51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди

·5·Дунё
51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди

Бразилияда 51 ёшли тадбиркор аёл юз ва бўйин соҳасида бир вақтнинг ўзида олти хил косметик жарроҳлик амалиётини ўтказганидан бир неча соат ўтиб вафот этди.

Andreia Vieira Gaspar 12 август куни эрта тонгда, Гояния шаҳридаги шифохонада жарроҳлик амалиётидан сўнг ҳаётдан кўз юмган. Қарийб 10 соат давом этган операция бир нечта мураккаб косметик муолажаларни қамраб олган.

Унда чуқур қатламли юзни таранглаштириш, пешона терисини кўтариш, жағ суягини шакллантириш, қовоқлардаги пластик операция, бўйин соҳасида липосакция ҳамда нанойоғ инъекцияси амалга оширилган.

Маълумотларга кўра, Andreia операция хонасидан чиққанидан сўнг юзи ва бўйнида кучли шиш пайдо бўлган ҳамда нафас олишда қийинчилик сезган. Тун давомида унинг аҳволи янада ёмонлашиб, бўйнида оғриқ ва нафас олиш билан боғлиқ муаммолар кучайган.

У опаси Djiane Vieira’га: «Опажон, мен ўляпман», деган.

Шундан сўнг Djiane тиббий жамоа билан бўлган гуруҳли ёзишмада ёрдам сўраб, опаси оғир аҳволда эканини билдирган. У шифокорлардан зудлик билан ёрдам беришни сўраганини, аммо дастлаб ҳеч ким жавоб бермаганини айтган.

Andreia оиласи келтирган тиббий ҳисоботда унинг ўлимига ўткир тромбоз ва ўпка инфаркти сабаб бўлгани қайд этилган.

Тадбиркор аёл сўнгги беш йил давомида Испанияда яшаган ва мазкур косметик амалиётни ўтказиш учун Бразилияга келган. Оиласига кўра, бу операция унинг бир неча йиллик орзуси бўлган.

Опаси Djiane’нинг айтишича, Andreia жарроҳлик учун икки йил давомида маблағ жамғарган. У операция харажатлари 118 минг Бразилия реали, яъни тахминан 16,8 минг фунт стерлингни ташкил этганини билдирган.

Маълум бўлишича, Гояния шаҳрида аввал гўзаллик салонини бошқарган Andreia операция учун пул йиғишни қарийб икки йил аввал бошлаган. Оиласининг таъкидлашича, у тиббий жамоа билан ижтимоий тармоқлар орқали боғланган ва дастлабки келишувлар ҳам хабарлар орқали амалга оширилган.

Марҳуманинг яқинлари, шунингдек, операция ўтказилган шифохона шароитларига ҳам саволлар билдирган. Улар тиббиёт муассасасида интенсив терапия бўлими мавжуд эмаслигини даъво қилган.

Гояс штати прокуратураси мазкур ҳолат юзасидан эҳтимолий эҳтиётсизлик оқибатида одам ўлими билан боғлиқ жиноят бўйича полиция тергови бошланишини сўраган.

Andreia’нинг оиласи операциядан кейинги тиббий ёрдам жараёнини ҳам шубҳа остига олмоқда. Улар аёлнинг аҳволи кескин ёмонлашишидан олдин унга зарур тиббий ёрдам кўрсатилиши мумкин эди, деб ҳисобламоқда.

Ankar Hospital номидан баёнот берган адвокат Cristiene Pereira Couto эса беморга фавқулодда ҳолат юзага келиши биланоқ зудлик билан тиббий ёрдам кўрсатилганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, тиббий ва ҳамширалик ходимлари бемор ҳолатига мос зарур чораларни кўрган.

Шунингдек, шифохона вакиллари Andreia’нинг операциядан олдинги кўриги ва зарур таҳлиллари у Ankar Hospital’га қабул қилинишидан аввал ташқи тиббий муассасаларда ўтказилганини таъкидлаган. Фавқулодда ҳолат юзага келгач, беморга муассасада мавжуд имкониятлардан фойдаланган ҳолда тегишли ёрдам кўрсатилгани айтилган.

Операцияни амалга оширган жарроҳ Dr Lessandro Martins Andreia’нинг вафотидан чуқур қайғуда эканини билдириб, унинг оиласига ҳамдардлик билдирган. Шифокор тергов жараёни операциядан кейин беморга кўрсатилган тиббий ёрдам тегишли тартибда амалга оширилганини кўрсатишига ишонч билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиНью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиБугун, 12:58Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?Бугун, 12:51Жанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаЖанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаБугун, 12:18Испанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиИспанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиБугун, 12:04Америкалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиАмерикалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиБугун, 11:54Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Бугун, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди