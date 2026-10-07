Буюк Британия ва Озарбайжон стратегик шерикликка қадам қўймоқда

·28·Дунё
Буюк Британия ва Озарбайжон стратегик шерикликка қадам қўймоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британия ва Озарбайжон ҳукуматлари ўзаро муносабатларни стратегик шериклик мақомига кўтарувчи битим матни бўйича тўлиқ якдилликка эришди.
  • Ушбу муҳим янгиликни Боку шаҳрида бўлиб ўтган Савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро қўшма комиссиянинг 8-йиғилишида Буюк Британия бизнес, инновациялар, фан ва савдо вазирлигининг савдо масалалари бўйича давлат вазири Анас Сарвар маълум қилди.

Кавказ минтақаси ва Европа геосиёсатида катта аҳамиятга эга бўлган йирик дипломатик қадам қўйилди. Буюк Британия ва Озарбайжон ҳукуматлари ўзаро муносабатларни расман янги босқичга — стратегик шериклик мақомига кўтарувчи тарихий битим матни бўйича тўлиқ якдилликка эришди.

Ушбу муҳим янгиликни Боку шаҳрида бўлиб ўтган Савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро қўшма комиссиянинг 8-йиғилишида Буюк Британия бизнес, инновациялар, фан ва савдо вазирлигининг савдо масалалари бўйича давлат вазири Анас Сарвар маълум қилди.

Алиев ва Британия бош вазири имзоси кутилмоқда: Ишлар ҳозирдан бошланади

Давлат вазирининг таъкидлашича, икки давлат ўтган йили муносабатларни стратегик шериклик даражасига олиб чиқишга келишиб олган ва ўтган давр мобайнида расмий матн устида қизғин музокаралар олиб борилган:

  • Олий даражадаги имзоланиш: «Мен Буюк Британия бош вазири ва Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг мазкур стратегик шерикликни биргаликда имзолаш учун бўладиган учрашувини интиқлик билан кутяпман», — деди Британия ҳукумати вакили;

  • Вақтни бой бермаслик: Томонлар расмий имзолаш маросимини кутиб ўтирмасдан, ушбу келишувни ҳаётга татбиқ этувчи ва ҳар икки давлат фуқаролари учун аниқ амалий манфаат келтирувчи махсус ишчи гуруҳ тузишга келишиб олган.

Мудофаадан тортиб энергетикагача: Ҳамкорликнинг устувор йўналишлари

Янги форматдаги стратегик шериклик бир вақтнинг ўзида бир қатор ҳаётий муҳим соҳаларни тўлиқ қамраб олади:

  • Хавфсизлик ва мудофаа: Минтақавий барқарорлик, мудофаа салоҳиятини ошириш ва хавфсизлик бўйича тизимли ҳамкорлик;

  • Иқтисодиёт ва инновациялар: Икки томонлама савдо айланмасини ошириш, янги технологияларни жалб этиш ва ўзаро инвестиция муҳитини кенгайтириш;

  • Энергетика ва инфратузилма: Анъанавий ва яшил энергетика лойиҳаларини ривожлантириш ҳамда таълим тизимидаги алоқаларни мустаҳкамлаш.

Озарбайжон расмийлари ҳозирги босқичда асосий диққат иқтисодий ўсишни рағбатлантириш ва иккала мамлакат бозорига йирик сармояларни жалб қилишга қаратилганини алоҳида қайд этди.

30 йиллик мустаҳкам пойдевор ва bp компаниясининг ўрни

Лондон ва Боку ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик сўнгги ўттиз йил давомида минтақанинг энг муваффақиятли лойиҳаларига асос бўлиб келмоқда:

  • «Аср шартномаси» ва энергетика хавфсизлиги: 30 йилдан зиёд вақт мобайнида Британия компаниялари, хусусан, глобал энергетика гиганти bp ва унинг шериклари Озарбайжон иқтисодий тараққиётининг асосий иштирокчиси бўлиб келди;

  • Европанинг ишончли таъминоти: Британия инвестициялари, замонавий билим ва тажрибаси Озарбайжонга ўз улкан углеводород ресурсларини жаҳон бозорларига олиб чиқиш ва Европанинг энергетика хавфсизлиги тизимидаги ҳал қилувчи ўрнини мустаҳкамлашда пойдевор вазифасини ўтади.

Янги стратегик шериклик келишуви нафақат Жанубий Кавказ, балки Европа ва Осиёни боғловчи транзит йўналишларида ҳам Озарбайжон ва Буюк Британия иттифоқини янги геосиёсий босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Буюк БританияОзарбайжонСтратегик шерикликbp
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгаришиBP энергетика гиганти ўзининг венчур бўлинмасини ёпмоқда: Стратегия ўзгариши16 июл 22:52Лондон мэридан шов-шувли баёнот: Британия референдумсиз Европа Иттифоқига қайтиши керакЛондон мэридан шов-шувли баёнот: Британия референдумсиз Европа Иттифоқига қайтиши керак29 сентябр 09:50Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди13 сентябр 00:47Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ уздиРоссиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ узди22 июл 14:05Ҳиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирдиҲиндистон АҚШни Россия ва Эрон санкциялари оқибатларидан кескин огоҳлантирди17 сентябр 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?