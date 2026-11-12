Ташқи ўхшашлик қурбони: Эронда тадбиркор Нетаняҳуга ўхшагани учун мижозларидан айрилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эронда қуритилган мевалар ва ширинликлар сотувчи тадбиркор ISROил бош вазири Бинямин Нетаняҳуга ташқи кўриниши ўхшашлиги сабабли мижозларини йўқотмоқда.
- Дўконда олинган видео ижтимоий тармоқларда тарқалганидан сўнг, харидорлар тадбиркорга нисбатан салбий муносабатда бўлиб, унинг бизнесини бойкот қила бошлашди.
- Сиёсий фаолиятга алоқаси бўлмаган ишбилармон ташқи ўхшашлик туфайли тирикчилигига зарар етаётганини адолацизлик деб атади.
Ҳозирги кунда ижтимоий тармоқларнинг кучи ва кутилмаган ўхшашликлар инсонларнинг кундалик ҳаётига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Хусусан, Эронда қуритилган мевалар ва ширинликлар сотиш билан шуғулланувчи маҳаллий тадбиркор Исроил бош вазири Биньямин Нетаняҳуга жуда ҳам ўхшаб кетгани сабабли ўз мижозларидан айрилиб қолмоқда.
Видео тарқалиши ва харидорларнинг муносабати
Тадбиркорнинг ўз дўконида оддий тарзда ўтирган пайти акс эттирилган видео лавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, вирусга айланди. Шундан сўнг, тармоқ фойдаланувчилари ва айрим маҳаллий харидорлар унинг ташқи қиёфасини Исроил раҳбарига қиёслаб, салбий муносабат билдира бошлашди.
Оқибатда айрим харидорлар ундан маҳсулот сотиб олишдан бутунлай бош тортди, ҳатто бошқаларни ҳам мазкур дўконга бормасликка чақириб, бойкот қилишга уринишди.
«Мен бошқа бировнинг сиёсий фаолияти ёки ҳаракатларига ҳеч қандай алоқаси йўқ оддий тадбиркорман. Фақатгина ташқи ўхшашлик туфайлигина одамларнинг менга нисбатан бундай муносабатда бўлиши ва бизнес юритишимга тўсқинлик қилиши чинакам адолатсизликдир», — дея ўз эътирозларини билдирди тадбиркор.
Воқеа тафсилотлари ва кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Ҳодиса содир бўлган жой
Эрон (қуритилган мевалар ва ширинликлар дўкони)
Муаммонинг сабаби
Исроил бош вазири Биньямин Нетаняҳуга ташқи жиҳатдан жуда ўхшашлиги
Вазиятнинг келиб чиқиши
Дўконда олинган видеонинг ижтимоий тармоқларда тарқалиб кетиши
Тадбиркорнинг ҳолати
Харидорларнинг камайгани ва салбий муносабатларга дуч келаётгани
Жамият ва ташқи ўхшашлик феномени
Мазкур ҳолат замонавий ахборот жамиятида инсонларнинг шахсий ҳаёти ва касбий фаолияти кўпинча тасодифий омиллар ҳамда интернетдаги тармоқ кайфиятига боғланиб қолаётганини яққол кўрсатади. Ҳеч қандай сиёсий фаолиятга алоқаси бўлмаган оддий ишбилармон инсоннинг фақатгина ташқи қиёфаси туфайли кундалик тирикчилиги ва бизнеси зарар кўраётгани жамоатчилик ўртасида ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Сизнингча, ижтимоий тармоқлардаги бу каби ўхшашликлар ва уларнинг ортидан келиб чиқадиган асоссиз муносабатлар оддий инсонларнинг ҳаётига қанчалик таъсир қилмаслиги керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…