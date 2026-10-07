Кўзи деярли кўрмайдиган эркак маст ҳолда 241 км машина ҳайдади

·3·Дунё
Кўзи деярли кўрмайдиган эркак маст ҳолда 241 км машина ҳайдади

Англиянинг Хаддерсфилд шаҳрида яшовчи 50 ёшли кўзи деярли кўрмайдиган эркак маст ҳолда автомобиль бошқариб, автомагистрал бўйлаб 150 милга, яъни қарийб 241 километр масофага йўл босди. Энг ҳайратланарлиси, у нафақат маст бўлган, балки ҳайдовчилик гувоҳномаси ҳам бўлмаган.

Бу воқеадан кейин эркак тирик қолганининг ўзи катта омад экани айтилмоқда. Ҳодиса 29 июнь куни эрталаб содир бўлган.

Ўша куни Англия полиция ходимлари Карлайл яқинидаги M6 автомагистралида навбатчилик қилаётган пайтда Opel Meriva автомобилининг бир йўлакдан бошқасига беқарор равишда ўтиб, йўлда ғалати ҳаракатланаётганига эътибор қаратган.

Полиция аввал хавфли ва эҳтиётсиз ҳайдовчини ушлаган, деб ўйлаган. Бироқ автомобиль тўхтатилганидан кейин вазият кутилганидан анча жиддий экани маълум бўлди. Ҳайдовчи яққол маст ҳолатда эди. Қолаверса, унинг ҳайдовчилик гувоҳномаси ҳам, суғуртаси ҳам бўлмаган ва у деярли бутунлай кўрмайдиган инсон бўлиб чиқди.

Тўрт шиша вино ичиб, Шотландияга йўл олган

Яқинда бўлиб ўтган суд мажлисида Энтони Холл маст ҳолда автомобиль бошқарганини, ҳайдовчилик гувоҳномаси ва суғуртасиз машина ҳайдаганини ҳамда шеригига тегишли автомобильни унинг розилигисиз олганини тан олди.

Унинг адвокати судда Холл оғир шахсий вазиятдан чиқиб кетишга уриниб, шундай қарор қабул қилганини айтди. Ҳимоя томони эркакнинг муносабатларидаги муаммолар ва молиявий қийинчиликлар унинг руҳий босим остида қолишига сабаб бўлганини таъкидлади.

Бироқ бу ҳолат кўзи деярли кўрмайдиган инсон нима сабабдан маст ҳолда автомагистралга чиқиб, рулга ўтирганини изоҳлаш учун етарли бўлмади.

Холлнинг ўзи шериги билан бирга тўрт шиша вино ичганидан сўнг муаммоларидан узоқлашиш мақсадида Шотландияга боришга қарор қилганини айтди.

У ҳеч қачон ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган. Шунга қарамай, Холл ҳаётининг катта қисмини автомобиль билан боғлиқ ишлар атрофида ўтказгани ва шу сабабли машина бошқаришни биламан, деб ҳисоблаган.

Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, у икки йил аввал деярли тўлиқ кўриш қобилиятини йўқотган бўлса-да, бу ҳолат уни автомобиль руллига ўтириш қароридан қайтармаган.

Ёқилғи қуйиш учун ҳам тўхтаган

Полиция ҳисоботида қайд этилишича, Холл M6 автомагистрали бўйлаб ҳаракатланаётган вақтида ҳатто ёқилғи қуйиш шохобчасига кириб, машинасига ёқилғи қуйган.

У ерда унга шохобча ходимлари ёрдам берган. Бироқ ходимлар унинг маст ҳолатда экани ёки кўриш қобилияти деярли йўқлигини полицияга маълум қилмаган.

Машинани катта юк машинасининг чироқлари ортидан ҳайдаган

Кўзи деярли кўрмайдиган, маст ҳолдаги инсон қандай қилиб кечаси автомагистрал бўйлаб 150 мил, яъни 241 километр масофани босиб ўтгани табиий равишда савол туғдиради.

Холл буни ўзига хос тарзда изоҳлаган. Унинг айтишича, у ҳали ҳам чироқларни хира кўра оларди. Шунинг учун йўлда катта юк машинасининг ортидан ҳаракатланиб, унинг орқа чироқларига қараб борган.

Бироқ бу усул ҳам хавфсиз ҳаракатланиш учун етарли бўлмаган. Полиция ходимлари унинг автомобили йўлда бир неча марта бир йўлакдан иккинчисига ўтиб кетганини ва ҳатто йўлнинг фавқулодда тўхташ қисмига чиқиб кетганини кузатган.

Бундай ҳолатда жиддий йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлмаганининг ўзи катта омад бўлди. Бироқ Холлнинг қилмиши жазосиз қолмади.

Суд уни 36 ҳафта муддатга озодликдан маҳрум қилишга ҳукм қилди. Бироқ жазо 18 ой муддатга шартли равишда тўхтатиб турилди.

Бундан ташқари, Холлга 90 кун давомида алкогол истеъмол қилмаслик ва реабилитация дастурида иштирок этиш мажбурияти юклатилди.

Энтони ХоллM6 автомагистралиБуюк Британияйўл-транспорт ҳодисаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўзи ожиз эркак 240 км машина ҳайдаб, полицияга тушдиКўзи ожиз эркак 240 км машина ҳайдаб, полицияга тушди30 сентябр 22:31Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!Ҳиндистонда маст бўлиб ухлаб қолган маймун видеоси тармоқларни ларзага келтирди!27 сентябр 08:25АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?7 июл 11:39Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиХитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирди14 август 18:04Венгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учдиВенгрияда маст эркак самолёт ўғирлаб, АЭС томон учди1 сентябр 09:40Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?