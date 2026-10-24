Хитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилди

·6·Дунё
Хитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилди

Хитойнинг Хунань провинциясидаги тажриба далаларида қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳақиқий сенсацияга сабаб бўлган ҳосил етиштирилди. Маҳаллий селекционер ва олимлар томонидан яратилган янги гибрид шоли пояларининг баландлиги бу йилги куз мавсумида нақ 2,2 метргача етди.

Ушбу кўрсаткич нафақат одатий шоли навларидан икки баробар баланд, балки ўртача инсон бўйидан ҳам сезиларли даражада юқоридир.

«Гигант шоли»: Илм-фан ва селекция мўъжизаси

Мазкур ноодатий натижа узоқ йиллик илмий тадқиқотлар ва мураккаб чатиштириш тажрибалари самараси ҳисобланади:

  • Рекорд даражадаги баландлик: Одатдаги шоли поялари 80–120 сантиметр оралиғида бўлса, Хунань далаларидаги янги чатиштирилган нав 2,2 метрлик дарахтсимон кўринишга эга бўлган;

  • Мустаҳкам поя ва юқори ҳосилдорлик: Поянинг ҳаддан ташқари баланд бўлиши унинг шамол ёки оғирликдан ётиб қолишига сабаб бўлмайди — селекционерлар унинг илдиз ва тана тизимини махсус чидамли шаклда ривожлантиришган;

  • Кўпроқ дон сиғими: Поянинг йириклиги ҳар бир бошоқда одатдагидан сезиларли даражада кўп шоли дони етилишига ҳамда майдондан олинадиган умумий ҳосил салмоғини каррасига оширишга хизмат қилади.

Озиқ-овқат хавфсизлиги ва Хитой тажрибасининг аҳамияти

Хитой дунё бўйича агротехнологиялар, селекция ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида энг илғор марказлардан бири саналади:

  • Илм-фанга тикилган сармоя: Мамлакатда қишлоқ хўжалиги генетикаси, чатиштириш ва янги серҳосил навларни яратишга давлат даражасида улкан маблағ ҳамда илмий база йўналтирилади;

  • Глобал очликка қарши жавоб: Ер майдонлари чекланган ва аҳоли сони кўпайиб бораётган даврда бу каби кашфиётлар камроқ ердан бир неча баробар кўп маҳсулот олиш имконини беради;

  • Ўрганиш зарур бўлган тажриба: Бугунги кунда сув тақчиллиги ва иқлим ўзгариши хавфи ортиб бораётган шароитда, Хитой олимларининг агросаноатдаги бундай инновацион ишланмаларини ўрганиш ва маҳаллий шароитга мослаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Хунаньгигант шолиқишлоқ хўжалиги селекциясиагротехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирдиХитойлик эркак қамалмаслик учун ўз дафн маросимини уюштирди18 октябр 23:15Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиХитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирди14 август 18:04Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)Бунақаси ҳали бўлмаган: Хитойда болакай бурнига кодли қулфни тиқиб олди (видео)12 август 11:10Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!Японияда деҳқонлар шоли далаларида санъат асарларини яратиб барчани ҳайрон қолдирмоқда!30 июл 02:452,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида8 август 16:50Қозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиҚозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилди9 сентябр 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди