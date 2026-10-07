Буюк Британия ва Озарбайжон стратегик шерикликка қадам қўймоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк Британия ва Озарбайжон ҳукуматлари ўзаро муносабатларни стратегик шериклик мақомига кўтарувчи битим матни бўйича тўлиқ якдилликка эришди.
- Ушбу муҳим янгиликни Боку шаҳрида бўлиб ўтган Савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро қўшма комиссиянинг 8-йиғилишида Буюк Британия бизнес, инновациялар, фан ва савдо вазирлигининг савдо масалалари бўйича давлат вазири Анас Сарвар маълум қилди.
Кавказ минтақаси ва Европа геосиёсатида катта аҳамиятга эга бўлган йирик дипломатик қадам қўйилди. Буюк Британия ва Озарбайжон ҳукуматлари ўзаро муносабатларни расман янги босқичга — стратегик шериклик мақомига кўтарувчи тарихий битим матни бўйича тўлиқ якдилликка эришди.
Ушбу муҳим янгиликни Боку шаҳрида бўлиб ўтган Савдо-иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро қўшма комиссиянинг 8-йиғилишида Буюк Британия бизнес, инновациялар, фан ва савдо вазирлигининг савдо масалалари бўйича давлат вазири Анас Сарвар маълум қилди.
Алиев ва Британия бош вазири имзоси кутилмоқда: Ишлар ҳозирдан бошланади
Давлат вазирининг таъкидлашича, икки давлат ўтган йили муносабатларни стратегик шериклик даражасига олиб чиқишга келишиб олган ва ўтган давр мобайнида расмий матн устида қизғин музокаралар олиб борилган:
Олий даражадаги имзоланиш: «Мен Буюк Британия бош вазири ва Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг мазкур стратегик шерикликни биргаликда имзолаш учун бўладиган учрашувини интиқлик билан кутяпман», — деди Британия ҳукумати вакили;
Вақтни бой бермаслик: Томонлар расмий имзолаш маросимини кутиб ўтирмасдан, ушбу келишувни ҳаётга татбиқ этувчи ва ҳар икки давлат фуқаролари учун аниқ амалий манфаат келтирувчи махсус ишчи гуруҳ тузишга келишиб олган.
Мудофаадан тортиб энергетикагача: Ҳамкорликнинг устувор йўналишлари
Янги форматдаги стратегик шериклик бир вақтнинг ўзида бир қатор ҳаётий муҳим соҳаларни тўлиқ қамраб олади:
Хавфсизлик ва мудофаа: Минтақавий барқарорлик, мудофаа салоҳиятини ошириш ва хавфсизлик бўйича тизимли ҳамкорлик;
Иқтисодиёт ва инновациялар: Икки томонлама савдо айланмасини ошириш, янги технологияларни жалб этиш ва ўзаро инвестиция муҳитини кенгайтириш;
Энергетика ва инфратузилма: Анъанавий ва яшил энергетика лойиҳаларини ривожлантириш ҳамда таълим тизимидаги алоқаларни мустаҳкамлаш.
Озарбайжон расмийлари ҳозирги босқичда асосий диққат иқтисодий ўсишни рағбатлантириш ва иккала мамлакат бозорига йирик сармояларни жалб қилишга қаратилганини алоҳида қайд этди.
30 йиллик мустаҳкам пойдевор ва bp компаниясининг ўрни
Лондон ва Боку ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик сўнгги ўттиз йил давомида минтақанинг энг муваффақиятли лойиҳаларига асос бўлиб келмоқда:
«Аср шартномаси» ва энергетика хавфсизлиги: 30 йилдан зиёд вақт мобайнида Британия компаниялари, хусусан, глобал энергетика гиганти bp ва унинг шериклари Озарбайжон иқтисодий тараққиётининг асосий иштирокчиси бўлиб келди;
Европанинг ишончли таъминоти: Британия инвестициялари, замонавий билим ва тажрибаси Озарбайжонга ўз улкан углеводород ресурсларини жаҳон бозорларига олиб чиқиш ва Европанинг энергетика хавфсизлиги тизимидаги ҳал қилувчи ўрнини мустаҳкамлашда пойдевор вазифасини ўтади.
Янги стратегик шериклик келишуви нафақат Жанубий Кавказ, балки Европа ва Осиёни боғловчи транзит йўналишларида ҳам Озарбайжон ва Буюк Британия иттифоқини янги геосиёсий босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…