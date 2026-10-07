Кўзи деярли кўрмайдиган эркак маст ҳолда 241 км машина ҳайдади
Англиянинг Хаддерсфилд шаҳрида яшовчи 50 ёшли кўзи деярли кўрмайдиган эркак маст ҳолда автомобиль бошқариб, автомагистрал бўйлаб 150 милга, яъни қарийб 241 километр масофага йўл босди. Энг ҳайратланарлиси, у нафақат маст бўлган, балки ҳайдовчилик гувоҳномаси ҳам бўлмаган.
Бу воқеадан кейин эркак тирик қолганининг ўзи катта омад экани айтилмоқда. Ҳодиса 29 июнь куни эрталаб содир бўлган.
Ўша куни Англия полиция ходимлари Карлайл яқинидаги M6 автомагистралида навбатчилик қилаётган пайтда Opel Meriva автомобилининг бир йўлакдан бошқасига беқарор равишда ўтиб, йўлда ғалати ҳаракатланаётганига эътибор қаратган.
Полиция аввал хавфли ва эҳтиётсиз ҳайдовчини ушлаган, деб ўйлаган. Бироқ автомобиль тўхтатилганидан кейин вазият кутилганидан анча жиддий экани маълум бўлди. Ҳайдовчи яққол маст ҳолатда эди. Қолаверса, унинг ҳайдовчилик гувоҳномаси ҳам, суғуртаси ҳам бўлмаган ва у деярли бутунлай кўрмайдиган инсон бўлиб чиқди.
Тўрт шиша вино ичиб, Шотландияга йўл олган
Яқинда бўлиб ўтган суд мажлисида Энтони Холл маст ҳолда автомобиль бошқарганини, ҳайдовчилик гувоҳномаси ва суғуртасиз машина ҳайдаганини ҳамда шеригига тегишли автомобильни унинг розилигисиз олганини тан олди.
Унинг адвокати судда Холл оғир шахсий вазиятдан чиқиб кетишга уриниб, шундай қарор қабул қилганини айтди. Ҳимоя томони эркакнинг муносабатларидаги муаммолар ва молиявий қийинчиликлар унинг руҳий босим остида қолишига сабаб бўлганини таъкидлади.
Бироқ бу ҳолат кўзи деярли кўрмайдиган инсон нима сабабдан маст ҳолда автомагистралга чиқиб, рулга ўтирганини изоҳлаш учун етарли бўлмади.
Холлнинг ўзи шериги билан бирга тўрт шиша вино ичганидан сўнг муаммоларидан узоқлашиш мақсадида Шотландияга боришга қарор қилганини айтди.
У ҳеч қачон ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган. Шунга қарамай, Холл ҳаётининг катта қисмини автомобиль билан боғлиқ ишлар атрофида ўтказгани ва шу сабабли машина бошқаришни биламан, деб ҳисоблаган.
Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, у икки йил аввал деярли тўлиқ кўриш қобилиятини йўқотган бўлса-да, бу ҳолат уни автомобиль руллига ўтириш қароридан қайтармаган.
Ёқилғи қуйиш учун ҳам тўхтаган
Полиция ҳисоботида қайд этилишича, Холл M6 автомагистрали бўйлаб ҳаракатланаётган вақтида ҳатто ёқилғи қуйиш шохобчасига кириб, машинасига ёқилғи қуйган.
У ерда унга шохобча ходимлари ёрдам берган. Бироқ ходимлар унинг маст ҳолатда экани ёки кўриш қобилияти деярли йўқлигини полицияга маълум қилмаган.
Машинани катта юк машинасининг чироқлари ортидан ҳайдаган
Кўзи деярли кўрмайдиган, маст ҳолдаги инсон қандай қилиб кечаси автомагистрал бўйлаб 150 мил, яъни 241 километр масофани босиб ўтгани табиий равишда савол туғдиради.
Холл буни ўзига хос тарзда изоҳлаган. Унинг айтишича, у ҳали ҳам чироқларни хира кўра оларди. Шунинг учун йўлда катта юк машинасининг ортидан ҳаракатланиб, унинг орқа чироқларига қараб борган.
Бироқ бу усул ҳам хавфсиз ҳаракатланиш учун етарли бўлмаган. Полиция ходимлари унинг автомобили йўлда бир неча марта бир йўлакдан иккинчисига ўтиб кетганини ва ҳатто йўлнинг фавқулодда тўхташ қисмига чиқиб кетганини кузатган.
Бундай ҳолатда жиддий йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлмаганининг ўзи катта омад бўлди. Бироқ Холлнинг қилмиши жазосиз қолмади.
Суд уни 36 ҳафта муддатга озодликдан маҳрум қилишга ҳукм қилди. Бироқ жазо 18 ой муддатга шартли равишда тўхтатиб турилди.
Бундан ташқари, Холлга 90 кун давомида алкогол истеъмол қилмаслик ва реабилитация дастурида иштирок этиш мажбурияти юклатилди.
Изоҳлар 0
…