Россияда 555 метрлик ноодатий осмонўпар бино қурилиши маъқулланди

·10·Дунё
Россияда 555 метрлик ноодатий осмонўпар бино қурилиши маъқулланди

Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида баландлиги 555 метр бўлган “Лахта Сентр – 3” осмонўпар биноси қурилиши режалаштирилмоқда. 22 сентябрь куни Россия Бош давлат экспертизаси бинонинг лойиҳа ҳужжатларига ижобий хулоса берди. Тегишли маълумот Лойиҳа ҳужжатлари экспертизаси хулосаларининг ягона давлат реестрига киритилган. Бу ҳақда Новости недвижимости Москвы и России хабар берди.

Осмонўпар бино Санкт-Петербургнинг Приморский туманидаги Лахта ҳудудида, амалдаги “Лахта Сентр” биносининг ғарбий томонида қурилиши кўзда тутилган. Лойиҳанинг қурувчиси “Синергия”, техник буюртмачиси эса “Ренконс” компанияси ҳисобланади.

Лойиҳа бўйича бино 116 та ер усти ва учта ер ости қаватидан иборат бўлади. Унинг меъморий кўриниши марказий атриумлар атрофида юқорига қараб торайиб борувчи, бир-бирига ўралган иккита спиралсимон конструкциядан ташкил топади. Улар юқори қисмида умумий ҳажмга бирлашади.

Бинонинг 43-, 70- ва 88-қаватларида “қишки боғлар” ташкил этилиши режалаштирилган. Ушбу ҳудудларда кўкаламзорлаштирилган дам олиш жойлари, музокара хоналари ва кафетерийлар бўлади.

Биринчи ва 100-қаватларда ноозиқ-овқат маҳсулотлари дўконлари, минимаркет, дорихона киоски, совға-салом ва китоб савдоси учун жойлар кўзда тутилган. 100- ва 103-қаватларда эса кўргазма майдони ҳамда кузатув майдончалари ташкил этилади.

Маълумотларга кўра, осмонўпар бинолар қурилишини 2026 йил охирига қадар бошлаш, 2033 йилда якунлаш режалаштирилган. Бироқ ички безак ишлари яна бир неча йил давом этиши мумкин. Ҳужжатларда янги бизнес кластерига кўчиб кириш 2042 йилдан кейин режалаштирилгани қайд этилган.

Лахта Сентр – 3СинергияРенконсЛахта
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...Озодлик ҳайкалидан ҳам баланд қамоқхона: Манҳэттенда «Jailscraper» қад ростламоқда...16 сентябр 08:00Минтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқдаМинтақадаги энг баланд осмонўпар бино: Душанбеда 340 метрли минора қурилмоқда4 сентябр 20:51Пекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалдиПекинда самолёт осмонўпар бинога урилди: даҳшатли кадрлар тарқалди26 июн 21:42Саудия Арабистонида дунёдаги илк километрлик бино қад кўтармоқдаСаудия Арабистонида дунёдаги илк километрлик бино қад кўтармоқда17 апрел 12:03Вьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортдиВьетнамда “качок” хўрозлар эътибор тортдиБугун 19:4550 ёшли хитойлик шифокор карьерасини ташлаб, булочка сотишда ҳақиқий бахтини топди!50 ёшли хитойлик шифокор карьерасини ташлаб, булочка сотишда ҳақиқий бахтини топди!Бугун 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота