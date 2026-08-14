Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирди
Хитойнинг Хунань провинциясида бир эркак маст ҳолда машина бошқаргани учун жавобгарликдан қутулиш мақсадида ўз ўлимини саҳналаштирди. Бироқ мураккаб режа полиция тергови давомида фош қилиниб, у қўлга олинди.
Хитой полицияси маълумотига кўра, фақат Си фамилияси билан таништирилган гумонланувчи яқинда спиртли ичимлик таъсирида автомобил бошқаргани учун ушланган. Тергов жараёнида унинг аввал ҳам икки марта маст ҳолда ва ҳайдовчилик гувоҳномасисиз машина бошқаргани аниқланган.
Учинчи марта қўлга тушганидан кейин қамоқ жазосидан қўрққан эркак жазодан қутулиш учун ўз ўлимини сохталаштиришга қарор қилган. У бу режани амалга оширишда оила аъзоларидан ҳам ёрдам олган.
Полиция маълумотига кўра, гумонланувчи олдиндан тобут сотиб олган, уйи атрофига бўш дори идишларини сочиб қўйган ва гўёки дори воситаларини ортиқча қабул қилиб, вафот этгани ҳақида тасаввур уйғотган.
Дафн маросими ҳам саҳналаштирилган
Режага кўра, эркакнинг онаси ва бувиси дафн маросими вақтида унинг юзини мато билан ёпиб қўйган. Улар қўшниларга дори таъсири сабабли юзи қаттиқ шикастланганини айтишган.
Шу куни шошилинч тарзда дафн маросими ҳам ўтказилган. Бироқ бу вақтда эркак яширинча бошқа провинцияга қочиб кетган.
Терговчилар бир қатор шубҳали ҳолатларни аниқлагандан сўнг, воқеанинг ҳақиқий тафсилотларини текширишга киришган. Маълум бўлишича, тобут гўёки ўлимдан олдин сотиб олинган, тез ёрдам чақирилмаган, полицияга хабар берилмаган ва ўлим ёки дафн ҳақида расмий қайд ҳам мавжуд бўлмаган.
Қўшнилардан олинган маълумотлар ҳамда кузатув камералари тасвирларини ўрганиш натижасида полиция эркакнинг тирик эканини аниқлаган. Шундан сўнг у бошқа ҳудудда қўлга олинган.
Суд эркакни беш ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилди ва унга 20 минг юань миқдорида жарима солди. Шунингдек, уни яшириш ва ҳуқуқ-тартибот идораларидан маълумотни беркитишда ёрдам бергани гумон қилинган онаси ҳамда бувисига нисбатан ҳам ҳуқуқий жараён бошланган.
Шундай қилиб, қамоқдан қутулиш учун ўз ўлими ҳақида саҳна қўйган эркакнинг режаси қўшнилар маълумоти ва кузатув камералари орқали фош этилди.
…