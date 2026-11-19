Исроил армияси Ғазода «сариқ чизиқ»ни кесиб ўтиб янги ҳарбий операция бошлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ISROил армияси 18 ноябр куни Ғазо секторининг марказий қисмида, «сариқ чизиқ»дан ғарбда жойлашган 660, 661 ва 666-рақамли ҳудудларда янги ҳарбий операцияни бошлади.
- Бурайж ва Нусайрат қочқинлар лагерлари яқинида ўтказилаётган ушбу ҳаракатлар доирасида учта маҳалла аҳолиси эвакуация қилиниб, Салоҳиддин кўчасининг айрим қисмларида ҳаракат тўхтатилди.
Ғазо секторида 2025 йил октябрь ойида кучга кирган ўт очишни тўхтатиш келишувидан кейинги энг жиддий ҳарбий ҳаракатлардан бири бошланди. Исроил армияси секторнинг марказий қисмида, «сариқ чизиқ»дан ғарбда операция ўтказишга киришди. Ҳудуддаги учта маҳалла аҳолисига уйларини тарк этиш буюрилди, муҳим транспорт йўли эса ёпилди.
Операция 18 ноябрь куни Бурайж ва Нусайрат қочқинлар лагерлари яқинида бошланган. Исроил ҳарбийлари бу ҳаракатни ҲАМАС инфратузилмасига қарши йўналтирилганини билдирган. ҲАМАС эса уни ўт очишни тўхтатиш келишувининг қўпол бузилиши деб баҳолади.
Исроил ҳарбийлари «сариқ чизиқ»дан ғарбга ўтди
Исроил армияси операцияни Ғазо марказидаги 660, 661 ва 666-рақамли ҳудудларда бошлаган. Бу жойлар Бурайж ва Нусайрат қочқинлар лагерлари атрофида жойлашган.
2025 йил октябрь ойидаги келишувдан кейин «сариқ чизиқ» Исроил назоратидаги ҳудудлар билан ҲАМАС назоратидаги қисмлар ўртасидаги чегара сифатида белгиланган эди. Reuters ва бошқа халқаро нашрлар маълумотига кўра, Исроил танклари ушбу чизиқдан ғарбга ўтиб, Салоҳиддин кўчаси томон ҳаракатланган. Бу келишув кучга кирганидан кейинги илк шундай қуруқлик операцияси сифатида баҳоланмоқда.
Учта маҳалла аҳолиси эвакуация қилинмоқда
Исроилнинг Фаластин ҳудудларидаги фуқаролик ишларини мувофиқлаштириш идораси Бурайж ва Нусайрат атрофидаги учта ҳудуд аҳолисини хавфсиз жойларга чиқиб кетишга чақирган.
Операция давомида Ғазо секторининг шимоли ва марказини боғловчи асосий йўл — Салоҳиддин кўчасининг айрим қисмларида ҳаракат тўхтатилган. Фаластин манбалари артиллерия зарбалари ва отишмалардан кейин оилалар уйлари ҳамда вақтинчалик бошпаналарини ташлаб кетганини хабар қилган.
Исроил ва ҲАМАС нима демоқда?
Исроил армияси операцияни «аниқ нишонга қаратилган» ҳаракат деб таърифлади. Ҳарбийлар баёнотига кўра, мақсад — Ғазо марказидаги ҲАМАС инфратузилмасини йўқ қилиш ва «сариқ чизиқ» яқинидаги Исроил қўшинларига таҳдид солаётган объектларни бартараф этиш.
«The Times of Israel» нашри операция доирасида ҳудуддаги туннелни йўқ қилиш режалаштирилгани ҳақида хабар берди. Операцияда Исроил армияси билан бирга мамлакат ички хавфсизлик хизмати — Шин Бет ходимлари ҳам иштирок этгани маълум қилинди.
ҲАМАС эса Исроилнинг бу ҳаракатларини ўт очишни тўхтатиш келишувининг «қўпол бузилиши» деб атади. Ҳаракат аҳолини мажбурий кўчиришга олиб келаётганини таъкидлаб, операцияни қоралади.
Ғазода гуманитар вазият янада оғирлашмоқда
Ғазода ҳарбий ҳаракатлар давом этаётган бир пайтда аҳолининг бошпана, озиқ-овқат ва кундалик эҳтиёж молларига бўлган талаби ҳам ортиб бормоқда. Халқаро ахборот агентликлари маълумотларига кўра, секторда 1,7 миллиондан ортиқ киши кўчишга мажбур бўлган.
Қиш мавсуми яқинлашиши билан бошпанасиз қолган оилаларнинг аҳволи янада оғирлашиши мумкин. Янги операция эса навбатдаги кўчишлар ва гуманитар ёрдам етказиб беришдаги қийинчиликлар хавфини кучайтирмоқда.
Шундай қилиб, 2025 йил октябридан бери амал қилиб келаётган келишувга қарамай, Ғазода ҳарбий тўқнашувлар тўхтагани йўқ. Исроил армиясининг «сариқ чизиқ»дан ғарбга ўтиши эса ҳудуддаги вазият янада кескинлашиши мумкинлигини кўрсатмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…