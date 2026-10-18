Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирди
Хитойда маст ҳолда автомобиль бошқаргани учун қамоқ жазосига тортилиши мумкин бўлган эркак қонун олдидаги жавобгарликдан қочиш мақсадида ўз ўлимини сохталаштирди. У ҳатто оила аъзоларини ҳам режасига жалб қилиб, сохта дафн маросимини ташкил этди. Бироқ бу ғайриоддий режа уни жазодан қутқариб қолмади.
Хунань провинцияси полицияси яқинда ўтган йилнинг январь ойида содир бўлган ушбу воқеа тафсилотларини эълон қилди. Си фамилияси билан танилган эркак полиция ходимлари томонидан тўхтатилиб, маст ҳолда машина бошқаргани учун ҳибсга олинган. Текширув давомида у аввал ҳам икки марта маст ҳолда ва ҳайдовчилик гувоҳномасисиз автомобиль бошқаргани аниқланган. Шу сабабли учинчи қоидабузарлик учун уни қамоқ жазоси кутаётган эди.
Кафиллик асосида озодликда юрган Си қамалиш хавфидан қўрқиб, жазодан қочишнинг кескин усулини танлади. У оила аъзоларини ўз ўлими ва дафн маросимини сохталаштиришга кўндирди. Режага кўра, ҳамма уни вафот этган деб ўйлаши, ўзи эса полициядан яшириниб кетиши керак эди.
Ўтган йилнинг июнь ойида Си ва унинг оиласи режани амалга оширишга киришди. Улар дастлаб тобут сотиб олишди. Кейин эркак уйида ўз ўлимини ҳақиқийдек кўрсатишга ҳаракат қилди: бўш дори идишларини сочиб ташлади, нафасини узоқ вақт ушлаб туришни машқ қилди ва танасини совуқ сақлаш учун махсус ускуналардан фойдаланди. У шу йўл билан дори воситаларини меъёрдан ортиқ қабул қилиш оқибатида вафот этгандек кўринишни мақсад қилган.
Айрим қўшнилар кейинчалик полицияга Сининг жасадини кўрганини айтишган. Бироқ унинг онаси ва бувиси юзини мато билан ёпиб, дорилар таъсирида юзи ўзгариб кетганини баҳона қилишган. Дафн маросими ўша куниёқ ўтказилган. Тобут ерга туширилаётган вақтда эса Си аллақачон Юньнань провинцияси томон йўл олган эди.
Бироқ сохта ўлим режасида бир қатор шубҳали жиҳатлар бор эди. Жумладан, тобут Си «вафот этишидан» олдин сотиб олинган, оиласи эса тез ёрдам чақирмаган ва полицияга ҳам хабар бермаган. Бу ҳолатлар ҳуқуқ-тартибот идораларининг эътиборини тортди.
Текширувлар давомида Си учун ўлим ҳақидаги гувоҳнома расмийлаштирилмагани ва унинг жасади кремация қилингани ҳақида ҳам ҳеч қандай маълумот йўқлиги аниқланди. Қўшниларнинг бирортаси дафндан олдин унинг юзини кўрмагани ҳам шубҳаларни кучайтирди. Кузатув камералари ёзувлари ва банк маълумотлари эса эркакнинг тирик эканини тасдиқлади. Шундан сўнг полиция уни қидириш ишларини бошлади.
Си жорий йилнинг апрель ойида қўлга олинди. Суд уни беш ойлик жиноий қамоқ жазосига ва 20 минг юан, яъни тахминан 3 минг доллар жарима тўлашга ҳукм қилди.
Айни пайтда унинг онаси ва бувисига нисбатан ҳам алоҳида жиноий тергов олиб борилмоқда. Улар ҳуқуқбузарга ёрдам бериш ва уни яширишда гумонланмоқда.
Шу тариқа, маст ҳолда автомобиль бошқаргани учун жазодан қочишга уринган эркакнинг ғайриоддий режаси уни янада жиддий ҳуқуқий муаммоларга дучор қилди.
Изоҳлар 0
…