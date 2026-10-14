«Мухолифат келса, Фаластин давлати тузилади»: Нетаняхудан сайлов олдидан кескин баёнот
Исроил сиёсий доираларида парламент сайловлари арафасида кескинлик кучаймоқда. Исроил Бош вазири Биньямин Нетаняху агар бўлажак сайловларда мухолифат кучлари ғалаба қозонса, мустақил Фаластин давлати барпо этилишига йўл очилиши мумкинлигини таъкидлаб, сайловчиларга шошилинч огоҳлантириш билан чиқди.
Ҳукумат раҳбарининг таъкидлашича, рақибларининг ҳокимият тепасига келиши мамлакат миллий хавфсизлиги ва ҳарбий операциялари йўналишини тубдан ўзгартириб юборади.
«Қўшинлар олиб чиқилади, Эронга қарши чора кўрилмайди»
Нетаняху мухолифатнинг эҳтимолий сиёсати бўйича қатор кескин фикрларни билдирди:
Фаластин давлатининг ташкил топиши: Бош вазирнинг сўзларига кўра, ҳозирги мухолифат сайловда ютиб чиқса, Фаластин мустақиллиги ва унинг алоҳида давлат сифатида қарор топишига розилик беради;
Фронтлардаги чекиниш: У мухолиф кучлар Ливан ҳамда Ғазо секторида давом этаётган ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиб, Исроил қўшинларини ушбу ҳудудлардан тўлиқ олиб чиқиб кетишини даъво қилди;
Теҳронга қарши сукунат: Нетаняху, шунингдек, янги эҳтимолий ҳукумат Эронга нисбатан ҳеч қандай кескин қаршилик ёки чеклов чораларини кўрмаслигини, бу эса расмий Теҳроннинг минтақадаги мавқеини янада кучайтиришини таъкидлади.
Ҳал қилувчи сана: 27 октябрь
Исроилда навбатдаги парламент (Кнессет) сайловлари 27 октябрь куни бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Мазкур сайлов нафақат мамлакат ички сиёсатини, балки Яқин Шарқ минтақасидаги уруш, хавфсизлик ва дипломатик жараёнларнинг кейинги тақдирини ҳам белгилаб бериши кутилмоқда. Сайлов куни яқинлашгани сари етакчи партиялар ўртасидаги ахборот ва сиёсий кураш янада кескин тус олмоқда.
Изоҳлар 0
…