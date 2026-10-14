Сув остидан чиққан 4 минг йиллик сир: Буюк Британияда кутилмаган археологик сенсация

·72·Дунё
Сув остидан чиққан 4 минг йиллик сир: Буюк Британияда кутилмаган археологик сенсация
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британияда аномал иссиқлик ва қурғоқчилик натижасида Фернворти сув омбори тубидан 4 минг йиллик бронза даврига оид аҳоли манзилгоҳи очилди.
  • Археологлар бу ерда ёши тахминан 4 минг йилга тенг бўлган 8 та думалоқ тош уйларни, тош айланалар, дафн тепаликлари ҳамда ХВИ асрга оид Тюдорлар даври тангаларини топдилар.
  • Мамлакат бўйлаб сув танқислиги кузатилмоқда, баъзи ҳудудларда қурғоқчилик 2027 йилнинг апрел ойигача давом этиши мумкин.

Буюк Британияда жорий йилнинг ёзида кузатилган мисли кўрилмаган аномал иссиқлик ва қурғоқчилик кутилмаган тарихий кашфиётга сабаб бўлди. Англиянинг жануби-ғарбида жойлашган Девон графлигидаги Фернворти сув омборида сув сатҳи кескин пасайиб кетиши оқибатида сув остида қолиб кетган қадимий бронза даврига оид аҳоли манзилгоҳи очилиб қолди.

Британиянинг нуфузли The Independent нашри берган хабарга кўра, қуриган сув омбори тубидан археологлар инсоният тарихининг турли даврларига тегишли ноёб обидалар ва қимматбаҳо ашёларни аниқлади.

Сув остидаги 4 минг йиллик манзилгоҳ: Нималар топилди?

Сув чекиниши натижасида археологлар кўз ўнгида бир неча минг йиллик тарих гавдаланди:

  • Бронза даври уйлари: Тадқиқотчилар сув омбори тубидан ёши тахминан 4 минг йилга тенг бўлган 8 та думалоқ тош уйни аниқладилар;

  • Қадимий мажмуалар: Уйлардан ташқари, ҳудудда тош айланалар (кромлехлар) ҳамда қадимий дафн тепаликлари (қўрғонлар) сақланиб қолгани маълум бўлди;

  • Тюдорлар даври тангалари: Шунингдек, қазишма ва кўздан кечириш вақтида XVI асрга, аниқроғи 1540 йилларга оид Тюдорлар сулоласи даври тангалари ҳам топилди, бу эса мазкур жой кейинги асрларда ҳам инсонлар томонидан фаол фойдаланилганидан далолат беради.

Аномал иссиқлик ва сув инқирози: Рекорд кўрсаткичлар

Ҳудудда археологик обидаларнинг очилиб қолишига Буюк Британия бўйлаб сув ресурсларининг кескин тақчиллашуви сабаб бўлди:

  • Фернворти омборида 30 фоиз қолди: Ёзги жазирама туфайли Фернворти сув омборидаги захира ўз умумий сиғимининг бор-йўғи 30 фоизигача тушиб кетган;

  • Бутун мамлакат бўйича танқислик: Қироллик бўйлаб барча сув омборларидаги ўртача сув сатҳи мавсумий меъёрдан 20 фоизга паст кўрсаткични қайд этмоқда. Назоратдаги 31 та йирик омборнинг 12 таси ярмигача ҳам тўлмаган, 8 тасида эса ўта хавфли паст даража кузатилмоқда;

  • Грунт сувларининг қуриши: Ер ости сувлари сатҳи ҳам муттасил пасайиб бормоқда ва расмийларга кўра, уларни аввалги ҳолатига қайтариш учун ойлаб давом этадиган серёғин об-ҳаво зарур бўлади.

Қурғоқчилик қачонгача давом этади?

Ёз мавсумида Буюк Британияни бирданига бешта кучли иссиқлик тўлқини қамраб олди, ҳарорат бир неча бор тарихий рекордларни янгилаб, ўрмон ёнғинлари ва кенг кўламли сув танқислигини келтириб чиқарди. Бундан айниқса Англиянинг жанубий ҳудудлари жиддий зарар кўрди.

Синоптикларнинг кузги ёғингарчилик бўйича таҳлиллари кўп ҳудудларда вазиятни бироз енгиллаштириши мумкин бўлса-да, экспертларнинг прогнозига кўра, Девон, Корнуолл ва Шарқий Англия ҳудудларида жиддий қурғоқчилик 2027 йилнинг апрель ойи бошигача сақланиб қолиши мумкин.

Буюк БританияДевонФернвортиБронза даври
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоразмда бронза даврига оид 19 та яшиксимон қабр топилдиХоразмда бронза даврига оид 19 та яшиксимон қабр топилди25 сентябр 05:06Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқландиТуркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди27 сентябр 08:13«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12Нуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқландиНуҳ кемаси топилдими?: Туркиядаги гигант тузилма остида 3 қаватли сирли иншоот аниқланди1 октябр 00:20Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)12 октябр 12:45Иссиқкўл тубидан Қорахонийлар даврига оид ноёб тангалар топилдиИссиқкўл тубидан Қорахонийлар даврига оид ноёб тангалар топилди8 октябр 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди