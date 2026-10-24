Хитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилди
Хитойнинг Хунань провинциясидаги тажриба далаларида қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳақиқий сенсацияга сабаб бўлган ҳосил етиштирилди. Маҳаллий селекционер ва олимлар томонидан яратилган янги гибрид шоли пояларининг баландлиги бу йилги куз мавсумида нақ 2,2 метргача етди.
Ушбу кўрсаткич нафақат одатий шоли навларидан икки баробар баланд, балки ўртача инсон бўйидан ҳам сезиларли даражада юқоридир.
«Гигант шоли»: Илм-фан ва селекция мўъжизаси
Мазкур ноодатий натижа узоқ йиллик илмий тадқиқотлар ва мураккаб чатиштириш тажрибалари самараси ҳисобланади:
Рекорд даражадаги баландлик: Одатдаги шоли поялари 80–120 сантиметр оралиғида бўлса, Хунань далаларидаги янги чатиштирилган нав 2,2 метрлик дарахтсимон кўринишга эга бўлган;
Мустаҳкам поя ва юқори ҳосилдорлик: Поянинг ҳаддан ташқари баланд бўлиши унинг шамол ёки оғирликдан ётиб қолишига сабаб бўлмайди — селекционерлар унинг илдиз ва тана тизимини махсус чидамли шаклда ривожлантиришган;
Кўпроқ дон сиғими: Поянинг йириклиги ҳар бир бошоқда одатдагидан сезиларли даражада кўп шоли дони етилишига ҳамда майдондан олинадиган умумий ҳосил салмоғини каррасига оширишга хизмат қилади.
Озиқ-овқат хавфсизлиги ва Хитой тажрибасининг аҳамияти
Хитой дунё бўйича агротехнологиялар, селекция ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида энг илғор марказлардан бири саналади:
Илм-фанга тикилган сармоя: Мамлакатда қишлоқ хўжалиги генетикаси, чатиштириш ва янги серҳосил навларни яратишга давлат даражасида улкан маблағ ҳамда илмий база йўналтирилади;
Глобал очликка қарши жавоб: Ер майдонлари чекланган ва аҳоли сони кўпайиб бораётган даврда бу каби кашфиётлар камроқ ердан бир неча баробар кўп маҳсулот олиш имконини беради;
Ўрганиш зарур бўлган тажриба: Бугунги кунда сув тақчиллиги ва иқлим ўзгариши хавфи ортиб бораётган шароитда, Хитой олимларининг агросаноатдаги бундай инновацион ишланмаларини ўрганиш ва маҳаллий шароитга мослаштириш муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…