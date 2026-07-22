Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ узди

·34·Дунё
Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ узди

Россия Ҳарбий-денгиз флотининг «Неустрашимий» фрегати Буюк Британиянинг Плимут шаҳри яқинида жанговар ўқ отиш машғулотини ўтказди. Кема соҳилдан тахминан 40 денгиз мили — 74 километр узоқликда бўлган ва уни Британия Қироллик денгиз флоти назорат қилиб турган.

Машғулот халқаро сувларда ўтказилган бўлса-да, Россия ҳарбий кемаларининг Британия қирғоқлари яқинидаги фаоллиги Лондонда яна хавотир уйғотди.

Россия кемаси HMS Tyne’ни олдиндан огоҳлантирган

Британия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, «Неустрашимий» душанба куни ўқ отиш машғулотини ўтказиш нияти ҳақида яқин атрофдаги HMS Tyne патруль кемасига хабар берган.

Россия томони Британия кемасидан хавфсиз масофага узоқлашишни сўраган. HMS Tyne белгиланган ҳудуддан чекинганидан кейин машғулот бошланган ва тахминан 30 дақиқа давом этган.

Отишма Британия ҳудудий сувларидан ташқарида амалга оширилган. Шу билан бирга, воқеа тижорат кемалари фаол ҳаракатланадиган денгиз йўлига яқин ҳудудда содир бўлгани қайд этилмоқда.

Франция ҳарбий самолёти ҳам кузатган

Россия фрегатининг ҳаракатларини Британия кемасидан ташқари Франция ҳарбий самолёти ҳам кузатган.

Маълумотларга кўра, самолёт экипажи Россия кемаси билан радиоалоқа ўрнатиб, унинг режалари ва кейинги ҳаракат йўналишига аниқлик киритишни сўраган.

Британия Мудофаа вазирлиги вакили Қироллик денгиз флоти «Неустрашимий»нинг ҳаракатларини диққат билан кузатишда давом этаётганини билдирди.

Британия мудофаа вазири Россияни танқид қилди

Буюк Британиянинг янги мудофаа вазири Уэс Стритинг Россия кемасининг Британия соҳиллари яқинидаги машғулотини «намойишкорона ва масъулиятсиз» ҳаракат сифатида баҳолади.

У Россиянинг бундай хатти-ҳаракатлари Лондон ва унинг иттифоқчилари дуч келаётган хавфларнинг бир қисми эканини таъкидлади. Бироқ расмийлар машғулот пайтида денгиз хавфсизлиги учун зарур огоҳлантириш чоралари кўрилганини ҳам тасдиқлади.

Воқеа янги бош вазирнинг биринчи кунига тўғри келди

Ҳодиса Энди Бернем Буюк Британия бош вазири лавозимида иш бошлаган кунга тўғри келди. Шу боис айрим британ экспертлари машғулотнинг вақти тасодифий танланмаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди.

Бироқ Британия мудофаа доираларидаги манбалар Россия томони машғулотни айнан ҳукумат алмашинуви муносабати билан уюштиргани ҳақидаги тахминларни расман тасдиқламади.

Британия Россия кемаларини мунтазам кузатмоқда

Британия Қироллик денгиз флоти сўнгги ойларда мамлакат сувлари яқинидан ўтаётган Россия ҳарбий кемаларини доимий равишда кузатиб келмоқда. Қироллик флоти 2026 йил июнида Россия фрегатлари ва уларга ҳамроҳлик қилувчи кемалар устидан қарийб уч ойлик узлуксиз назорат олиб борилганини маълум қилганди.

«Неустрашимий»нинг Плимут яқинида жанговар ўқ отиши ҳарбий тўқнашув бўлмаган. Бироқ Британия соҳилларидан 74 километр масофадаги бундай машғулот Россия ва НАТО давлатлари ўртасидаги кескинликни яна бир бор намоён қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Wildberries омборларига ҳужум: йўқотишлар рублда қанчага етиши мумкин?Бугун, 14:3296 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солди96 ёшида Гиннес рекордига кирган фудблогер барчани ҳайратга солдиБугун, 14:25Олимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиОлимлар инсон умрининг энг юқори чегарасини ҳисоблаб чиқдиБугун, 14:18Кредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиКредит расмийлашса, «Давлат хизматлари» дарҳол огоҳлантирадиБугун, 14:09Батутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБатутдаги оддий сакраш 13 ёшли болани инсультга олиб келдиБугун, 13:41Wildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар борWildberries омборлари яна нишонда: қурбон ва жароҳатланганлар борБугун, 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?