Ҳоланд фамилияси учун судлашмоқда: полшалик электрик унинг номини бренд қилиб олган
«Манчестер Сити» ва Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Ҳоланд майдон ташқарисида ҳам кутилмаган рақибга дуч келди. Футболчи ўз фамилиясидан бренд сифатида фойдаланиш ҳуқуқи учун полшалик электрик билан боғлиқ ҳуқуқий низога аралашган.
The Sun нашри маълумотларига кўра, Ҳоланд 2023 йилда ўз фамилиясини шахсий бренд сифатида рўйхатдан ўтказишга ҳаракат қилган. Бироқ ўшанда Европа Иттифоқида «Haaland» савдо белгиси бошқа шахс номига аввалроқ қайд этилгани маълум бўлган.
Электрик «Haaland» номини қандай қилиб ўзлаштирган?
Гап полшалик Михал Вас ҳақида кетмоқда. У 2022 йилда «Haaland» номини Европа Иттифоқи ҳудудида савдо белгиси сифатида рўйхатдан ўтказган.
Ушбу белги спорт кийимлари, футбол пойабзаллари, энергетик ичимликлар, озиқ-овқат қўшимчалари, спорт сумкалари, ўйинчоқлар ва бошқа маҳсулотларни қамраб олган. Ҳатто аёллар ички кийимлари ҳам рўйхатга киритилган.
Полшалик электрик эса «Haaland» номи ўзининг High Advanced Activity Land лойиҳаси қисқартмаси эканини таъкидлаган. У футболчининг машҳурлигидан фойдаланиш нияти бўлмаганини билдирган.
Комиссия электрикнинг далилларига ишонмади
Эрлинг Ҳоланднинг ҳуқуқшунослари савдо белгиси футболчининг машҳур фамилиясидан ноқонуний равишда фойдаланиш мақсадида рўйхатдан ўтказилганини таъкидлаган.
Европа Иттифоқи интеллектуал мулк идораси (EUIPO) мутахассислари ҳам ишни кўриб чиқиб, полшалик аризачининг далилларини ишонарли деб топмаган. Натижада 2025 йил сентябрь ойида савдо белгисини бекор қилиш ҳақида қарор қабул қилинган.
Электрик бу қарор устидан шикоят қилган, аммо 2026 йил май ойида EUIPO апелляция палатаси ҳам аввалги қарорни ўз кучида қолдирган.
Мутахассислар, жумладан, «Haaland» сўзининг дастлабки ҳарфлари High Advanced Activity иборасини англатади, деган изоҳни мантиқан ишончли деб ҳисобламаган.
Энди низо Европа судига кўчди
Полшалик электрик EUIPO қарорларига рози бўлмай, Европа Иттифоқи Умумий судига мурожаат қилган. Европа Иттифоқининг расмий ҳуқуқий ҳужжатларида ушбу иш 2026 йил 22 июлда Т-460/26 рақами билан рўйхатга олинган.
Шикоятчи савдо белгисини бекор қилиш ҳақидаги қарорни ўзгартиришни сўрамоқда. Демак, Ҳоланднинг фамилияси билан боғлиқ ҳуқуқий низо ҳали якунига етмаган.
Бу ерда муҳим жиҳат бор: гап футболчининг фамилиясини бошқа одамлар умуман ишлатиши мумкин эмаслиги ҳақида эмас, балки муайян товар ва хизматлар учун «Haaland» номини Европа Иттифоқида савдо белгиси сифатида ким рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқига эгалиги ҳақида кетмоқда.
Ҳоланд учун фамилия ҳам шахсий брендга айланди
Эрлинг Ҳоланд сўнгги йилларда жаҳон футболидаги энг машҳур ҳужумчилардан бирига айланди. Унинг номи нафақат спорт майдонидаги натижалари, балки тижорий лойиҳалар учун ҳам катта қийматга эга.
Шу боис футболчининг фамилиясидан фойдаланиш ҳуқуқи атрофидаги низо оддий савдо белгиси баҳсидан кўра кенгроқ аҳамият касб этмоқда. Бу машҳур спортчиларнинг исми ва фамилияси шахсий бренд сифатида қандай ҳимоя қилиниши масаласини ҳам кун тартибига олиб чиқади.
Энди асосий савол — Европа суди полшалик электрикнинг шикоятини қаноатлантирадими ёки Ҳоланд фойдасига чиқарилган қарор ўз кучида қоладими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…