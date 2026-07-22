Россиянинг «Неустрашимий» кемаси Британия соҳили яқинида жанговар ўқ узди
Россия Ҳарбий-денгиз флотининг «Неустрашимий» фрегати Буюк Британиянинг Плимут шаҳри яқинида жанговар ўқ отиш машғулотини ўтказди. Кема соҳилдан тахминан 40 денгиз мили — 74 километр узоқликда бўлган ва уни Британия Қироллик денгиз флоти назорат қилиб турган.
Машғулот халқаро сувларда ўтказилган бўлса-да, Россия ҳарбий кемаларининг Британия қирғоқлари яқинидаги фаоллиги Лондонда яна хавотир уйғотди.
Россия кемаси HMS Tyne’ни олдиндан огоҳлантирган
Британия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, «Неустрашимий» душанба куни ўқ отиш машғулотини ўтказиш нияти ҳақида яқин атрофдаги HMS Tyne патруль кемасига хабар берган.
Россия томони Британия кемасидан хавфсиз масофага узоқлашишни сўраган. HMS Tyne белгиланган ҳудуддан чекинганидан кейин машғулот бошланган ва тахминан 30 дақиқа давом этган.
Отишма Британия ҳудудий сувларидан ташқарида амалга оширилган. Шу билан бирга, воқеа тижорат кемалари фаол ҳаракатланадиган денгиз йўлига яқин ҳудудда содир бўлгани қайд этилмоқда.
Франция ҳарбий самолёти ҳам кузатган
Россия фрегатининг ҳаракатларини Британия кемасидан ташқари Франция ҳарбий самолёти ҳам кузатган.
Маълумотларга кўра, самолёт экипажи Россия кемаси билан радиоалоқа ўрнатиб, унинг режалари ва кейинги ҳаракат йўналишига аниқлик киритишни сўраган.
Британия Мудофаа вазирлиги вакили Қироллик денгиз флоти «Неустрашимий»нинг ҳаракатларини диққат билан кузатишда давом этаётганини билдирди.
Британия мудофаа вазири Россияни танқид қилди
Буюк Британиянинг янги мудофаа вазири Уэс Стритинг Россия кемасининг Британия соҳиллари яқинидаги машғулотини «намойишкорона ва масъулиятсиз» ҳаракат сифатида баҳолади.
У Россиянинг бундай хатти-ҳаракатлари Лондон ва унинг иттифоқчилари дуч келаётган хавфларнинг бир қисми эканини таъкидлади. Бироқ расмийлар машғулот пайтида денгиз хавфсизлиги учун зарур огоҳлантириш чоралари кўрилганини ҳам тасдиқлади.
Воқеа янги бош вазирнинг биринчи кунига тўғри келди
Ҳодиса Энди Бернем Буюк Британия бош вазири лавозимида иш бошлаган кунга тўғри келди. Шу боис айрим британ экспертлари машғулотнинг вақти тасодифий танланмаган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди.
Бироқ Британия мудофаа доираларидаги манбалар Россия томони машғулотни айнан ҳукумат алмашинуви муносабати билан уюштиргани ҳақидаги тахминларни расман тасдиқламади.
Британия Россия кемаларини мунтазам кузатмоқда
Британия Қироллик денгиз флоти сўнгги ойларда мамлакат сувлари яқинидан ўтаётган Россия ҳарбий кемаларини доимий равишда кузатиб келмоқда. Қироллик флоти 2026 йил июнида Россия фрегатлари ва уларга ҳамроҳлик қилувчи кемалар устидан қарийб уч ойлик узлуксиз назорат олиб борилганини маълум қилганди.
«Неустрашимий»нинг Плимут яқинида жанговар ўқ отиши ҳарбий тўқнашув бўлмаган. Бироқ Британия соҳилларидан 74 километр масофадаги бундай машғулот Россия ва НАТО давлатлари ўртасидаги кескинликни яна бир бор намоён қилди.
…