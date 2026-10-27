Хитойлик тадбиркор мотоциклда сув устида 40,74 километр йўл босиб, жаҳон рекордини ўрнатди

·0·Дунё
Хитойлик тадбиркор мотоциклда сув устида 40,74 километр йўл босиб, жаҳон рекордини ўрнатди

Хитойлик тадбиркор ва ZXMOTO мотоцикл компанияси асосчиси Жанг Сюэ махсус мослаштирилган мотоциклда дарё суви устида 40,74 километр масофани босиб ўтиб, Гиннеснинг жаҳон рекордини ўрнатди. Бу ҳақда Хитойнинг Синьхуа ахборот агентлиги хабар берди.

Ушбу уриниш 25 октябрь куни Хитойнинг Хунань провинциясидаги Хуайхуа шаҳри, Маян-Мяо автоном округи ҳудудида жойлашган Цзинцзян дарёсида амалга оширилди. Жанг Сюэ MX450 русумли мотоциклда очиқ сув ҳавзаси бўйлаб тўхтамасдан ҳаракатланиб, аввалги 31,8 километрлик рекордни янгилади.

Сув устида ҳаракатланиш учун мотоцикл махсус қайта жиҳозланган. Унга сувда сирпаниб ҳаракатланиш имконини берувчи амфибия мосламалари ўрнатилган, ёнилғи баки катталаштирилган ва сув ўтказмайдиган ҳимоя тизими такомиллаштирилган. Мотоциклнинг орқа ғилдирагидаги махсус протекторлар сувни орқага итариб, олдинга ҳаракатланишга ёрдам берган.

Рекордни ўрнатиш жараёнида Гиннеснинг жаҳон рекордлари вакиллари иштирок этган. Масофа GPS маълумотлари, вақт қайдлари ва видеоёзувлар орқали текширилган.

Жанг Сюэнинг сув устида мотоцикл ҳайдашга бўлган уринишлари 2009 йилда бошланган. Ўшанда у бир неча бор ҳаракат қилиб кўрган, бироқ энг узоғи 20 метр масофани босиб ўта олган. 17 йилдан кейин эса у ўз мақсадига эришди.

Жанг Сюэнинг айтишича, бу сафар асосий мақсад тезликни ошириш эмас, балки бутун масофани барқарор ва хавфсиз босиб ўтиш бўлган. Унинг жамоаси мотоциклни тайёрлаш ва синовдан ўтказиш учун бир неча ой давомида иш олиб борган.

Жанг СюэZXMOTOГиннеснинг жаҳон рекордлариХунань
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилдиХитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилди24 октябр 10:28Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирдиХитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирди18 октябр 23:15Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиХитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирди14 август 18:04Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)12 август 11:10Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!23 сентябр 14:59Италиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатдиИталиялик талабалар етти метрлик қоғоз самолёт ясаш билан рекорд ўрнатдиКеча 23:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда