилган барча марсоходлар орасида вертикал кўтарилиш бўйича қайд этилган энг катта кўрсаткич сифатида тарихга кирди.

Миллиард йил аввалги сув оқимлари ва 2027 йилги режалар

Шарп тоғининг ҳар бир қатлами Марснинг геологик ўтмишини очиб берувчи «китоб саҳифалари»га ўхшайди:

  • Кўллар ва қуриб қолган сувлар: Олимлар қатламларни ўрганиш орқали бу ерда миллиардлаб йиллар муқаддам чучук сувли кўллар ва дарё оқимлари мавжуд бўлганини исботлашган. Вақт ўтиши билан сув қуриб, ортидан қалин туз минераллари қолган;

  • Шамол меъморчилиги: Янги чўкиндилар тўпланиши тўхтагач, тинимсиз эсган кучли марсиан шамоллари юмшоқ жинсларни емириб, бугун биз кўриб турган сирли ярданглар қиёфасини шакллантирган;

  • Келгуси манзил: Ҳозирда бешинчи узайтирилган миссиясининг иккинчи йилини ўтаётган Curiosity сульфат ва карбонат минералларига бой ҳудудлар бўйлаб силжимоқда. Олимлар марсоход 2027 йилда ярданглар этагига бевосита етиб бориши ва робот қўли ёрдамида тошлар таркибини яқиндан таҳлил қилишини кутмоқда.

Марс сатҳида олиб борилаётган бундай тадқиқотлар инсониятнинг ушбу сирли сайёрага бўлажак бошқариладиган илк парвозлари учун бебаҳо пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

NASAКурсиоМарсШарп тоғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танладиNASA Марсдаги 15 нафар астронавт учун озиқ-овқат тизимини танлади28 сентябр 06:51Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонлади18 сентябр 21:25Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан нороз12 сентябр 15:54NASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқдаNASA сўнгги 60 йилда илк бор Марсни ҳимоя қилиш қоидаларини ўзгартирмоқда1 сентябр 16:59NASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатадиNASA Марсга учта янги Skyфалл вертолётини жўнатади31 август 01:00Марс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилиндиМарс сиртида топилган "медуза" сирининг илмий изоҳи маълум қилинди29 август 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди