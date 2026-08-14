Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирди

·0·Дунё
Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирди

Хитойнинг Хунань провинциясида бир эркак маст ҳолда машина бошқаргани учун жавобгарликдан қутулиш мақсадида ўз ўлимини саҳналаштирди. Бироқ мураккаб режа полиция тергови давомида фош қилиниб, у қўлга олинди.

Хитой полицияси маълумотига кўра, фақат Си фамилияси билан таништирилган гумонланувчи яқинда спиртли ичимлик таъсирида автомобил бошқаргани учун ушланган. Тергов жараёнида унинг аввал ҳам икки марта маст ҳолда ва ҳайдовчилик гувоҳномасисиз машина бошқаргани аниқланган.

Учинчи марта қўлга тушганидан кейин қамоқ жазосидан қўрққан эркак жазодан қутулиш учун ўз ўлимини сохталаштиришга қарор қилган. У бу режани амалга оширишда оила аъзоларидан ҳам ёрдам олган.

Полиция маълумотига кўра, гумонланувчи олдиндан тобут сотиб олган, уйи атрофига бўш дори идишларини сочиб қўйган ва гўёки дори воситаларини ортиқча қабул қилиб, вафот этгани ҳақида тасаввур уйғотган.

Дафн маросими ҳам саҳналаштирилган

Режага кўра, эркакнинг онаси ва бувиси дафн маросими вақтида унинг юзини мато билан ёпиб қўйган. Улар қўшниларга дори таъсири сабабли юзи қаттиқ шикастланганини айтишган.

Шу куни шошилинч тарзда дафн маросими ҳам ўтказилган. Бироқ бу вақтда эркак яширинча бошқа провинцияга қочиб кетган.

Терговчилар бир қатор шубҳали ҳолатларни аниқлагандан сўнг, воқеанинг ҳақиқий тафсилотларини текширишга киришган. Маълум бўлишича, тобут гўёки ўлимдан олдин сотиб олинган, тез ёрдам чақирилмаган, полицияга хабар берилмаган ва ўлим ёки дафн ҳақида расмий қайд ҳам мавжуд бўлмаган.

Қўшнилардан олинган маълумотлар ҳамда кузатув камералари тасвирларини ўрганиш натижасида полиция эркакнинг тирик эканини аниқлаган. Шундан сўнг у бошқа ҳудудда қўлга олинган.

Суд эркакни беш ойлик қамоқ жазосига ҳукм қилди ва унга 20 минг юань миқдорида жарима солди. Шунингдек, уни яшириш ва ҳуқуқ-тартибот идораларидан маълумотни беркитишда ёрдам бергани гумон қилинган онаси ҳамда бувисига нисбатан ҳам ҳуқуқий жараён бошланган.

Шундай қилиб, қамоқдан қутулиш учун ўз ўлими ҳақида саҳна қўйган эркакнинг режаси қўшнилар маълумоти ва кузатув камералари орқали фош этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Она чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалдиОна чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалдиБугун, 17:2353 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилдиБугун, 16:53Туркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиТуркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиБугун, 15:48Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Бугун, 14:15Қуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиҚуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиБугун, 13:36Океанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот борОкеанда “ўз умрини орқага қайтариши” мумкин бўлган жонзот борБугун, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди