27 октябрдаги тақдир синови: Нетаняҳу ва генерал Эйзенкот пойгаси нима билан тугайди?

·46·Дунё
27 октябрдаги тақдир синови: Нетаняҳу ва генерал Эйзенкот пойгаси нима билан тугайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 27-октябр куни Исроилда бўлиб ўтадиган парламент сайловлари Ғазодаги уруш бошланганидан кейинги илк умуммиллий овоз бериш жараёнидир.
  • Амалдаги бош вазир Бинямин Нетаняҳу жамиятдаги бўлиниш ва мухолифатнинг бирлашуви сабабли ҳокимиятда қолишига шубҳа туғдирмоқда, унинг асосий рақиби эса собиқ армия штаб бошлиғи генерал Гади Эйзенкот ҳисобланади.

27 октябрь куни Исроилда мамлакат тақдири ва бутун Яқин Шарқ келажагини белгилаб берувчи муҳим парламент сайловлари бўлиб ўтади. Бу — 7 октябрь фожиалари ҳамда Ғазодаги кенг кўламли уруш бошланганидан кейинги илк умуммиллий овоз бериш жараёнидир.

Амалдаги бош вазир Биньямин Нетаняҳу ҳар қанча ҳарбий ва қатъий риторика билан чиқиш қилмасин, жамиятдаги чуқур бўлиниш ва мухолифат кучларининг бирлашуви унинг ҳокимиятда қолишини катта сўроқ остида қолдирмоқда.

Жамият норозилиги ва бош даъвогар: Генерал Гади Эйзенкот

Нетаняҳу сиёсатига қарши кайфиятдаги сайловчилар ва сиёсий кучлар уни 7 октябрь ҳужумларининг олдини ололмаганликда ҳамда фожиани сиёсийлаштириб, ўз курсисини сақлаб қолиш йўлида фойдаланганликда айбламоқда:

  • «Яшар» партияси ва генерал омили: Нетаняҳунинг асосий рақиби сифатида Исроил армиясининг собиқ штаб бошлиғи, генерал Гади Эйзенкот майдонга чиқмоқда;

  • Рейтинглар тақсимоти: Сўровномаларга кўра, қайси партияга овоз бериш бўйича Нетаняҳунинг «Ликуд»и кичик устунликка эга бўлса-да, «Ким бош вазир бўлишга муносиб?» деган яккама-якка саволда генерал Эйзенкот амалдаги ҳукумат раҳбарини сезиларли фарқ билан ортда қолдирмоқда;

  • Мухолифат иттифоқи: Нетаняҳунинг узоқ йиллик ҳукмронлигига чек қўйиш мақсадида икки собиқ бош вазир — Яир Лапид ва Нафтали Беннет ҳам кучларни бирлаштирмоқда. Улар 2021 йилда турли қарашдаги партияларни бир коалицияга жамлаб, «Биби»ни вақтинча ҳокимиятдан четлатган тажрибага эга.

Икки хил сиёсий йўналиш: Радикализм ёки мувозанат?

Ушбу сайловда номзодларнинг қарашлари бир-бирига тубдан қарама-қарши:

  • Араб аҳолисига муносабат: Мамлакат аҳолисининг 20 фоизини ташкил этувчи арабларга нисбатан Нетаняҳу ва унинг ўта ўнг иттифоқчиси Бецалель Смотрич («Диний сионизм ва Зеут») радикал позицияни эгаллаб, уларни потенциал таҳдид сифатида кўрсатади. Эйзенкот эса миллионлаб араб фуқароларини жамиятдан четлатмаслик ва улар билан ҳисоблашиш зарурлигини таъкидлайди;

  • Ер ва чегара масалалари: Амалдаги ҳукумат Фаластин ерларида яҳудий манзилгоҳлари қурилишини кучайтириб, барча қўшни давлатлар билан узлуксиз ҳарбий тўқнашув ҳолатини ушлаб туришга интилмоқда. Мухолифат эса бу ёндашув вазиятни фақат оғирлаштиришини, узоқ муддатли барқарорлик ва Исроилнинг йўқотилган халқаро обрўсини тиклаш зарурлигини билдирмоқда;

  • Тарғибот шиори: Нетаняҳу сайловчиларга «Ёки Ликуд, ёки Фаластин давлати» таҳдиди билан босим ўтказишга уринмоқда.

Кнессет сайлов тизими: Нега коалиция ҳал қилувчи аҳамиятга эга?

Исроил парламентида ҳукумат тузиш ўзига хос қонуниятларга эга:

  • Партиявий рўйхат ва 120 ўрин: Фуқаролар алоҳида номзодларга эмас, партияларга овоз беради. 120 ўринлик Кнессетда партиялар тўплаган овоз фоизига қараб депутатлик ўринларини тақсимлайди;

  • 61 та овоз керак: Ҳукумат тузиш учун камида 61 нафар депутатнинг қўллаб-қувватлови талаб этилади. Исроил жамияти ўта хилма-хил бўлгани сабабли, ҳеч бир партия якка ўзи кўпчиликни ташкил қилолмайди;

  • Коалициялар жанги: Сайлов натижалари эълон қилингач, бош вазир номи ким кўпроқ иттифоқчи йиға олишига қараб ҳал бўлади. Агар мухолифат келиша олса, Нетаняҳу даври якун топади; акс ҳолда, ҳозирги ҳарбий сиёсат яна давом этади.

27 октябрдаги овоз бериш оддий ижтимоий ёки иқтисодий дастурлар танлови эмас, балки Исроилнинг тўхтовсиз урушлар ва халқаро изоляция йўлида қолиш-қолмаслигини ҳал қилувчи сиёсий жанг бўлади.

Исроил парламент сайловлариБиньямин НетаняҳуГади ЭйзенкотКнессет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказдиАҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказди23 сентябр 12:57Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирди15 июн 21:58Дональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиДональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилди14 июн 23:43Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?Жангчи генераллар: Путин Россия армиясида нега кескин ротация ўтказди?6 август 22:11Пентагонда кутилмаган истеъфо: Украинага ёрдам беришни мувофиқлаштирувчи генерал ҳайдалди!Пентагонда кутилмаган истеъфо: Украинага ёрдам беришни мувофиқлаштирувчи генерал ҳайдалди!8 август 23:41Нетаняҳу Ғазо ҳудудини босиб олишни кенгайтиришга кўрсатма бердиНетаняҳу Ғазо ҳудудини босиб олишни кенгайтиришга кўрсатма берди29 май 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди