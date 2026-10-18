Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирди

·36·Дунё
Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирди

Хитойда маст ҳолда автомобиль бошқаргани учун қамоқ жазосига тортилиши мумкин бўлган эркак қонун олдидаги жавобгарликдан қочиш мақсадида ўз ўлимини сохталаштирди. У ҳатто оила аъзоларини ҳам режасига жалб қилиб, сохта дафн маросимини ташкил этди. Бироқ бу ғайриоддий режа уни жазодан қутқариб қолмади.

Хунань провинцияси полицияси яқинда ўтган йилнинг январь ойида содир бўлган ушбу воқеа тафсилотларини эълон қилди. Си фамилияси билан танилган эркак полиция ходимлари томонидан тўхтатилиб, маст ҳолда машина бошқаргани учун ҳибсга олинган. Текширув давомида у аввал ҳам икки марта маст ҳолда ва ҳайдовчилик гувоҳномасисиз автомобиль бошқаргани аниқланган. Шу сабабли учинчи қоидабузарлик учун уни қамоқ жазоси кутаётган эди.

Кафиллик асосида озодликда юрган Си қамалиш хавфидан қўрқиб, жазодан қочишнинг кескин усулини танлади. У оила аъзоларини ўз ўлими ва дафн маросимини сохталаштиришга кўндирди. Режага кўра, ҳамма уни вафот этган деб ўйлаши, ўзи эса полициядан яшириниб кетиши керак эди.

Ўтган йилнинг июнь ойида Си ва унинг оиласи режани амалга оширишга киришди. Улар дастлаб тобут сотиб олишди. Кейин эркак уйида ўз ўлимини ҳақиқийдек кўрсатишга ҳаракат қилди: бўш дори идишларини сочиб ташлади, нафасини узоқ вақт ушлаб туришни машқ қилди ва танасини совуқ сақлаш учун махсус ускуналардан фойдаланди. У шу йўл билан дори воситаларини меъёрдан ортиқ қабул қилиш оқибатида вафот этгандек кўринишни мақсад қилган.

Айрим қўшнилар кейинчалик полицияга Сининг жасадини кўрганини айтишган. Бироқ унинг онаси ва бувиси юзини мато билан ёпиб, дорилар таъсирида юзи ўзгариб кетганини баҳона қилишган. Дафн маросими ўша куниёқ ўтказилган. Тобут ерга туширилаётган вақтда эса Си аллақачон Юньнань провинцияси томон йўл олган эди.

Бироқ сохта ўлим режасида бир қатор шубҳали жиҳатлар бор эди. Жумладан, тобут Си «вафот этишидан» олдин сотиб олинган, оиласи эса тез ёрдам чақирмаган ва полицияга ҳам хабар бермаган. Бу ҳолатлар ҳуқуқ-тартибот идораларининг эътиборини тортди.

Текширувлар давомида Си учун ўлим ҳақидаги гувоҳнома расмийлаштирилмагани ва унинг жасади кремация қилингани ҳақида ҳам ҳеч қандай маълумот йўқлиги аниқланди. Қўшниларнинг бирортаси дафндан олдин унинг юзини кўрмагани ҳам шубҳаларни кучайтирди. Кузатув камералари ёзувлари ва банк маълумотлари эса эркакнинг тирик эканини тасдиқлади. Шундан сўнг полиция уни қидириш ишларини бошлади.

Си жорий йилнинг апрель ойида қўлга олинди. Суд уни беш ойлик жиноий қамоқ жазосига ва 20 минг юан, яъни тахминан 3 минг доллар жарима тўлашга ҳукм қилди.

Айни пайтда унинг онаси ва бувисига нисбатан ҳам алоҳида жиноий тергов олиб борилмоқда. Улар ҳуқуқбузарга ёрдам бериш ва уни яширишда гумонланмоқда.

Шу тариқа, маст ҳолда автомобиль бошқаргани учун жазодан қочишга уринган эркакнинг ғайриоддий режаси уни янада жиддий ҳуқуқий муаммоларга дучор қилди.

ХитойХунаньСи фамилиясиМаст ҳолда автомобиль бошқариш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиХитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирди14 август 18:04Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)12 август 11:10Оятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этадиОятуллоҳ Али Хоманаийнинг жасади Ироққа етказилди, дафн 9 июлгача давом этади8 июл 12:01Оналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келиндиОналарнинг фарёди: Қозоғистонда чўкиб кетган аскарларнинг жасади уйларига олиб келинди26 сентябр 10:29«Ўргимчак-одам» фильми юлдузи Тоби Магуайр собиқ рафиқасининг тўй маросимини бошқариб берди«Ўргимчак-одам» фильми юлдузи Тоби Магуайр собиқ рафиқасининг тўй маросимини бошқариб берди13 октябр 23:07Эрон Хоманаий учун дафн маросимига ҳозирлик кўрмоқдаЭрон Хоманаий учун дафн маросимига ҳозирлик кўрмоқда30 май 15:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда