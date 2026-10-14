«Мухолифат келса, Фаластин давлати тузилади»: Нетаняхудан сайлов олдидан кескин баёнот

·15·Дунё
«Мухолифат келса, Фаластин давлати тузилади»: Нетаняхудан сайлов олдидан кескин баёнот

Исроил сиёсий доираларида парламент сайловлари арафасида кескинлик кучаймоқда. Исроил Бош вазири Биньямин Нетаняху агар бўлажак сайловларда мухолифат кучлари ғалаба қозонса, мустақил Фаластин давлати барпо этилишига йўл очилиши мумкинлигини таъкидлаб, сайловчиларга шошилинч огоҳлантириш билан чиқди.

Ҳукумат раҳбарининг таъкидлашича, рақибларининг ҳокимият тепасига келиши мамлакат миллий хавфсизлиги ва ҳарбий операциялари йўналишини тубдан ўзгартириб юборади.

«Қўшинлар олиб чиқилади, Эронга қарши чора кўрилмайди»

Нетаняху мухолифатнинг эҳтимолий сиёсати бўйича қатор кескин фикрларни билдирди:

  • Фаластин давлатининг ташкил топиши: Бош вазирнинг сўзларига кўра, ҳозирги мухолифат сайловда ютиб чиқса, Фаластин мустақиллиги ва унинг алоҳида давлат сифатида қарор топишига розилик беради;

  • Фронтлардаги чекиниш: У мухолиф кучлар Ливан ҳамда Ғазо секторида давом этаётган ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиб, Исроил қўшинларини ушбу ҳудудлардан тўлиқ олиб чиқиб кетишини даъво қилди;

  • Теҳронга қарши сукунат: Нетаняху, шунингдек, янги эҳтимолий ҳукумат Эронга нисбатан ҳеч қандай кескин қаршилик ёки чеклов чораларини кўрмаслигини, бу эса расмий Теҳроннинг минтақадаги мавқеини янада кучайтиришини таъкидлади.

Ҳал қилувчи сана: 27 октябрь

Исроилда навбатдаги парламент (Кнессет) сайловлари 27 октябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Мазкур сайлов нафақат мамлакат ички сиёсатини, балки Яқин Шарқ минтақасидаги уруш, хавфсизлик ва дипломатик жараёнларнинг кейинги тақдирини ҳам белгилаб бериши кутилмоқда. Сайлов куни яқинлашгани сари етакчи партиялар ўртасидаги ахборот ва сиёсий кураш янада кескин тус олмоқда.

Исроил парламент сайлавлариБиньямин НетаняхуФаластин мустақиллигиЭронга қарши чоралар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!2 октябр 15:26Трамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортдиТрамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортди17 сентябр 15:02Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!21 сентябр 16:12Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!27 сентябр 13:05Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?9 сентябр 11:54"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди17 сентябр 21:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда