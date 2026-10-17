Молдова ҳудудига 17 соат ичида Россияга тегишли деб топилган 5 та дрон қулади

·45·Дунё
Молдова ҳудудига 17 соат ичида Россияга тегишли деб топилган 5 та дрон қулади

Молдова ҳудудига 17 соатдан ортиқ вақт давомида Россияга тегишли деб топилган бешта дрон қулади. Ҳодисалардан сўнг мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги Россияни қоралади. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Маълум қилинишича, дронлар 15 октябрь кунидан 16 октябрь кунига ўтар кечаси ва 16 октябрь куни Молдова ҳаво ҳудудига кирган. Уларнинг барчаси мамлакатнинг асосан шимолий ва шарқий ҳудудларига қулаган. Ҳодисалар оқибатида бир киши енгил тан жароҳати олган, шунингдек, моддий зарар етган.

Молдова Ташқи ишлар вазирлиги мазкур ҳодисалар фуқаролар хавфсизлигига таҳдид солишини таъкидлади. Вазирлик баёнотида Россиянинг Украинага қарши уруши минтақавий барқарорликка ҳам бевосита таъсир кўрсатаётгани қайд этилди.

Дронлар билан боғлиқ ҳодисалар Россия элчиси Олег Озеровни изоҳ бериш учун чақиришга ҳам сабаб бўлган. Молдова ҳукумати аввал ҳам мамлакат ҳаво ҳудудининг бузилиши юзасидан Россия томонидан тушунтириш талаб қилган.

Молдова Президенти Майя Санду Россия ташқи сиёсатини мамлакат манфаатларига зид деб ҳисоблайди. У икки йилдан ортиқ вақтдан бери Молдовада фаолият юритаётган Россия элчиси Олег Озеровга дипломатик ваколатларини тасдиқловчи ҳужжатларни топширишга рухсат бермаган.

Ўз навбатида, Россия Молдова раҳбариятини Москвага нисбатан душманона сиёсат юритишда айблаб келади. Кремль матбуот котиби Дмитрий Песковнинг айтишича, икки мамлакат муносабатларини яхшилаш учун Майя Санду ҳукумати «русофобияга асосланган сиёсат»дан воз кечиши керак.

Молдова Ташқи ишлар вазирлигиМайя СандуОлег ОзеровДронлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...Сиёсий харита ўзгарадими? Руминия ва Молдова бирлашишга интилмоқда...25 июн 13:19Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди10 сентябр 10:42Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)Трамп Путиннинг НАТОга ҳужум қилиш режаси йўқлигини айтди (видео)6 сентябр 17:37Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:59Путин фармони Днестрбўйида янги кескинлик уйғотдиПутин фармони Днестрбўйида янги кескинлик уйғотди16 май 16:34Польша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотиладиПольша Украинага шарт қўйди: акс ҳолда МиГ-29 қирувчилари Болгарияга сотилади28 июл 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди