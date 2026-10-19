27 октябрдаги Исроил сайловларининг кутилмаган сценарийлари

·10·Дунё
27 октябрдаги Исроил сайловларининг кутилмаган сценарийлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ президенти Доналд Трамп 27 октябр кунги Исроил сайловлари арафасида Бинямин Нетаняҳуга очиқдан-очиқ қўллаб-қувватлашини маълум қилди, бу қарорни Вашингтон ва Тел-Авивнинг Эронга қарши стратегик манфаатлари билан изоҳлади.
  • Бироқ, сўров натижаларига кўра, Нетаняҳунинг «Ликуд» партияси мухолифатдаги «Яшар» партиясидан ортда қолмоқда, бу эса сиёсий инқироз ва қайта сайловлар эҳтимолини оширади.

АҚШ президенти Дональд Трамп 27 октябрга белгиланган Исроил парламенти — Кнессет сайловлари арафасида бош вазир Биньямин Нетаняҳуга очиқдан-очиқ «тўлиқ ва сўзсиз» далда беришини маълум қилди.

DW нашрининг ёзишича, Оқ уй раҳбари 18 октябрь куни ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида бу қарорини Вашингтон ва Тель-Авивнинг Эронга қарши муштарак стратегик манфаатлари билан изоҳлади. Бироқ бу қўллов маҳаллий сиёсий майдонда Нетаняҳунинг «Ликуд» партияси сўровларда мухолифатга имкониятни бой бераётган мураккаб паллага тўғри келмоқда.

«Бошқа раҳбар келса, Эрон билан ёлғиз қоламиз»: Трампнинг асосий даъвоси

АҚШ президенти Нетаняҳу ҳокимиятда қолишини минтақавий хавфсизликнинг асосий кафолати деб ҳисоблайди:

  • Эрон таҳдиди ва ягона иттифоқ: Трампнинг таъкидлашича, агар Исроилга бошқа раҳбар келса, Вашингтон Теҳронга мустақил равишда, ёлғиз қарши туришга мажбур бўлади. У эса бундай йўл тутиш нияти йўқлигини очиқ билдирди;

  • Биргаликдаги зарбалар: АҚШ етакчиси Нетаняҳу ҳукумати билан ҳамкорликда Эрон режимига ҳарбий ва молиявий жиҳатдан муттасил зарба бериб келинаётганини таъкидлади;

  • Босим тўхтамайди: Теҳрон расмийлари ўз ташқи сиёсатини ўзгартирмагунча, қўшма босим ва санкциялар давом этиши қайд этилди.

Сўров натижалари: Гади Айзенкот пешқадамлик қилмоқда

Трампнинг қатъий хайрихоҳлигига қарамай, Исроил ичидаги кайфият амалдаги бош вазир фойдасига эмас:

  • «Яшар» партияси олдинда: The Jerusalem Post келтирган ижтимоий сўров натижаларига кўра, Исроил армиясининг собиқ бош қўмондони Гади Айзенкот етакчилигидаги мухолифатдаги «Яшар» партияси сайловда 22 та мандат олиши мумкин;

  • «Ликуд» ортда қолмоқда: Амалдаги ҳукуматнинг бош кучи бўлган Нетаняҳунинг «Ликуд» партияси эса атиги 19 та мандат билан иккинчи ўринга тушиб қолиши кутилмоқда;

  • Тенг кучлар: Партияларнинг алоҳида кўрсаткичларидан қатъи назар, ҳукумат тарафдорлари ва мухолифат блокларининг умумий имкониятлари бир-бирига ўта яқинлигича қолмоқда.

61 мандат муаммоси ва сиёсий инқироз хавфи

Кнессетдаги жами 120 та ўриндан кўпчиликни шакллантириш ва янги ҳукумат тузиш учун камида 61 та овозни бирлаштириш талаб этилади. Шу боис алоҳида партиянинг кўпроқ ўрин олиши унинг мутлақ ғалабасини кафолатламайди:

  • Мухолифат коалициясими ёки ўнг қанотми? AP агентлигининг таҳлилига кўра, биринчи сценарий — мухолифатнинг сўл, марказчи ва ўнг партияларни ягона блокка жамлаши бўлса, иккинчи йўл — Нетаняҳунинг ўта ўнг сиёсий кучлар билан мавжуд иттифоқини сақлаб қолишидир;

  • Араб партияларининг «олтин овози»: Мамлакатда сайловчиларнинг қарийб 20 фоизини ташкил этувчи араб аҳолиси манфаатларини ифодаловчи партияларга сўровларда 13–15 та мандат берилмоқда. Улар ҳал қилувчи паллада кучлар мувозанатини ўзгартириб юбориши мумкин;

  • Қайта сайловлар эҳтимоли: Агар курашаётган томонларнинг ҳеч бири 61 та ўринни жамлай олмаса, Исроил яна узоқ муддатли сиёсий тупикка юз тутиши ва муддатидан олдин қайта сайловлар ўтказилиши мумкин.

Дональд ТрампБиньямин НетаняҳуЛикуд партиясиИсроил парламент сайловлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

27 октябрдаги тақдир синови: Нетаняҳу ва генерал Эйзенкот пойгаси нима билан тугайди?27 октябрдаги тақдир синови: Нетаняҳу ва генерал Эйзенкот пойгаси нима билан тугайди?17 октябр 10:34Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...Исроил–Туркия таранглиги: Сурияда янги хавфли сценарий пайдо бўлди...22 август 17:55Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди14 октябр 23:05Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилди23 сентябр 13:05«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади«Бундай қирғинни ҳеч қачон кўрмаганман»:БМТ раҳбари ва Лула Исроилни геноцидда айблади23 сентябр 09:58Туркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқдаТуркия Интерполдан Нетаняҳуга нисбатан «қизил билдиришнома» чиқаришни сўрамоқда22 август 17:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда