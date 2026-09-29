Лондон мэридан шов-шувли баёнот: Британия референдумсиз Европа Иттифоқига қайтиши керак

·9·Дунё
Лондон мэридан шов-шувли баёнот: Британия референдумсиз Европа Иттифоқига қайтиши керак
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лондон мери Содиқ Хон Буюк Британия Европа Иттифоқига янги референдум ўтказмасдан қайтиши кераклигини таъкидлади.
  • Унинг таклифига кўра, мамлакат аввало ЕИ Божхона иттифоқига, сўнгра Ягона Европа бозорига қайтиши ҳамда ассоциациялашган аъзолик мақомини олиши лозим.
  • Содиқ Хон бу режаларни Лейбористлар партиясининг навбатдаги сайловолди дастурига киритишни талаб қилди.

Буюк Британия сиёсий доираларида Brexit оқибатларини бекор қилиш ва қитъа билан интеграцияни қайта тиклаш бўйича кутилмаган кескин ташаббус илгари сурилди. Лондон шаҳри мэри Содиқ Хон Ливерпуль шаҳрида ўтказилган Лейбористлар партиясининг йиллик конференциясида чиқиш қилиб, мамлакат зудлик билан Европа Иттифоқига қайтиши шартлигини ва бунинг учун янги умумхалқ референдумини ўтказиш шарт эмаслигини таъкидлади.

Британиянинг нуфузли The Independent нашри хабарига кўра, пойтахт мэри бош вазир Энди Бёрнҳамга юзланиб, савдо тўсиқларини камайтириш учун ҳозироқ ЕИ Божхона иттифоқига қайтиш, кейинчалик ассоциациялашган аъзолик мақомини олиш ҳамда Ягона Европа бозори шартларини қабул қилиш бўйича аниқ йўл харитасини таклиф этди. Хон ушбу стратегик режани навбатдаги сайловолди дастурига киритишни талаб қилди. Ушбу чақириқ 24 август куни бош вазир Бёрнҳамнинг Еврокенгаш раҳбари Антониу Кошта билан муносабатларни кескин яхшилаш ва йил охиригача Буюк Британия — ЕИ саммитини ўтказиш бўйича келишуви фонида янгради.

«Референдумсиз қайтиш, Божхона иттифоқи ва Хоннинг режаси»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси

Содиқ Хоннинг Ливерпулдаги шов-шувли ташаббуси бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Янги референдумга ҳожат йўқ: Лондон мэри Британияни Европа Иттифоқига қайтариш жараёнини умумхалқ овоз беришисиз амалга оширишни таклиф қилди;

  • Божхона иттифоқига зудлик билан қайтиш: Савдо-сотиқдаги бюрократик тўсиқлар ва иқтисодий зарарни камайтириш учун биринчи навбатда ЕИ божхона тизимига кириш зарурлиги айтилди;

  • Ягона бозор ва ассоциациялашган аъзолик: Режанинг иккинчи босқичида Британияга ЕИ билан ассоциация мақомини олиш ва Европанинг умумий бозорига қайтиш таклиф қилинди;

  • Лейбористларнинг сайловолди манифести: Содиқ Хон бош вазир Энди Бёрнҳамни мазкур бандни партиянинг навбатдаги расмий дастурига киритишга чақирди;

  • Йил охиригача Буюк Британия — ЕИ саммити: Август ойида бош вазир ва Еврокенгаш раҳбари Антониу Кошта ўртасида келишилган саммит икки томонлама муносабатларни тиклаш майдонига айланиши кутилмоқда.

Содиқ Хон таклиф қилган Британиянинг ЕИга қайтиш босқичлари таснифи

Лондон мэрияси ва Британия ҳукумати олдида турган эҳтимолий интеграция механизмлари:

Реинтеграция босқичлари

Кўзда тутилган амалий қадамлар

Британия иқтисодиёти ва сиёсати учун самараси

1-босқич: ЕИ Божхона иттифоқи

Тайёргарликсиз зудлик билан қайтиш

Товарлар айланмасидаги божларни бекор қилиш ва логистика тирбандлигини бартараф этиш

2-босқич: Ассоциацияланган аъзолик

Брюссель билан махсус стратегик мақом келишуви

Сиёсий ва хавфсизлик бўйича тўлиқ шерикликни тиклаш

3-босқич: Ягона Европа бозори

Хизматлар ва капитал эркин ҳаракатини тиклаш

Лондон молия марказини мустаҳкамлаш ва экспорт ҳажмини ошириш

Ҳуқуқий ва сиёсий механизми

Янги референдумсиз, партия манифести орқали

Жамиятдаги эҳтимолий сиёсий бўлиниш ва кечикишларнинг олдини олиш

Дипломатик старт майдони

Йил охиригача режалаштирилган Британия—ЕИ саммити

Еврокенгаш ва Бёрнҳам ўртасидаги расмий музокараларни бошлаш

Халқаро сиёсат ва геоиқтисодиёт экспертизаси: Нега Британия элитаси Brexit’дан чекинмоқда?

Европа сиёсатшунослари, Британия иқтисодчилари ва халқаро таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • «Brexit келтирган иқтисодий жароҳатлар»: Британия Европа Иттифоқидан чиққанидан сўнг инфляция, ишчи кучи танқислиги, логистика харажатларининг кескин ошиши ва Лондон молия маркази мавқеининг сусайишига дуч келди; Содиқ Хоннинг позицияси шунчаки сиёсий баёнот эмас, балки бизнес ҳамжамияти ва шаҳар маъмуриятлари дуч келаётган реал инқирознинг очиқ ифодасидир;

  • «Референдум тузоғидан қочиш мантиғи»: Мэрнинг янги референдум ўтказмаслик ҳақидаги таклифи ўта ҳисоб-китобли қадам саналади; 2016 йилги референдум Британия жамиятини икки курашувчи лагерга бўлиб юборган эди; шу боис Хон бу масалани парламент ва сайловлар орқали ҳал этиб, янги ички сиёсий беқарорликдан қочишни мақсад қилган;

  • Энди Бёрнҳам ва лейбористлар учун синов: Бош вазир Антониу Кошта билан муносабатларни яхшилашга интилаётган бўлса-да, партия ичида тўлиқ ЕИга қайтишга нисбатан турли қарашлар сақланиб қолмоқда; Брюссель ҳам Лондоннинг «фақат фойдали жиҳатларни танлаб олиш» (cherry-picking) сиёсатига рози бўлмайди — тўлиқ бозорга қайтиш чегаралар ва молиявий бадаллар бўйича жиддий ён беришларни талаб этади.

Сизнингча, Буюк Британиянинг Европа Иттифоқига референдумсиз қайтиши демократик тамойилларга мос келадими ёки бундай тақдирий қарорни фақат халқ овоз бериш йўли билан қабул қилиши шартми? Британиянинг қайтиши кучли инқирозни бошдан кечираётган Европа иқтисодиётига қандай наф келтириши мумкин? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал геосиёсатдаги ушбу катта бурилиш таҳлилини барча қизиқувчилар билан баҳам кўринг!

Содиқ ХонБританияЕвропа Иттифоқига қайтишBrexit
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиБуюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчи13 сентябр 22:14«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди13 сентябр 00:47Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтди2 сентябр 20:35Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?Пашинян Арманистоннинг Евроиттифоққа кириш йўли ҳақида нималар деди?3 сентябр 22:23Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ узди22 июл 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота